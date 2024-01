Ma vieille Underwood

Le vendeur voulait s’en débarrasser. Moi je tenais à lui faire une place de choix dans mon petit bureau. Comme un témoin privilégié d’une époque révolue. Celle où les journalistes écrivaient encore leurs articles sur des feuilles 8 1/2 par 11.

Je suis de la génération des scribes qui consultaient les archives papier avant de rédiger leurs textes et qui attendaient fébrilement que le journal sorte des presses au début de la nuit, après l’heure de tombée.

J’ai plus de quarante-cinq années d’expérience au compteur. J’ai connu les belles années du journalisme et les moins belles. J’ai vu des journaux prendre vie et augmenter leur tirage mois après mois. J’en ai vu d’autres fermer tristement leurs portes. Qui se souvient encore du Montreal Star et du Montréal-Matin? Du Montreal Daily News et du journal Le Jour? Du Dimanche-Matin et de La Patrie?

Je suis un journaliste du papier. De la presse écrite. Je suis passé de la grosse machine à écrire en fonte à l’ordinateur «portatif», l’ancêtre des ordinateurs portables, qui était tout sauf portatif.

Je me souviens d’une époque où les reporters sur la route transmettaient leurs textes via un modem fax, en insérant les deux extrémités du téléphone dans un coupleur en caoutchouc.

Ça ne fonctionnait pas à tout coup. Bien souvent, il leur fallait faire la dictée à un collègue compréhensif. J’ai moi-même dépanné un correspondant qui couvrait pour le journal la chute du mur de Berlin dans la nuit du 9 novembre 1989.

Le chef de pupitre était sur les nerfs. Il attendait après son texte pour fermer le journal. Deux heures plus tard, la page était «montée» et les presses tournaient à plein régime avec un gros titre à la Une portant sur cet évènement historique.

Ça se passait souvent comme ça, avant. Transmettre un texte quand on était en mission posait des défis considérables, mais jamais insurmontables.

La crise des médias

Nous n’en sommes plus là, en 2023, et c’est bien ainsi. Nous sommes rendus ailleurs. Est-il nécessaire de vous rappeler, cependant, que ça se passe très mal dans nos salles de rédaction?

La crise des médias sévit depuis au moins une décennie, mais depuis un an, c’est pire que pire!

À preuve: au cours des douze derniers mois, près de 1500 emplois ont été supprimés, au Québec seulement. On sait que le Groupe TVA éliminera 547 postes, soit 31 % de son effectif. On a appris que Radio-Canada/CBC en supprimera 600 autres, ce qui représente 10 % de son effectif.

De leur côté, les Coops de l’information ont réduit le tiers de leur personnel en vertu de départs volontaires qui ont touché 125 employés. Métro Média, avec son journal Métro et 16 hebdomadaires locaux, a mis la clé dans la porte l’été dernier et envoyé au chômage 70 employés.

On pourrait ajouter à la liste Bell Média, propriétaire de Noovo et CTV. On pourrait aussi parler de Reader’s Digest, qui va cesser ses parutions après 76 ans d’existence. On craint maintenant que Cogeco Média, qui compte 21 stations de radio, dont le 98,5 à Montréal, annonce à son tour des suppressions d’emplois en 2024.

Ça coupe dans les journaux. Ça coupe dans les radios. Ça coupe à la télé. Les nouvelles sont mauvaises un peu partout. La presse nationale, tout comme la presse régionale, est mal en point.

Un peu d’oxygène!

Pour tout vous dire, j’ai mal à mon métier. Je m’inquiète pour les jeunes qui se font dire, au quotidien, que leur avenir est incertain, de même que pour les plus expérimentés qui vivent dans l’angoisse de perdre leur job.

Faut-il rappeler que les géants du web, les GAFAM, siphonnent 80 % des revenus publicitaires aux médias traditionnels et que Mark Zuckerberg, le patron de Meta, amplifie la crise qui sévit en bloquant effrontément les nouvelles sur ses plateformes?

Faut-il rappeler, aussi, que Google s’en tire plutôt bien avec l’entente intervenue avec Ottawa, et qui fera en sorte que le géant versera 100 millions par année aux médias canadiens en échange de la diffusion de ses nouvelles en ligne?

L’industrie médiatique a besoin d’oxygène parce qu’elle étouffe financièrement, faute de revenus pour payer son monde, pour se maintenir en équilibre. Le temps presse. Les emplois disparaissent. Faudra voir ce que renferme le très attendu «plan temporaire d’aide aux médias» que préparent Québec et Ottawa.

Voulons-nous d’un monde qui tire son information via TikTok et Facebook et d’une société qui carbure aux «fake news» qui contaminent les réseaux sociaux?

Tourner la page

Une page d’histoire va se tourner avec la publication de la dernière édition papier des six quotidiens régionaux des Coops de l’information. Bien que c’était prévisible, ça me fait tout de même bizarre de réaliser que mon journal ne sera plus imprimé, après toutes ces années.

Ça me fait réaliser, aussi, que le temps a filé très vite depuis le premier jour où j’ai mis les pieds dans une salle de rédaction. À la fin des années soixante-dix, il y avait du travail pour les journalistes qui, tout comme moi, noircissaient leurs calepins de notes. Il y avait beaucoup d’employés dans les salles de rédaction.

Il y avait des pressiers pour imprimer le journal, des camionneurs pour le distribuer à la grandeur du Québec. Il ne manquait pas de camelots pour le livrer à la porte des abonnés.

Il y a encore des journaux imprimés sur les comptoirs et les présentoirs des dépanneurs. Mais pour encore combien de temps?

Nous sommes à un tournant. La fin du papier, c’est une chose, la survie des médias, c’en est une autre.

Il faudrait tous et toutes se poser collectivement LA question: tenons-nous à nos médias d’information?

Une réflexion s’impose.