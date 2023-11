En route vers un nouveau réseau de recharge

On a rencontré mardi le président et fondateur de Roulez électrique, Sylvain Juteau, dans les locaux situés sur l’avenue Taniata, dans le secteur Saint-Romuald. Visiblement heureux, il se réjouissait de l’ouverture de ce premier ajout d’une série de sites où il sera possible de magasiner une borne de recharge et aussi de venir recharger son véhicule. «Ça fait longtemps qu’on voulait ouvrir une nouvelle boutique», a-t-il lancé.

«Notre valeur ajoutée, c’est d’offrir du service-conseil personnalisé et humain. Oui, on a une boutique en ligne, mais l’aspect humain et conseil est extrêmement important. On offre à peu près toutes les marques de bornes. Comme ça, on est capable, impartialement un peu comme un courtier, de vous conseiller le bon produit», ajoute M. Juteau. «Et c’est là notre force. On vend des bornes de recharge et les profits qu’on fait, on les réinvestit dans nos infrastructures pour les électromobilistes.»

À cela s’ajoute une division commerciale pour les entreprises. Des solutions de recharge rapide peuvent être proposées aux gestionnaires de parcs qui auraient des besoins particuliers pour plusieurs véhicules à la fois.

Il y aura une station de recharge qui viendra bientôt, assure le fondateur de Roulez électrique. «Ce sera une station avec notre marque de commerce les Avenues électriques. L’avenue Taniata, c’est à la sortie de l’autoroute 20 et c’est tellement bien placé. […] Il y a des restaurants, un MacDonald et un ThaïZone, un café, un dépanneur. Il y a plein de services», énumère celui qui souhaite que l’expérience de recharge soit très agréable.

La succursale de Roulez électrique, au 469, avenue Taniata à Lévis, est située dans un endroit stratégique à Lévis, tout près de l’autoroute 20. (Roulez électrique)

Les Avenues électriques

La première version du concept des Avenues électriques se trouve au centre-ville de Trois-Rivières, sur la rue des Volontaires. «C’est notre version bêta», dit Sylvain Juteau. Cette installation compte notamment un îlot avec des panneaux solaires et une table de pique-nique.

Ce qui sera installé dans la prochaine phase des Avenues électriques sera plus ambitieux. Il y aura plus d’espaces pour la recharge avec des bornes rapides à puissance partagée. Il y aura aussi des espaces de stationnement pour les véhicules avec remorques ou les autobus qui seront intégrés aux extrémités. De larges panneaux solaires coifferont ces îlots qui pourront abriter au moins deux tables de pique-nique et des machines distributrices. Une maquette du concept peut être vue au local de Roulez électrique de Lévis.

Les autres endroits qui verront apparaître les prochaines Avenues électriques sont notamment la Rive-Sud de Montréal et Saint-Roch-de-Mékinac, sur la route 155 vers La Tuque.

«On veut couvrir toutes les régions du Québec. C’est sûr qu’on n’aura pas à court terme des bureaux physiques avec du personnel dans tous les endroits. Mais pour la recharge, oui», explique celui qui a démarré Roulez électrique en 2012 dans son garage. «Québec, c’est un gros marché pour nous. Je pense qu’il y a des besoins et qu’il y a un manque actuellement. Nous, on vient combler ce besoin.»

Selon Sylvain Juteau, la popularité du site de Trois-Rivières, ouvert en 2014, ne ment pas. «Il y a 25 bornes publiques sur le site et c’est quasiment tout le temps plein... Et on veut en ajouter encore... On se le fait demander tous les jours : « Quand est-ce que vous allez ouvrir d’autres Avenues électriques? » La demande est là...»

Essais à court terme

Roulez électrique offre également un service de location à court terme, allant de trois jours à un mois. «On a une flotte de véhicules pour la location. Par exemple, si vous êtes un employeur et que vous voulez donner l’exemple et éduquer vos employés à l’électrification, venez nous voir, on est là pour ça. On va travailler avec vous. Le résultat, on le sait, le meilleur moyen de convaincre quelqu’un, c’est de le mettre derrière le volant», conclut M. Juteau.

Roulez électrique, 469, avenue Taniata, bureau 400, Lévis QC G6W 5M6; roulezelectrique.com