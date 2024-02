La Floride, loin des petits motels...

On connaît la suite, du moins pour ceux qui ont vu le film. Ça ne se passe pas très bien. Il y avait de la concurrence dans le marché.

C’était la Floride d’avant. Celle des petits motels proches de la mer, pas chers, parfois même un peu cheaps, exploités par des Québécois en business. Celle, aussi, des snowbirds en manque de soleil et de chaleur.

Ce n’est plus la même Floride aujourd’hui. Les petits motels, pas tous, mais une grande partie, ont été rasés pour faire place à des immeubles à condos et à des hôtels chics, construits en hauteur, qui font de l’ombre sur les plages sablonneuses.

C’est cette Floride-là, une Floride qui carbure aux méga-investissements immobiliers, une Floride envahie par les touristes d’un peu partout sur la planète, une Floride congestionnée par une circulation automobile hallucinante, où j’ai mis les pieds au cours des derniers jours, après une quinzaine d’années d’absence.

Choc brutal

Le choc a été brutal. Je ne m’attendais pas à voir autant de grues, autant de grosse machinerie, autant de gros hôtels nouvellement construits sur mon chemin.

Je ne m’attendais pas, non plus, à devoir passer autant de temps dans mon Ford loué et climatisé sur la A1A, la Florida State Road, cette route panoramique qui longe l’Atlantique.

Pour parcourir la distance reliant Fort Lauderdale à Miami Beach, soit une cinquantaine de kilomètres, il m’a fallu une heure et quarante-cinq minutes bien comptées. Aussi bien dire que ça avance à pas de tortue sur la plupart des axes routiers de cet État américain qui, vient-on de l’apprendre, connait la croissance démographique la plus rapide des États-Unis. Ainsi, en 2022, la population a augmenté de près de 2 % pour atteindre 22,2 millions d’habitants.

C’est ce que révèlent les dernières statistiques publiées par la United States Census Bureau, relayées par le journal Le Soleil de la Floride.

Cette croissance n’a pas que de bons côtés, on l’imagine bien. Elle vient également avec une grave crise du logement.

À Miami, selon le journal, le prix des loyers a explosé de près de 25 % entre juillet 2021 et juillet 2022, pour atteindre une moyenne de 2841 $ par mois, ou 34 029 $ par année.

La mairesse de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, disait alors, et je cite: «Je suis moi-même terrifiée par le problème que nous avons. Nous perdons des familles qui ne peuvent pas se permettre de vivre ici».

On croirait entendre la mairesse de Montréal, Valérie Plante...

Palmiers et enjeux

Revenons à nos palmiers et aux nombreux défis auxquels est confrontée cette Floride qui demeure une destination privilégiée par les Québécois, en dépit du taux de change et de l’inflation qui gruge le pouvoir d’achat en dollars US.

«Moi, ce que je vois, ça m’inquiète, m’a confié la sympathique employée d’un centre municipal de Fort Lauderdale. Il y a dix ans à peine, on pouvait circuler en automobile sans se retrouver dans des bouchons. Là, c’est l’enfer.»

Elle déplore – tout comme moi! – la prolifération de ces édifices en hauteur qui ont poussé comme des champignons grâce aux investissements locaux et étrangers.

Parce qu’il faut savoir qu’au pays des oranges et des flamants roses, il n’y a pas d’impôt étatique à payer. Ce qui fait en sorte qu’ils sont nombreux, ces nouveaux venus, à poser leurs valises dans le Sunshine State après avoir transféré leurs avoirs dans les nombreuses banques qui ont pignon sur rue.

On roule vers le soleil et on fait de l’argent sans avoir le fisc à ses trousses. On s’achète de beaux grands bateaux qu’on met à l’eau dans les canaux entourés de luxueuses propriétés, dans des quartiers protégés.

La Floride version 2024 est bien loin de «La Florida» des petits motels. Celle des années 60, 70, 80 et 90.

Il y a bien sûr le soleil qui brille à longueur d’année, mais il y a aussi cette menace qui plane au-dessus de la tête des Floridiens.

Cette menace, ce sont les changements climatiques. On craint les ouragans, de plus en plus dévastateurs. Des communautés côtières vont devoir s’adapter à la hausse du niveau de la mer, notamment pour empêcher les propriétés de s’effondrer, pouvait-on lire dans un reportage paru en juillet 2021 dans le National Geographic.

Comme quoi...