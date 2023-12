À quoi jouer durant les Fêtes?

Voici quelques suggestions qui pourraient intéresser toute votre famille tant les plus petits que les plus grands.

Suggestions de jeux de société pour les enfants :

Unlock kids est un jeu de société coopératif qui est un jeu d’évasion dans une boîte. Sans application, il comprend tout le matériel en papier et en carton pour permettre aux joueurs de compléter les aventures sans consulter un écran. Unlocks kids contient trois histoires remplies d’énigmes comprenant chacune deux aventures. Il s’adresse aux enfants de six ans et plus. Il est notamment disponible en deux éditions : Unlock! Kids et Unlock! Kids 2 : Histoires d’Époques. Une à cinq personnes peuvent jouer en même temps. Il s’agit de la version pour enfant d’Unlock.

Des souvenirs plein le ciel est un jeu de mémoire «magnifique», selon la boutique sherbrookoise Le Griffon. Dans ce jeu, les participants sont appelés à aider leurs grands-parents à se rappeler de bons moments qu’ils ont vécu alors que leur mémoire leur joue des tours. Les joueurs voguent de nuage en nuage afin de récolter six cartes «souvenir». Le premier joueur qui réussit à reconstituer son souvenir remporte la partie. Le jeu est d’une durée d’environ 15 minutes. Deux à quatre participants peuvent jouer en même temps. Il s’agit d’un jeu de société pour les enfants de cinq ans et plus.

La boutique Le Griffon fait des recommandations en matière de jeux de société. (Tirée du site web de la boutique Le Griffon)

Turbo Kidz est un jeu de course en coopération ou en compétition. À chaque course, le pilote, qui a les yeux bandés, doit tracer à l’aide d’un crayon un circuit le plus rapidement sans sortir de la piste de course. L’éditeur du jeu explique qu’il est guidé par la voix de ses copilotes. Les copilotes utilisent également le pouce du conducteur comme une « manette » afin de le diriger et de l’empêcher d’effectuer une sortie de route.

Suggestions de jeux de société pour les adolescents :

Sky Team est un jeu coopératif où les deux participants doivent faire atterrir des avions dans différents aéroports à travers le globe. Les deux joueurs incarnent le pilote et le copilote de l’appareil. L’éditeur explique que les atterrissages de l’avion sont guidés par des lancers de dés afin de contrôler l’axe de l’avion, le déploiement de ses ailes ou la sortie du train d’atterrissage par exemple. Onze aéroports et 21 scénarios font partie du jeu. Chaque aéroport présente des défis différents pour les joueurs qui sont inspirés de véritables conditions d’atterrissage.

Sky Team est un jeu qui se joue à deux personnes. (Tirée du site web de la boutique Le Griffon)

Heat : Pedal to the metal est un jeu de société de course automobile où les joueurs doivent notamment éviter de faire surcharger leur moteur. Des améliorations peuvent être apportées aux voitures. Les joueurs peuvent faire des courses simples ou un championnat afin de monter sur la première marche du podium. Ce jeu s’adresse à des personnes de dix ans et plus. Un à six joueurs peuvent participer. Une partie peut durer de 30 à 60 minutes.

Donne-moi ça! est un jeu de party. L’objectif du jeu est de remplir sa feuille de 50 patates par le biais d’un lancer de dé qui dicte l’allure du jeu. Chaque partie dure moins de 10 minutes et s’adresse aux joueurs de 8 ans et plus. Les joueurs qui n’ont pas le crayon doivent déranger le participant qui tente d’inscrire des chiffres sur sa feuille. Le chaos sera au rendez-vous comme il n’y a qu’un seul crayon pour tout compter... surtout que le crayon est volé sans arrêt!

Suggestions de jeux de société pour les adultes :

Earth est un jeu de construction de tableaux pour les joueurs initiés aux jeux de société. Une à cinq personnes peuvent jouer en même temps. Les joueurs sont appelés à créer leur propre écosystème de 16 cartes. Chaque action posée contribue à développer l’autonomie de son écosystème. Chaque fois qu’un joueur choisit une action et récolte des bénéfices, les autres joueurs en profitent également. Une partie peut durer entre 45 et 90 minutes. Le créateur de ce jeu est le Québécois, Maxime Tardif.

Maxime Tardif est le créateur du jeu de société Earth. (Erick Labbé)

Hitster plaira aux amateurs de musique alors que les participants seront appelés à classer par ordre chronologique des succès musicaux s’étalant sur une période d’un siècle. En scannant le code QR qui est situé sur une carte musicale, les participants pourront écouter le succès relié à cette carte. Ils devront ensuite deviner à quel moment ce dernier est paru en plus de le placer à la bonne position dans leur chronologie musicale.

So clover ! est un jeu coopératif d’association de mots où les joueurs doivent deviner un mot à l’aide d’indices. Chaque joueur obtient un mot-clé et les autres participants doivent le deviner à l’aide de caractéristiques communes. Les joueurs doivent collaborer pour comprendre les mots-clés. Trois à six personnes peuvent jouer en même temps. Une partie dure environ 30 minutes.

Notons que tant les adultes que les adolescents peuvent jouer aux jeux ciblés pour l’autre tranche d’âge.