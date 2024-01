Un Cybertruck au Salon de l’auto de Montréal

Le Club Tesla Québec a réussi à obtenir de Tesla un exemplaire de production du Cybertruck. Celui-ci est exposé avec trois autres modèles de la marque et se trouve derrière un cordon. (Paul-Robert Raymond/Le Soleil)

L’information a été gardée dans le plus grand secret jusqu’au dévoilement qui s’est fait jeudi matin à 11h, lors de la visite guidée du SIAM réservée aux représentants des médias. Il sera exposé dans l’espace du Club Tesla au niveau 2 du Palais des congrès de Montréal. Le SIAM ouvrira ses portes au public le matin du vendredi 19 janvier pour se terminer le dimanche 28 janvier à 17h.

Détrompez-vous, ce n’est pas le constructeur américain qui l’a apporté sur place, mais plutôt le Club Tesla Québec qui a réussi à obtenir un exemplaire de production du véhicule électrique aux formes triangulaires.

«C’est une primeur nationale, voire internationale, d’avoir un Cybertruck dans un salon de l’auto», affirme Stéphane Pascalon, président du Club Tesla Québec, pas peu fier de sa prise. On connaît la désaffection du constructeur de Fremont, en Californie, pour ce genre d’événement. D’ailleurs, l’espace occupé au SIAM sera l’entière responsabilité du Club Tesla Québec.

«Les membres bénévoles du Club Tesla Québec seront présents en nombre record pour fournir des informations fondées, basées sur leur expérience à rouler en Tesla, dont plusieurs en sont des propriétaires depuis plus d’une décennie.» — Mario Langlois, vice-président du Club Tesla Québec, dans un communiqué

Toutefois, Tesla met à contribution des membres de son personnel pour répondre aux questions des visiteurs. «Les visiteurs sont de plus en plus informés et curieux lorsqu’ils viennent au kiosque du

Club Tesla Québec. C’est pourquoi des représentants aux ventes, aux livraisons, au service et des techniciens [mécaniciens] de Tesla viendront prêter main-forte à nos membres afin de fournir des renseignements de pointe sur les nouveautés chez Tesla», ajoute ce dernier.

Il sera aussi possible de voir aux côtés du Cybertruck d’autres modèles de la marque, dont les Model S, X et Y. Ce dernier «est le véhicule le plus vendu au monde en 2023», selon M. Pascalon. «Nous en aurons deux pour permettre au public de le découvrir sous toutes ses coutures», complète-t-il.

Le camion électrique Cybertruck de Tesla peut remorquer jusqu’à 4990 kilogrammes. (Tesla)

Quelques données

Le Cybertruck, qui sera au SIAM, est un modèle de production Foundation Series. Cette livrée est offerte uniquement au marché des États-Unis, selon des informations fournies par M. Pascalon. En ce qui concerne le marché canadien, le véhicule se fait toujours attendre. «Sa date d’arrivée et son prix canadien sont inconnus», écrit-il. Le prix de détail suggéré du véhicule présenté au SIAM s’élève à 116 390 $US.

L’autonomie des Cybertruck varie entre 420 et 547 kilomètres, selon s’il s’agit d’une propulsion ou d’une traction intégrale. La plus grande autonomie se rapporte à ce dernier mode de traction, aussi étonnant que cela puisse paraître. Il existe aussi une livrée nommée CyberBeast à traction intégrale qui propose une autonomie moindre, à 515 km.

Tesla offre également en option un prolongateur d’autonomie, qui permet d’allonger celle-ci jusqu’à 755 km. Le coût de cette option est de 16 000 $US.

Quant à la capacité de remorquage, elle se situe à 4990 kilogrammes pour les versions à traction intégrale. On ignore toutefois celle de la version à propulsion (roues arrière motrices), car ce modèle ne sera offert qu’en 2025.

Selon Tesla, le verre blindé du Cybertruck peut résister à de la grêle de classe 4 ou à une balle de baseball lancée à 112 km/h. (Tesla)

Et parmi les autres caractéristiques intéressantes du Cybertruck, notons sa carrosserie faite en acier inoxydable ultra-dur. Sans peinture ni éclat. Selon Tesla, le verre blindé peut résister à de la grêle de classe 4 ou à une balle de baseball lancée à 112 km/h.

La caisse à l’arrière, en matériaux composites, est assez grande pour transporter des panneaux de quatre pieds sur huit, lorsqu’elle est ouverte. Si elle est fermée, la longueur est réduite à six pieds. Le couvercle de caisse est motorisé.

Pour les bricoleurs, des prises de courant de 120 et de 240 volts peuvent fournir une puissance électrique allant jusqu’à 11,5 kW, pour alimenter les outils. (Tesla)

Pour les bricoleurs, des prises de courant de 120 et de 240 volts peuvent fournir une puissance électrique allant jusqu’à 11,5 kW, pour alimenter les outils.