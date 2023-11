Roulez électrique prend de l’expansion à Lévis

Ceux-ci pourront y magasiner leur borne de recharge et autres articles utiles aux véhicules électriques. Des stations pour recharger les véhicules sont également mises à la disposition des électromobilistes.

Il est également possible de louer des véhicules électriques sur place, afin d’essayer un modèle qu’on souhaite se procurer. Ou simplement pour vivre une toute première expérience en véhicule électrique.

Le commerce fait d’ailleurs son ouverture officielle le mardi 21 novembre, entre 10h et 19h. Il sera possible de faire l’essai de véhicules de différentes marques, notamment des marques suivantes : Audi, Ford, Hyundai, Mercedes et Volkswagen. Les personnes intéressées doivent remplir en ligne un formulaire accessible à partir de ce lien avant le 17 novembre. Les places sont limitées.

Roulez électrique, 469, avenue Taniata, bureau 400, Lévis QC G6W 5M6;