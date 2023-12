Rouler sans se ruiner?

C’est beaucoup d’argent pour se déplacer du point A au point B, quand on sait que l’achat d’un véhicule est loin d’être un investissement. C’est sans compter les coûts pour l’entretien, les frais d’immatriculation, l’assurance, l’achat de carburant, à moins de rouler électrique.

On pourrait penser, dans un tel contexte, que les acheteurs de véhicules appuient moins fort sur l’accélérateur en raison de l’explosion des prix de vente. Mais non! La demande pour les chars neufs ne ralentit pas. Idem pour les usagés.

Le problème, dans le neuf, c’est qu’il faut attendre des mois, et même une année, avant de prendre possession du véhicule convoité, selon qu’il soit à essence ou 100 % électrique.

«Nous avons de 300 à 400 clients sur notre liste d’attente. C’est du jamais vu», confirme un conseiller aux ventes chez un concessionnaire de véhicules japonais.

Il ajoute: «Il n’y a pas si longtemps, il y a deux ou trois ans, le temps d’attente était de trois jours et nos clients trouvaient ça long. On avait des centaines de véhicules dans la cour.»

Une statistique qui en dit long sur l’évolution des prix. Depuis un an, la hausse dépasse les 25 %, pour ce qui est des véhicules neufs. En juin 2022, le prix moyen s’établissait à 50 461 dollars.

Vous avez bien lu. Il en coûte près de 15 000 dollars de plus qu’il y a un an pour le même véhicule!

Dans le marché de la bagnole d’occasion, la hausse est moins prononcée (+5 %). Mais encore là, il s’agit d’une moyenne.

La voie du recyclage

Je vous entends réfléchir... Je fais quoi? J’opte pour le neuf ou je me contente d’une usagée? Je m’embarque sur des versements de 700, 800, 900 dollars par mois pendant cinq, six ou sept ans, ou je modère mes transports en y allant avec une voiture d’occasion à prix moindre?

En espérant que le conseiller aux ventes, le vendeur, vous dise toute la vérité sur le curriculum vitae de la voiture et de son ancien propriétaire.

Chose certaine, il n’est pas facile de prendre une décision éclairée dans un marché aussi déséquilibré, avec des taux d’intérêt aussi élevés.

Simon Matte, lui, a pris la voie des pièces d’automobile recyclées pour prolonger la durée de vie de sa «vieille» qui affiche 451 000 kilomètres au compteur. Rien de moins.

Sa recette: il prend un soin jaloux de sa Saab 2003, un modèle suédois.

«Elle est toujours en excellent état», dit-il fièrement.

Il s’y connaît en pièces usagées. Depuis maintenant 17 ans, il est PDG de l’Association des recycleurs de pièces d’autos et de camions du Québec (ARPAC), qui regroupe 72 recycleurs aux quatre coins de la province.

On ne parle pas ici de «cours à scrap» mais bien d’entreprises qui se soucient de leur image. «Pour faire partie de l’Association, insiste-t-il, il ne faut pas avoir de casier judiciaire.»

Il observe, sur le terrain, que les propriétaires de véhicules automobiles se tournent de plus en plus vers les pièces recyclées, par opposition aux pièces d’origine, beaucoup plus dispendieuses, et surtout, beaucoup moins disponibles dans un contexte de pénurie mondiale.

«Nos clients souhaitent conserver leur véhicule plus longtemps, c’est clair. Et ils dépensent plus d’argent pour en assurer l’entretien.»

Pour la ferraille

Résultat: au Québec seulement, les ventes de pièces usagées ont atteint 200 millions de dollars au cours de la dernière année.

«J’aime rappeler que nous faisons économiser un demi-milliard aux clients qui fréquentent nos centres de recyclage, souligne Simon Matte. C’est ce qu’il leur en coûterait s’ils optaient pour des pièces d’origine. Et les pièces recyclées font très bien l’affaire.»

Et d’où proviennent toutes ces pièces recyclées?

Il faut savoir que, chaque année, 400 000 véhicules sont retirés de la circulation, pour la bonne raison qu’ils sont devenus des dangers publics, soit parce qu’ils ont roulé leur vie, soit parce qu’ils ont été lourdement accidentés.

«La moitié vont à la ferraille, l’autre moitié, environ 200 000, sont récupérés pour les pièces.» — Simon Matte, PDG de l’Association des recycleurs de pièces d’autos et de camions du Québec

Il souligne au passage que l’Association s’implique activement dans un programme de mise à la ferraille qui a permis de récolter plus de 825 000 dollars depuis 1995 au profit de quelque 80 organismes de la santé, qu’on pense à Opération Enfant Soleil, et de l’environnement.

Récapitulons. Votre voiture a pris de l’âge et vous hésitez à vous en débarrasser. Votre garagiste vient de faire une inspection d’un pare-chocs à l’autre (!) et la facture de réparation se monte à... 3500 dollars.

C’est une jolie somme pour une auto qui en vaut, disons, 8000 dollars. Mais c’est pas mal moins cher qu’une flambant neuve ou une d’occasion qui a peut-être des vices cachés sous le capot.

Gros dilemme.

On l’a dit au début de cette chronique automobile: l’achat d’un véhicule, ce n’est pas un investissement. Et il faut tenir compte, dans le calcul, des coûts d’entretien. En 2020, CAA Québec estimait que le budget annuel moyen alloué à la possession d’un véhicule, incluant sa dépréciation, variait entre 3 300 dollars, pour une compacte à essence, et 9000 dollars, pour un VUS.

Il y a un prix à payer, un très gros prix, pour se véhiculer.