Moins d’immigrants = plus de logements?

Opportuniste, le chef conservateur Pierre Poilievre vient de suggérer que le nombre d’immigrants qui arrivent au pays devrait être lié au nombre de logements qui sont construits.

Faut-il comprendre, dans son propos, que moins il y aura d’immigrants dans nos murs, plus il y aura de logements disponibles? Ou encore: qu’il faudrait dire aux éventuels immigrants de rester chez eux à moins d’avoir les moyens d’acheter un condo sur le Plateau ou un bungalow à Rigaud?

Il s’est bien défendu d’être anti-immigration, l’aspirant premier ministre. Il a toutefois dit souhaiter qu’on mette un frein à la politique d’immigration «illimitée» de Justin Trudeau afin de rétablir une forme d’équilibre dans un marché fortement déséquilibré.

Ne pas être aveugle

Il est vrai, néanmoins, que la question de l’immigration pose problème. Il est tout aussi véridique que le gouvernement libéral, au pouvoir à Ottawa, a dérapé complètement en faisant fi des recommandations de ses hauts-fonctionnaires qui l’ont prévenu, dès 2019, que cet afflux d’immigrants allait accentuer la crise du logement, entre autres choses.

Il faut être aveugle pour ne pas voir ces «résidents temporaires» chercher désespérément un toit ou un abri de fortune pour se protéger du froid. Il va sans dire que les sans-abri ne viennent pas tous d’ailleurs, mais force est de constater qu’ils sont de plus en plus nombreux à trouver refuge là où ils le peuvent, dans des conditions souvent misérables.

Chose certaine, le secteur de l’habitation est mal en point comme vient de nous le rappeler l’Association professionnelle de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ). Les hausses prévues des mises en chantier en 2024 et 2025 demeurent insuffisantes. On parle même de volumes anémiques. La pénurie de logements continuera donc de s’aggraver.

Dans un rapport publié en septembre 2023, la SCHL estimait que le Canada «aura besoin de 3,5 millions de logements en plus de ceux déjà en construction, pour rétablir l’abordabilité» d’ici à 2030.

Trois millions cinq cent mille logements de plus sur un aussi court laps de temps, ça fait beaucoup de portes et de fenêtres à installer, beaucoup de fondations à couler, beaucoup d’hypothèques à négocier avec les institutions prêteuses.

Pas certain que les constructeurs d’habitations disposent de la main-d’œuvre et du financement nécessaire pour aller de l’avant avec des projets immobiliers de cette ampleur.

Pas certain, non plus, que les villes et les municipalités puissent atteindre cet objectif sans qu’Ottawa, qui signe les chèques, se commette davantage pour augmenter l’offre nettement insuffisante.

Coup de baguette

Si la crise du logement est à ce point préoccupante, c’est parce que personne n’a bougé le petit doigt pour en atténuer les impacts. Cette crise ne se règlera pas d’un simple coup de baguette.

Il faudra faire preuve d’imagination. Il faudra que les employeurs, si fiers de dire à leur entourage qu’ils disposent d’une main-d’œuvre étrangère fiable et efficace, fassent un effort supplémentaire pour élargir l’offre de logement à leurs nouveaux employés.

Il faudra aussi que les universités, qui empochent des dizaines de millions de dollars par année grâce aux droits de scolarité provenant d’étudiants venus d’ailleurs, fassent le nécessaire afin que les futurs diplômés se logent à un coût abordable.

N’oublions pas que depuis deux ans, pas moins de 2 millions de résidants temporaires (étudiants internationaux et travailleurs étrangers temporaires) sont arrivés au pays.

***

C’est un fait indéniable qu’Ottawa a perdu le contrôle sur la question de l’immigration. En 2024, le pays va en accueillir 460 000. En 2025, un demi-million. Ça fait beaucoup de monde à intégrer. À loger. À soigner. Ça fait beaucoup d’enfants à éduquer dans nos classes déjà surchargées.

Et il y a tous ces demandeurs d’asile qui continuent d’affluer au pays. Près de la moitié débarquent au Québec. Ils étaient 59 735 en 2023; ils seront 65 000 cette année.

Le premier ministre François Legault affirme que c’est «insoutenable». Il soutient en outre que le Québec a atteint un «point de rupture».

Comme de raison, aussitôt arrivés, ces immigrants sans statut cognent à toutes les portes, espérant dormir au chaud. Tous ne sont pas motivés par de bonnes intentions. Certains se retrouvent ici sous de faux prétextes. Certains autres traînent un dossier criminel.

Mais il ne faudrait toutefois pas tomber dans le piège tendu par des commentateurs un brin démagogues qui nous prédisent des lendemains douloureux à cause de ces «immigrants» qu’on n’attendait pas…

Il faudrait surtout que l’on se calme et que l’on évite de pointer du doigt ces êtres humains qui, pour la plupart, sont de bonne foi.

Oui, il y a une grave crise du logement. Oui, le prix des loyers est exorbitant. Oui, le prix des maisons sur le marché de la revente est hors de prix.

Oui, oui et encore oui, il faudra construire des logements sociaux, créer des quartiers accueillants, bâtir en hauteur pour densifier le territoire.

Mais pour cela, il faudra que les constructeurs d’habitations trouvent la main-d’œuvre et le financement bancaire pour aller de l’avant.

Et cette main-d’œuvre sera en bonne partie étrangère…