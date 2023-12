Le magasinage de l’avenir sera immersif

Dans l’exemple qu’AutoHebdo Media a présenté, on pouvait configurer dans un site Web une Renault Mégane, changer ses couleurs extérieure et intérieure, ajouter des accessoires, etc. Un lien peut ensuite nous emmener à une représentation en 3D qu’on peut insérer dans l’environnement de son choix, comme son entrée de garage. (Capture d’écran)

Vous pourrez même «entrer» dedans, changer les couleurs de l’habitacle, selon les choix offerts. Vous ne l’aimez pas en bleu, allons-y pour le rouge alors!

Certes, les choix de couleur que l’on peut changer dans un site Web, ça existe déjà chez certains constructeurs. Mais la prochaine étape, c’est de rendre l’expérience plus immersive.

Pour cette raison, AutoHebdo Media a annoncé récemment qu’il s’associait avec London Dynamics afin de proposer une technologie avancée de réalité augmentée qui pourra être utilisée dans les sites Web des constructeurs, mais aussi dans ceux des concessionnaires et AutoHebdo.net. Cette technologie s’appelle AutoHebdo Pivot.

«Ce que j’aime dire, c’est que ça va régler beaucoup de points de discorde dans un couple lorsque vient le temps de choisir un véhicule.» — Benoit Laforce, directeur général d’AutoHebdo Media

«On a souvent l’image d’un des membres du couple qui est chez le concessionnaire et qui envoie une photo à son conjoint. Avec Pivot, on pourra dire : « Finalement, je n’aime pas la couleur de l’intérieur... Peux-tu la changer? » En dedans de 30 secondes, le conjoint reçoit une nouvelle configuration...» ajoute-t-il.

Dans l’exemple qu’AutoHebdo Media a présenté, on pouvait dans un site Web configurer une Renault Mégane, changer ses couleurs extérieure et intérieure, ajouter des accessoires, etc. Un lien peut ensuite nous emmener avec une représentation en 3D qu’on peut insérer dans l’environnement de son choix, comme son entrée de garage.

Le lien ouvre une application qui utilise la caméra du téléphone intelligent pour filmer l’environnement souhaité. On peut alors «jouer» avec le véhicule, le pivoter, l’agrandir, etc.

Quand?

La grande question : est-ce que les consommateurs pourront utiliser cette technologie dans un avenir rapproché? «C’est dans notre intention, répond M. Laforce. On est en train d’évaluer comment on peut intégrer ça dans l’expérience d’achat d’un véhicule neuf.»

Ce qui pourrait arriver aussi tôt que le printemps prochain. Des constructeurs ont manifesté un intérêt envers la technologie Pivot, selon le directeur général.

«Certains sont en train de voir pour faire la refonte de leur site Web et qui parlaient d’une livraison en juin ou en juillet 2024. Avec de tels cycles, on a des opportunités. On travaille avec un manufacturier qui veut l’utiliser pour un nouveau modèle. Et on a eu des discussions cette semaine avec un autre qui est en train d’explorer comment il pourrait intégrer l’expérience dans son site... Bien sûr, on est en train de regarder comment on pourrait intégrer ça dans le site d’AutoHebdo et maximiser l’expérience de l’utilisateur.»

La prochaine étape, selon M. Laforce, ce sera la possibilité de voir le véhicule et de faire les configurations souhaitées avec des lunettes de réalité virtuelle.

Frustrations

Pourquoi mettre autant d’efforts dans de telles technologies? M. Laforce répond que 80 % des consommateurs commencent par magasiner sur le Web lorsqu’ils recherchent un véhicule.

«La moitié de ces gens se rendront dans le site d’un constructeur et un autre 45 % vont aller dans des places d’affaires comme AutoHebdo. La recherche et la comparaison, ce sont les éléments de frustration des consommateurs, présentement. C’est ce que l’on remarque de notre côté, selon une étude qu’on a faite et qui s’appelle Path to Purchase. Nous, notre objectif, c’est d’aider le consommateur pour qu’il ait une meilleure expérience dans l’univers du magasinage automobile.»