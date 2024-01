Une année casse-tête?

Chose certaine, les raisons pour se la casser (la tête) ne manqueront pas au cours des prochains mois. Sur le plan économique, allons-nous vivre une dure récession ou un ralentissement passager? La Banque du Canada réussira-t-elle à ramener l’inflation à un niveau acceptable? Les taux d’intérêt vont-ils se mettre à baisser? Le panier d’épicerie coûtera-t-il un peu moins cher?

En matière d’habitation, les premiers acheteurs peuvent-ils espérer une embellie dans le marché pour accéder à la propriété? Les prix vont-ils se stabiliser ou repartir à la hausse? Les constructeurs d’habitations lanceront-ils de nouveaux projets pour élargir l’offre anémique?

En matière de logements sociaux, les gouvernements, tant à Québec qu’à Ottawa, vont-ils se décider à allouer les budgets nécessaires pour trouver des toits aux plus mal pris?

Dans le domaine de la santé, nos hôpitaux sortiront-ils des soins intensifs administratifs? Cessera-t-on de tolérer l’intolérable avec des taux d’occupation des urgences de 140 % et bien au-delà?

Dans le secteur de l’éducation, nos écoles redeviendront-elles des terreaux d’apprentissage fertiles pour nos enfants? Nos enseignants et enseignantes seront-ils et elles reconnu(es) à leur juste valeur? Mettrons-nous les priorités à la bonne place?

En matière d’immigration, combien d’hommes, de femmes et d’enfants en quête d’une nouvelle identité le Québec va-t-il accueillir? Comment trouvera-t-on le moyen de bien les intégrer? De bien les loger? De leur permettre de travailler dans leur champ de compétences?

Commerces en détresse

Parlons maintenant du marché de l’emploi. L’IA, l’intelligence artificielle, entraînera-t-elle des licenciements massifs? ChatGPT remplacera-t-il des employés qualifiés et compétents comme l’appréhendent de nombreux experts?

Comment vont réagir les employeurs face à ce phénomène à la fois grandissant et inquiétant? Vont-ils jouer le jeu ou résister?

Parlons maintenant du commerce de détail dans son ensemble. On le voit : bon nombre de commerçants sont en détresse, incapables de rembourser les prêts consentis par Ottawa durant la pandémie.

Des restaurateurs seront-ils contraints de ranger leurs casseroles en raison d’une baisse marquée de fréquentation dans leurs salles à manger? Des restos avec étoiles vont-ils cesser de scintiller au profit de restos meilleur marché?

On vient d’apprendre que les restaurants de la Brasserie T! du chef Normand Laprise a fermé ses portes pas plus tard que mercredi, causant la perte de 130 emplois.

Le secteur de la restauration ne sera pas le seul à souffrir au cours de la prochaine année. Avec moins d’argent à dépenser, les consommateurs seront moins nombreux à fréquenter les magasins à rayons pour des achats jugés moins essentiels.

Localement, on vient d’apprendre que la mercerie Diamond Hommes, qui avait pignon sur rue depuis près de 75 ans à Trois-Rivières, cessera ses activités d’ici à la fin janvier.

Pendant ce temps, on continue de faire ses achats en ligne sur Amazon, ce géant américain qui empoche des profits à coups de milliards de dollars sur le dos des petits commerces.

...

À chaque début d’année, chacun de nous y allons de ses propres prévisions. On spécule. On soupèse le pour et le contre. On se pose des questions. On émet de savantes théories.

On écoute les économistes qui affirment, chiffres à l’appui, que ça ira dans telle ou telle direction, selon que ça se passera comme ceci, ou comme cela.

Plus les semaines passent, puis les mois, on se rend compte, finalement, que ça ne sert à rien de faire des prédictions qui ne tiennent pas la route.

Il y a trop d’impondérables. Trop d’imprévus. Trop de puissants et de puissances sur l’échiquier international qui tirent les ficelles de l’économie.

Des actions et de l’or

Sur un autre registre, il faudrait parler de la Bourse et du prix de l’or. Après une fin d’année spectaculaire, quasiment sur les chapeaux de roues, les indices boursiers vont-ils faire une embardée comme certains prophètes de malheur nous l’ont annoncé l’an dernier?

Les actions de sociétés bien capitalisées vont-elles planter à moins que ce soit l’inverse? L’or, valeur refuge, poursuivra-t-il sur sa lancée? Ceux qui ont hésité à investir dans du solide, à un peu plus de 2000 dollars US l’once, regretteront-ils leur décision?

Il faudrait également parler du prix exorbitant des véhicules, neufs et d’occasion, et de la popularité des véhicules électriques.

Les prix vont-ils se stabiliser? Les subventions pour les véhicules à batterie tirent-elles à leur fin?

La filière batterie du ministre Fitzgibbon va-t-elle rouler à plein régime ou rencontrera-t-elle des obstacles de financement?

Puisqu’on y est, il faudra voir comment les pays exportateurs de pétrole, membres de l’OPEP, vont agir et réagir dans un marché sous forte tension géopolitique.

Vont-ils pomper moins de barils de brut pour exercer de la pression sur les prix? À la pompe, le litre d’essence se négociera-t-il à la hausse?

Dans un scénario plus optimiste, peut-on entrevoir une baisse du diesel qui se vend plus 40 cents le litre plus cher que l’essence ordinaire au plomb, plombant par le fait même les profits des compagnies de camionnage et des sociétés de transport?

Difficile de conclure sans parler de l’impact des changements climatiques dans notre vie, au quotidien.

Revivra-t-on le scénario catastrophe de l’été dernier alors que des incendies de forêt ont forcé des populations entières à quitter leur maison et leur village pendant des semaines?

Serons-nous contraints de nous isoler dans nos chaumières en pleine canicule, le temps que les nuages de fumée grise se dissipent dans l’atmosphère?

Là-dessus, je vous souhaite un bon début d’année, et surtout, surtout, évitez de trop vous casser la tête!