Véhicules électriques: les concessionnaires demandent une intervention du fédéral

La Corporation des associations de détaillants d’automobiles juge que les objectifs de vente réglementée de véhicules zéro-émission ne sont pas réalisables sans une intervention gouvernementale plus musclée. (Jimmy Plante/La Voix de l'Est)

Elle juge que les objectifs de vente réglementée de véhicules zéro-émission ne sont pas réalisables sans une intervention gouvernementale plus musclée pour améliorer l’abordabilité des véhicules et pallier le manque de bornes de recharge.

Le gouvernement fédéral a fixé des objectifs de vente pour le nombre de véhicules électriques parmi les achats de véhicules légers neufs à 20% d’ici 2026, et à 100% d’ici 2035.

Taux d’intérêt élevés et l’inflation

Le président de l’association, Tim Reuss, affirme que les taux d’intérêt élevés et l’inflation freinent la capacité des consommateurs à acheter de nouvelles voitures, comme en témoigne l’augmentation des stocks chez les concessionnaires.

M. Reuss ajoute que l’association souhaite que le gouvernement se concentre sur la création de circonstances propices pour stimuler la demande de véhicules électriques.

Pour sa part, Brian Kingston, président de l’Association canadienne des constructeurs de véhicules, affirme que le gouvernement fédéral doit offrir des incitatifs plus généreux à l’achat, un vaste réseau de recharge public et des améliorations au réseau électrique si l’on veut réussir à accueillir un plus grand nombre de véhicules électriques sur les routes.