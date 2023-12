Un retour à la normale dans les inventaires?

On a pour preuve que Ford achète des panneaux publicitaires pour annoncer que des F-150 Lightning sont en stock dans les concessions. La cour d’un concessionnaire d’une marque européenne de la région de Québec était pleine de voitures neuves. Un employé d’un autre concessionnaire faisait part que les véhicules reçus en livraison n’étaient pas entièrement promis à des clients.

Autant de signes qui permettent de croire que la pénurie de véhicules qu’on a connue au cours des deux dernières années est en train de s’estomper. Mais ça ne se résorbe pas de la même manière partout.

«Les choses ont quand même évolué. Rapidement dans les deux derniers trimestres», répond Ian Sam Yue Chi, PDG de la Corporation des concessionnaires automobiles du Québec (CCAQ), lorsqu’interrogé sur la question.

«On peut dire aujourd’hui que les inventaires sont globalement constitués. Si on prend les chiffres totaux, on n’est pas au même niveau qu’en 2019. Mais dans plusieurs marques, on est au même niveau, voire dans certains cas, on le dépasse», dit-il sans nommer de marque précisément.

«On a une donnée, pour nous, qu’on appelle la semaine avant le grand confinement. On appelle ça “la semaine 13-2020″. C’est notre baromètre pour savoir comment on se catégorise», explique Benoit Laforce, directeur général d’AutoHebdo Media.

Il ajoute qu’au point de vue national dans les véhicules neufs, les modèles nord-américains à l’heure actuelle sont en moyenne à 97 % de l’inventaire prépandémique. «Les modèles asiatiques, pour eux, il y a des marques que ça va bien. On a qu’à nommer Mitsubishi qui a une bonne stratégie d’inventaire. Mais l’ensemble des modèles asiatiques est à 38 % du niveau prépandémique.»

Quant aux modèles européens, cette moyenne se situerait à 110 %. «Il y a même des marques qui sont à 167 % de l’inventaire prépandémique. Pour celles-là, c’est parti en flèche et ça a pratiquement doublé depuis la semaine 35 [de 2023] qui est la première semaine de septembre», lance M. Laforce.

«Dans la région de Montréal, à pareille date l’année dernière, il y avait 3300 véhicules neufs [en inventaire], on est rendus à près de 8000 qui sont répertoriés dans la région métropolitaine... Dans la grande région de Québec, on a doublé l’inventaire», relance-t-il.

Certains modèles en forte demande

Mais cette baisse de la pénurie n’est pas uniforme pour tous les modèles. Il en reste toujours qui sont en précommande, surtout dans les véhicules électriques. «Mais on se rend compte que le cycle de précommande est plus court qu’il était. Pour certains véhicules à fort volume, on peut attendre trois mois. J’ai vu six mois pour certains modèles électriques très en demande. Mais globalement, cette pénurie s’est beaucoup résorbée», affirme M. Sam Yue Chi.

«Il y a certains segments qui sont en sous-production par rapport à d’autres. Cet enjeu a toujours existé, même avant la pandémie», ajoute M. Laforce. «Il y avait toujours les allocations des manufacturiers qui varient. Il y a différentes règles d’attribution selon les constructeurs.» Il remarque également que ce sont les véhicules les plus coûteux qui sont les plus disponibles.

Promotions et taux d’intérêt

«Un autre phénomène que l’on voit apparaître, avec les inventaires viennent aussi la volonté des concessionnaires de les faire tourner. On voit de plus en plus de promotions. On en voit dans les différents médias», constate M. Sam Yue Chi.

Par contre, la hausse des taux d’intérêt n’est pas étrangère à une plus grande disponibilité des véhicules.

«On a vécu depuis quelques années dans un marché favorable aux vendeurs. Là, on est au retour à un équilibre. Effectivement, on sent que le coût de l’argent met une pression chez les ménages. Ce qu’on va voir de plus en plus, ce sont des Québécois qui vont faire un choix de tête plutôt que de cœur lorsque viendra le temps d’acquérir un véhicule. Lorsqu’ils voient le prix et le taux d’intérêt, ils vont décider d’acheter un véhicule moins équipé ou même des fois de traverser vers un véhicule d’occasion», conclut le PDG de la CCAQ.