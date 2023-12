Le Noël des uns, et celui des autres...

Il y a le Noël des sous-payés qui font la file aux banques alimentaires et il y a celui des sans-abri qui dorment sous la tente.

Il y a le Noël des chefs d’entreprises qui manquent de main-d’œuvre et il y a celui des travailleurs à statut précaire.

Il y a le Noël des infirmières qui se questionnent sur leur avenir et il y a celui des enseignantes qui se questionnent sur l’avenir de nos enfants.

Il y a le Noël des personnes âgées qui trouvent le temps long dans les CHSLD et il y a celui des nouveaux retraités qui rêvent de prendre le large.

Il y a le Noël des personnes seules et il y a celui qui se fête en famille.

Il y a le Noël des personnes malades qui attendent sur des civières et il y a celui des enfants malades qui sont confinés sur leur lit d’hôpital.

Il y a le Noël des ambulanciers qui transportent des malades et il y a celui des policiers qui arrêtent les bandits.

Il y a le Noël qui se vit en paix et il y a ceux, trop nombreux, qui sont marqués par des affrontements sanglants.

Il y a le Noël des Ukrainiens qui sont forcés à l’exil et il y a celui des Israéliens et des Palestiniens qui ne trouvent plus leurs repères.

Marquer une pause

Ce Noël-ci devrait être l’occasion de marquer une pause. Pour oublier, ne serait-ce que pendant quelques heures, le temps du réveillon, toutes ces mauvaises nouvelles, tous ces drames humains qui ont fait la manchette au cours des douze derniers mois.

Ce Noël-ci, plus que tous les autres auparavant, devrait nous rassembler au lieu de nous désunir. Nous souder au lieu de nous effilocher. Nous faire prendre conscience de la portée de nos gestes. Des conséquences de nos actions. Du sens de nos revendications.

De la légitimité des demandes des infirmières et des enseignantes.

Difficile toutefois de faire fi du climat de tension qui s’est installé depuis des semaines. Difficile, surtout, d’instaurer un climat de confiance quand le gouvernement ne donne pas l’exemple; quand il ne trouve pas de solutions pour désengorger les urgences dans les hôpitaux; quand il continue de traiter le personnel enseignant comme des derniers de classe.

Ce même gouvernement qui n’est pas encore parvenu, malgré ses belles promesses, à désengorger les urgences des hôpitaux. Qui dit vouloir le bien de nos enfants, mais qui continue de traiter le personnel enseignant comme des derniers de classe.

Face à un tel constat, face à tant de contradictions, à tant de déceptions et de frustrations, de quoi allons-nous parler, le 24 décembre au soir, une fois les cadeaux déballés, la dinde et la tourtière digérées? Après avoir chanté du Fernand Gignac ou du Céline Dion sur la machine à karaoké?

Ne pas briser le party

Un conseil: pour ne pas briser le party, il vaudrait mieux éviter plusieurs sujets sensibles. Ce ne serait pas une bonne idée de commenter en long et en large la «performance» du chef conservateur Pierre Poilievre qui fait de la (petite) politique à la Donald Trump.

Ce ne serait guère mieux de commenter la contre-performance du premier ministre Justin Trudeau qui a pris une méchante débarque dans les sondages.

De revenir sur les nombreux dérapages de François Legault à propos du troisième lien Québec-Lévis et du tramway nommé Québec.

Pour avoir l’esprit à la fête, il vaudrait mieux éviter de parler de ce mot maudit: récession. Personne n’aura envie de vous entendre dire, alors que vous venez de déboucher la bouteille de Veuve Clicquot Ponsardin à 85 dollars, que le Québec est officiellement entré «dedans», avec un recul de son Produit intérieur brut (PIB) pour un deuxième trimestre consécutif.

Qui dit récession, dit baisse du pouvoir d’achat, moins d’argent pour se payer de grands crus à la SAQ.

Il vaudrait mieux, aussi, ne pas y aller de grandes théories qui ne s’appuient pas sur des arguments solides et vérifiés.

Sur la crise du logement qui a creusé le fossé entre les propriétaires et les locataires. Sur l’incapacité, pour les jeunes, d’accéder à la propriété, avec un prix de référence moyen, pour une maison unifamiliale, qui s’établissait à 523 300 dollars en novembre dernier.

Sur l’augmentation de vos taxes foncières, bien au-delà de l’inflation, et sur des taxes «cachées» ou embellies pour payer des services municipaux de plus en plus coûteux.

Sur le nombre d’immigrants temporaires (ils sont désormais plus d’un demi-million) qui ont choisi le Québec comme terre d’accueil, soit pour étudier, soit pour travailler, soit pour fuir la violence dans leur pays d’origine.

Sur les prises de décisions de la Banque du Canada qui a haussé son taux directeur à plusieurs reprises depuis le début de 2023 pour freiner l’inflation.

Sur le prix exorbitant des véhicules neufs. Sur le virage électrique qui s’accélère. Sur la distribution de toutes ces subventions et sur tous ces prêts consentis aux multinationales de la filière batterie. Sur ces milliards qu’on saupoudre pour se bâtir une économie, pour créer des «jobs payantes».

Sur ces projets de parcs éoliens qui risquent fort de transformer le paysage bucolique dans certaines régions du Québec.

Le 24 décembre au soir, nous allons espérer qu’il n’y aura pas de pannes d’électricité, sachant qu’Hydro-Québec n’a pas connu sa meilleure année, en 2023, avec des pannes à répétition qui ont plongé bien des foyers dans le noir.

Sur ce, je vous souhaite – je nous souhaite – un très joyeux Noël.