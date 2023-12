Rappel de près de trois millions de véhicules Honda aux É.-U. et au Canada

Selon des documents publiés par la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), la turbine de la pompe à carburant utilisée pour les véhicules Acura et Honda de 2017 à 2020 était mal moulée. Cela fait en sorte que les turbines «peuvent se déformer et interférer avec la pompe à carburant» au fil du temps, ont indiqué les régulateurs, rendant ainsi la pompe à carburant inopérante.

Honda a déclaré qu’environ 297 837 véhicules canadiens sont concernés par le rappel, mais aucun accident ni blessure lié à ce problème n’a été signalé.

Si le module de pompe à carburant ne fonctionne pas, le moteur de la voiture risque de ne pas démarrer ou de caler pendant la conduite, a indiqué la NHTSA, augmentant ainsi les risques d’accident et de blessures. Honda affirme n’avoir reçu à ce jour aucun rapport d’accident ou de blessure lié à ce rappel.

Le constructeur automobile a annoncé jeudi qu’il remplacerait gratuitement les pompes à carburant de tous les véhicules concernés par le rappel, au cours de phases distinctes. Le premier lot de lettres de notification aux propriétaires sera envoyé au Canada et aux États−Unis en février.

La notification aux concessionnaires devait débuter plus tôt cette semaine, selon les documents de la NHTSA.

Les modèles concernés sont:

1. Honda Accord 2018−2020

2. Honda Accord hybride 2017−2020

3. Honda Civic 4 portes 2018−2020

4. Honda Civic 2 portes 2018−2020

5. Honda Civic 5 portes 2018−2020

6. Honda Civic Type R 2018−2020

7. Honda Clarity PHEV 2018−2019

8. Honda CR−V 2018−2020

9. Honda CR−V hybride 2020−2020

10. Honda Fit 2018−2019

11. Honda HR−V 2018−2020

12. Acura ILX 2018−2020

13. Honda Insight 2019−2020

14. Acura MDX 2018−2020

15. Acura MDX hybride 2018−2020

16. Acura NSX 2017−2020

17. Honda Odyssée 2018−2020

18. Passeport Honda 2019−2020

19. Acura RDX 2018−2020

20. Honda Ridgeline 2018−2020

21. Acura RLX 2018−2020

22. Acura TLX 2018−2020

Plus tôt cette semaine, la NHTSA et Honda ont également annoncé le rappel de plus de 106 000 véhicules hybrides CR−V 2020−2022 en raison d’un fusible manquant sur le circuit d’alimentation des câbles extérieurs de la batterie 12 volts. Cela peut provoquer un court−circuit ou une surchauffe du câble de la batterie lors d’un accident, ont indiqué les régulateurs.