Ces (maudits) fraudeurs de personnes âgées

Trop de personnes âgées se font détrousser par des fraudeurs aux méthodes de plus en plus raffinées. Prudence! (Courtoisie, Josée Lafortune)

Ils, ce sont ces fraudeurs qui s’en prennent aux personnes âgées, leur font vivre des moments d’angoisse, les détroussent de milliers de dollars.

On parle d’un véritable fléau. Depuis deux ans, les pertes financières causées par l’arnaque «grand-parent», d’une lâcheté sans nom, ont quasiment quadruplé au pays, passant de 2,4 millions en 2021 à 9,2 millions l’an dernier, selon le Centre antifraude du Canada.

Au Québec seulement, elles se sont élevées à trois quarts de million, en 2022. C’est en Ontario que la saignée est la plus importante, avec des pertes de 5,4 millions. C’est beaucoup d’argent volé à des personnes trop souvent vulnérables.

À l’occasion, la police leur met la main au collet. Toutefois, dans la majorité des cas, ces crimes restent impunis et les fraudeurs continuent de courir les rues à la recherche de nouvelles victimes.

Faudrait-il mettre plus de ressources et consentir des budgets plus élevés pour contrer ces crimes et passer les menottes à ces sans-cœur?

Il y a tout de même des personnes âgées qui osent les dénoncer après avoir réalisé que le «gentil monsieur» au bout du fil était un sale individu et que le chauffeur de taxi venu récupérer l’enveloppe contenant l’argent liquide était un complice.

Mais elles demeurent l’exception. Les fraudées, parce que ce sont surtout les femmes qui sont ciblées, absorbent le coup et encaissent les pertes financières en silence, seules dans leur appartement, laissées à elles-mêmes.

Désolant et révoltant

C’est à la fois désolant et révoltant. C’est surtout inadmissible. Ce n’est certainement pas en détroussant les vieux, impunément, qu’on fait avancer le Québec comme société.

Il va sans dire que la FADOQ est préoccupée par la montée de ce phénomène, s’il en est un.

«Nous, on dit à nos membres: si vous avez été victimes de fraude, il faut dénoncer», insiste le conseiller en communications, Christian Dufresne.

Il ne cache pas, cependant, que les aînés qui ont vécu des expériences traumatisantes ressentent un profond sentiment de honte. On peut les comprendre. Personne n’aime dire à son voisin ou à ses proches qu’il est tombé naïvement dans le piège qu’on lui a tendu.

Dénoncer n’est guère plus facile. Ça prend une grosse dose de courage. On a peur de se faire juger. On craint de se faire dire: «T’as pas réalisé que c’était pas normal?» Ou encore: «Pourquoi tu ne m’as pas appelé avant?»

Il faut comprendre que les fraudeurs sont passés maîtres dans l’art de la manipulation et qu’ils ont recours à des stratagèmes de plus en plus sophistiqués.

Encore cette semaine, La Presse publiait l’histoire d’une dame de 92 ans qui a perdu 9500 dollars, le mois dernier, après qu’un faux inspecteur de sa banque lui ait fait croire qu’elle avait été victime d’une fraude dans laquelle un employé de la banque était présumément impliqué.

Le faux enquêteur avait pris soin de lui mentionner qu’elle avait tout intérêt à mettre son argent en sécurité... Sous le coup de la panique, la dame a effectué deux retraits au comptant, au comptoir de sa banque.

Sans doute pour ne pas perdre la face dans les médias, la Banque Nationale, qui avait d’abord dit non, a finalement remboursé son infortunée cliente.

Une question demeure, néanmoins: comment se fait-il qu’à la succursale bancaire, personne n’ait trouvé anormal que la dame retire cette somme au comptant en l’espace d’une heure? Manifestement, aucun drapeau rouge n’a été levé.

Un peu plus de vigilance!

Une autre histoire, celle-là à Gatineau, s’est conclue de façon beaucoup plus positive. Cette fois, c’est grâce à la vigilance d’un employé de la banque qu’on a pu mettre le grappin sur les fraudeurs. Grâce, aussi, au courage de la victime qui a contacté la police.

C’était une fraude classique. La victime reçoit un appel d’une personne qui prétend être sa petite-fille. Elle a besoin d’argent pour se sortir d’une fâcheuse position.

La victime se rend à sa succursale pour y effectuer un retrait au comptoir. L’employé de la banque, allumé, lui fait part de ses appréhensions. Retirer quelques milliers de dollars d’un seul coup, ce n’est pas dans les habitudes pour cette personne âgée.

Le fraudeur, qui habite Gatineau, a été épinglé au moment où il s’attendait à récupérer l’argent à son domicile. Il avait quatre complices, âgés de 19 à 25 ans, comme l’a rapporté Le Droit, il y a quelques jours. L’un d’eux habite à Montréal. Comme quoi la distance n’a pas d’importance lorsqu’il s’agit de voler des personnes en position de vulnérabilité.

Le rôle des enfants

Bien sûr qu’on n’arrêtera pas tous les fraudeurs. Bien sûr, aussi, qu’on n’arrivera pas à protéger tous les aînés qui se font hameçonner au bout du fil.

Un fait demeure: les techniques de fraude se raffinent au fil des années. On imite la voix du petit-fils ou de la fille. On utilise le côté sombre de l’intelligence artificielle.

Chose certaine, les fraudeurs ne prennent jamais congé. Pas même durant la période des Fêtes. Vous avez une maman, un papa âgé? Prenez donc le temps de discuter avec elle, avec lui, sur les risques de se faire happer par un de ces bandits.

Dites-lui que jamais, au grand jamais, vous n’allez l’appeler à partir du poste de police, en attente d’une caution. Dites-lui, aussi, qu’aucun de ses petits-enfants ne va lui téléphoner en fin de soirée pour lui demander de l’argent, afin de se sortir du pétrin.

Parce qu’il faut insister là-dessus: les (grands) enfants ont un rôle important à jouer auprès de leurs parents dans la prévention des fraudes.