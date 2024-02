Mazda CX-70 2025, premier contact : le CX-90 à cinq places

Cette idée n’a jamais vu le jour, mais Mazda, depuis quelques années, tire vers le haut. Progressivement, des modèles plus luxueux ont remplacé ceux existants. Le CX-30 a pris le pas du CX-3, même chose pour le CX-50 et le CX-90. C’est maintenant au tour du CX-70, qui est en fait un CX-90 à cinq places. Il arrive ce printemps en concession.

Quoi de neuf ?

Tout et rien, en fait. Oui, il s’agit d’un tout nouveau modèle, mais le CX-70 repose sur la même plateforme, offre les mêmes moteurs et la même transmission que le CX-90. Même visuellement, c’est à s’y méprendre. Il faut regarder de plus près pour noter des différences. On remarque une calandre légèrement différente de celle du CX-90. Des phares à DEL au dessin unique, un toit panoramique, un hayon électrique et des vitres arrière teintées ne sont que quelques-unes des fonctionnalités présentes.

Nous ne savons pas quelles seront toutes les couleurs du CX-70, mais Mazda Canada a promis certaines teintes uniques à ce modèle.

Avec des groupes motopropulseurs à six cylindres en ligne et hybride rechargeable, ainsi qu’un intérieur de première classe, Mazda veut se démarquer de la concurrence avec ce modèle.

L’autonomie de la version hybride rechargeable n’a pas été annoncée, mais le Mazda CX-90 offre 42 km. Il faut s’attendre au même chiffre pour le CX-70. (Mazda)

La motorisation du Mazda CX-70 2025

Le CX-70 repose sur la même architecture longitudinale que celle du CX-90 qui favorise une excellente répartition du poids, une tenue de route plus sportive et plus d’espace pour des moteurs plus grands. On retrouve les mêmes mécaniques que le CX-90, d’ailleurs, à savoir un moteur six cylindres en ligne et un de type hybride rechargeable.

Ce dernier (PHEV) combine un quatre-cylindres Skyactiv de 2,5 litres avec un moteur électrique pour des puissances totales du système de 323 chevaux et 369 lb-pi de couple.

Quant au six-cylindres en ligne de 3,3 litres, vous aurez le choix entre des versions à 280 ou à 340 chevaux selon la variante avec hybridation légère de 48 volts. Tout comme le CX-90, le CX-70 sera aussi équipé de série du système de traction intégrale i-Activ.

L’autonomie de la version PHEV n’a pas été annoncée, mais le CX-90 offre 42 km. Il faut s’attendre au même chiffre pour le CX-70. Techniquement, la batterie peut être rechargée de 20 à 80 % en 90 minutes avec un chargeur domestique AC de 7,4 kW, ou de 0 à 100 % en deux heures et 20 minutes.

L’habitacle du Mazda CX-70 2025 (Mazda)

Intérieur et espace de chargement

Comme le CX-70 est un VUS à cinq places, on fait la part belle aux passagers de deuxième rangée et l’on met l’accent sur un espace de chargement plus spacieux. Mazda a aussi présenté un intérieur aux couleurs cuir bourgogne, unique au CX-70.

Le nouveau modèle emprunte de plus les idées de la philosophie Kaichou, décrites comme «un élément de perturbation qui mélange différents matériaux et textures», qui se retrouve aussi dans le CX-90. Il est équipé de matériaux tels que le bois d’érable, le cuir Nappa, le chrome et des textiles japonais.

La disposition ergonomique conviviale de Mazda sera son meilleur atout, avec des boutons physiques pour les fonctionnalités souvent utilisées. On retrouve un écran couleur moderne, emprunté au CX-90, et un affichage tête-haute est livrable.

Le prix officiel n’a pas encore été révélé, mais la différence avec le CX-90 ne sera pas énorme. Les premiers modèles sont attendus ce printemps en concession et ce modèle permettra à Mazda de faire figure de joueur intéressant dans la catégorie des VUS à cinq places face à des concurrents comme le Honda Passport, le Volkswagen Atlas Crossport, le Kia Sorento ou le nouveau Santa Fe chez Hyundai.