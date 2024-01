Ces étudiants-travailleurs venus d’ailleurs

Ce sont des étudiants-travailleurs venus d’ailleurs. Ils ont quitté leur pays d’origine, le Sénégal, le Maroc, le Brésil, pour venir trouver ici une vie meilleure et un diplôme universitaire.

Ils n’ont jamais été aussi nombreux à fréquenter nos institutions du haut savoir. Ils étaient un peu plus de 58 000, l’automne dernier. Une hausse de près de 7 % comparativement à l’automne 2022 (source: Bureau de coopération interuniversitaire (BCI).

Mais n’allez pas croire que leur parcours est de tout repos.

«C’est pas facile, financièrement, concède Yassine, rencontré tout récemment dans un Walmart près de chez vous. Uniquement pour mes frais de scolarité, ça me coûte 17 000 dollars par année. Et j’ai mon loyer à payer, que je partage avec d’autres étudiants dans la même situation que moi.» — Yassine

Le jeune homme, d’origine marocaine, s’exprime dans un français impeccable. Il veut faire carrière en administration. Et pour payer ses droits de scolarité, et son loyer, il travaille chez Walmart les soirs et les fins de semaine.

Un millier à l’UQTR

Il fait partie du millier d’étudiants internationaux – vous avez bien lu, un millier! – qui ont été admis à l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) en septembre 2023.

À titre de comparaison, en temps normal, l’UQTR accueille tout au plus 400 étudiants de l’étranger annuellement. C’est ce qu’ont relevé deux professeures au département des sciences de l’éducation, Marie-Hélène Forget et Audrey Groleau, dans une lettre d’opinion publiée dans Le Nouvelliste il y a une semaine.

On devrait se réjouir de voir autant de jeunes hommes et de jeunes femmes venir grossir les rangs universitaires, et surtout, choisir le Québec et vivre en français, pour une majorité d’entre-eux et d’entre-elles.

Le problème, comme l’exposent avec clarté les deux professeures, c’est que bon nombre de ces étudiants sont endettés jusqu’au cou.

Et seulement 26 d’entre-eux ont eu droit à une bourse d’études.

L’ennui, toujours selon les deux professeures, c’est qu’ils ont quitté leur pays d’origine pour venir étudier au Québec après avoir «entendu [de la bouche] des autorités gouvernementales que les frais de scolarité pour les étudiantes et étudiants internationaux étaient réduits.»

Or, comme l’a rappelé La Presse l’automne dernier, les droits exigés aux étudiants étrangers sont loin d’être «réduits», considérant qu’ils varient entre 20 000 et 30 000 dollars par année scolaire.

C’est dix fois plus élevé que ce qui est demandé aux étudiants québécois ainsi qu’aux résidants permanents, soit environ 3000 dollars par année. Il faut comprendre que les droits pour les étudiants québécois sont encadrés, alors que pour les étudiants étrangers, ce n’est pas le cas.

À 20 000 dollars, voir même 30 000 dollars par inscription, c’est payant, très payant, pour les universités, d’accueillir des étudiants étrangers. Ça génère des rentrées de fonds de plusieurs dizaines de millions de dollars annuellement.

Ce sont principalement les universités montréalaises qui touchent le plus gros du magot et ça s’explique par le plus grand nombre d’étudiants qui sont de passage.

Leur présence a permis aux universités québécois d’empocher un peu plus de 400 millions (entre 2019 et 2022). Les universités anglophones (McGill, Concordia, Bishop’s) ont touché à elles seules près de 285 millions, toujours selon La Presse.

Rester ou repartir?

La question est de savoir si ces futurs diplômés vont décider de rester ou s’ils vont rentrer à la maison pour rayonner dans leurs spécialités. Avec leur scolarité acquise dans nos universités, pas de doute qu’ils pourraient devenir des actifs de premier plan au sein de la société québécoise.

«C’est dans mes plans. Je veux m’établir ici en permanence, une fois que j’aurai terminé mes études», assure une étudiante d’origine brésilienne.

Elle en est à son deuxième hiver en sol québécois. Pour payer ses droits de scolarité, elle fait le service aux tables dans un resto du centre-ville de Montréal.

Il y a aussi cette jeune femme, début vingtaine, venue du Sénégal pour étudier en comptabilité.

«Ça fait deux mois que je suis ici. Je m’adapte petit à petit», souligne la caissière dans un IGA.

Elle aussi doit travailler entre ses cours pour subvenir à ses besoins et payer ses droits de scolarité.

***

Revenons à la lettre d’opinion des professeures à l’UQTR. On aura compris qu’elles ont voulu mettre en lumière les difficultés rencontrées par les étudiants étrangers depuis leur arrivée en Mauricie.

«Dans la dernière année, écrivent-elles, nous avons été amenées à vous côtoyer davantage, notamment dans les cours que nous donnons et auxquels vous vous êtes inscrits. Nous avons été bouleversées par la situation à laquelle vous faites face avec beaucoup de courage, il faut le dire.»

Il faut le dire… Oui, il faut le dire que ces étudiants-travailleurs venus d’ailleurs nous rendent un fier service en occupant des emplois payés au salaire minimum et parfois un peu plus.

Il faudrait prendre le temps de leur dire merci d’être au poste alors que sévit une pénurie de main-d’œuvre dans le commerce de détail.

Et qui sait si, un jour, ces nouveaux arrivants ne seront pas votre médecin de famille ou le professeur de votre p’tit dernier?