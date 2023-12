Vaut mieux être riche et en santé...

C’est la saison des virus respiratoires. Ça tousse, ça mouche, ça crache, ça éternue à qui mieux mieux. Déjà à court de moyens et de personnel pour prendre soin des Québécois malades, le réseau de la santé en prend pour son rhume.

Tout ça nous frappe en pleine face alors que nos hôpitaux sont de plus en plus inhospitaliers. Résultat: on fait tout pour ne pas y mettre les pieds. Mais quand ça ne va plus, on n’a pas le choix. On prend son courage à deux mains et on se présente aux urgences avec la certitude, fort désagréable, qu’on va y passer des heures et des heures, parfois même une demi-journée, avant de voir un médecin.

À l’hôpital Hôtel-Dieu de Lévis, on apprenait cette semaine que des patients attendaient sur une civière depuis une centaine d’heures, espérant qu’on les transfère dans une chambre aux étages.

C’est déprimant. Pire encore, c’est révoltant.

Des promesses

Nous savons tous, à moins de vivre sur une autre planète, qu’aucun gouvernement, qu’il soit péquiste, caquiste ou libéral, n’est encore parvenu à régler le problème d’engorgement.

On nous a fait des promesses. On nous a dit que ça s’en venait. Un certain Jean Charest a déjà déclaré, dans un premier mandat au début des années 2000, qu’il n’y aurait plus d’attente aux urgences.

L’actuel ministre de la Santé, Christian Dubé, a promis de réduire «de 40 % à 100 %» la liste d’attente pour un médecin de famille.

***

Que dit-il à propos des urgences, à une quinzaine jours de la veille de Noël? Restez chez vous au cours des prochaines semaines, qu’il dit, le ministre, à moins que ce soit vraiment urgent.

La population du Québec est vieillissante. Nous sommes de plus en plus vieux, de plus en plus vieilles. Plus on prend de l’âge, plus grands sont les risques de nous retrouver à l’hôpital pour y faire soigner nos petits et gros bobos.

Dans ce contexte, la question demeure incontournable. Peut-on au moins espérer qu’un jour, on le réglera une fois pour toutes, le problème chronique d’engorgement?

Cette question a été posée au Dr Karl Weiss, microbiologiste et infectiologue à l’hôpital Juif de Montréal et à l’Université McGill, plus tôt cette semaine, par le chef d’antenne Patrice Roy, à Radio-Canada.

Sa réponse, franche, claire, nette et précise, a de quoi faire réfléchir et nous inquiéter pour la suite des choses.

«Moi, ça fait maintenant plus de quasiment trente ans que je travaille comme spécialiste dans ma spécialité, a souligné le bon docteur. Et je peux vous dire que si je regarde dix ans en arrière, c’est toujours un peu plus difficile aujourd’hui que ce l’était il y a dix ans; plus difficile il y a dix ans qu’il y a vingt ans; plus difficile il y a vingt ans qu’il y a trente ans.»

Il a pris la peine d’ajouter: «C’est juste une constatation et les gens de ma génération vous diront tous la même chose».

C’est l’humoriste Yvon Deschamps qui disait, dans un de ses monologues: «Vaut mieux être riche et en santé que pauvre et malade».

Il ne pouvait mieux dire.

Des solutions

Il existe pourtant des solutions. Il serait possible, réalisable, de désencombrer les couloirs. Pour ce faire, il faudrait faire le grand ménage dans la cabane, remettre en question des pratiques qui ne donnent plus aucun résultat. Ça prendrait du courage et un gouvernement qui bouge, ce qui n’est pas nécessairement la marque de commerce des élus au pouvoir.

«Il faut voir l’urgence comme étant un intermédiaire entre ce qui arrive avant et ce qui arrive après, m’a expliqué le Dr Réjean Hébert. Ce qui arrive avant, c’est un problème d’accès au médecin de famille. Pas moins de 60 % des gens qui se présentent à l’urgence, en fait, auraient dû être vus ailleurs. Ce qui arrive après, ce sont les gens qui sont hospitalisés et qui ne peuvent pas sortir de l’hôpital parce que les proches aidants sont épuisés, parce qu’ils n’ont pas de service à domicile, et que la seule solution, c’est l’attente d’une place au CHSLD.» — Dr Réjean Hébert

En résumé, il faudrait libérer les lits d’hôpitaux qui sont occupés par des personnes âgées, en attente d’une place dans un centre d’hébergement, pour permettre aux malades d’être soignés comme il se doit. Il faudrait, pour cela, investir dans les soins en domicile, donner accès aux médecins de famille.

Le Dr Hébert sait de quoi il parle pour avoir été ministre de la Santé durant une courte période de temps, entre 2012 et 2014, sous l’éphémère gouvernement de Pauline Marois.

«C’était un de mes objectifs, régler la question de l’accès au médecin de famille», aime-t-il rappeler.

Il souligne au passage qu’aucun ministre, avant lui et après lui, n’en a fait sa priorité. Il n’hésite pas à parler d’une «négligence, à la fois du système et des politiques», pour bien organiser les services de première ligne.

«Les médecins n’ont jamais adhéré à cela», déplore-t-il.

Se préparer en conséquence

Le Dr Hébert croit en une «refondation» du système de santé. Il milite en faveur de changements en profondeur. Aussi pense-t-il que les gestionnaires pourraient agir au lieu de réagir.

À titre d’exemple, durant la saison de la grippe, il propose qu’on ouvre des cliniques médicales sans rendez-vous aux quatre coins de la province pour recevoir les patients affectés par des virus respiratoires.

«On sait tous que la grippe, ça arrive chaque année, convient l’auteur du livre Soigner les vieux, chroniques d’un médecin engagé. On devrait se préparer en conséquence!»

Il ajoute: «On a fait cela durant la pandémie en ouvrant des cliniques Covid sans rendez-vous. Les malades s’y présentaient plutôt que d’aller à l’urgence. Pourquoi on ne le fait pas pour traiter les patients qui ont des virus respiratoires?»

Message reçu, docteur!