Nos routes aux soins palliatifs

Des cônes, des cônes et des cônes. Et des routes défoncées... (Josée Lafortune)

Il n’y a pas que le gouvernement Legault qui est en déroute par les temps qui courent en raison de ses nombreux dérapages, qu’on pense à la subvention de «5 à 7 millions» pour permettre aux Kings de Los Angeles de disputer des matchs hors-concours insignifiants à Québec.

Nos routes «provinciales» sont également en déroute. À vrai dire, elles n’ont jamais été aussi mal en point. Pire encore: elles souffrent d’un déficit d’entretien, en hausse de 3 milliards depuis quatre ans, qui excède les 10 milliards de dollars.

C’est beaucoup d’argent à allonger en ces temps de compressions budgétaires. En ces temps où les employés de l’État, dans nos écoles et dans nos hôpitaux, notamment, réclament avec raison un traitement salarial équitable.

Sur cet enjeu de société, il faut espérer que la marée rouge de manifestants, observée à travers le Québec au cours des derniers jours, fera entendre raison à ce gouvernement qui n’hésite pourtant pas à investir dans la business de la batterie électrique à coups de subventions.

Champ de bataille miné

Le problème, avec nos routes, c’est que la situation se dégrade sérieusement depuis des années. À un point tel que la moitié du réseau, long de plus de 31 000 kilomètres, a besoin de travaux d’entretien de toute urgence. Même que près du tiers des chaussées «provinciales» est à reconstruire.

C’est lamentable en Abitibi-Témiscamingue. Ce l’est tout autant en Outaouais. À vrai dire, le réseau est troué de toutes parts dans l’ensemble des régions du Québec.

Il faudrait donc «investir» massivement dans l’asphalte pour aplanir nos routes cabossées, et surtout, pour que le réseau québécois ne ressemble plus à un champ de bataille miné.

Il faudrait aussi, et surtout, qu’on cesse de dormir au gaz au ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD).

Comment expliquer que nos routes soient dans un état aussi pitoyable? Est-ce attribuable à un manque de planification chronique? De compétences? Est-ce plutôt un manque de surveillance sur les chantiers parsemés de cônes orange?

S’est-on assuré, aux Transports, que les firmes qui ont obtenu de juteux contrats pour rénover ou construire des routes ont bien rempli leurs mandats?

Il doit bien y avoir des responsables.

Il doit bien y avoir des personnes imputables. Force est de reconnaître que les ministres des Transports se succèdent sans que les choses s’améliorent. Sans qu’on parvienne à boucher les trous.

Chose certaine, le rapport de la vérificatrice générale du Québec, Guylaine Leclerc, déposé cette semaine, a quelque chose de gênant. Il vient nous rappeler que ça ne roule pas rond au ministère des Transports, qui bénéficie pourtant de budgets colossaux pour voir à ce que le réseau routier soit bien entretenu.

Un exemple? En déposant son rapport, la vérificatrice nous informe – nous assène, en fait - que la «reconstruction» et la «réhabilitation» du réseau prendra «plus de 25 ans» au rythme où le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) réalisera ses travaux.

Vingt-cinq ans! Aussi bien dire que les automobilistes et les camionneurs ne verront pas le jour où ils pourront circuler sur des routes en toute sécurité.

Bris et blessures

Parce qu’il y a un prix à payer lorsqu’on néglige l’entretien de nos routes. On risque des collisions avec des blessures qui peuvent être mortelles. On risque également d’endommager son véhicule.

Et ce risque, vous l’aurez deviné, est beaucoup plus grand si on circule au Québec, royaume des routes détériorées.

Dans une analyse qui remonte à 2021, mais qui demeure d’actualité, CAA Québec calculait que les bris causés par le mauvais état du réseau entraînent une facture salée aux propriétaires de véhicules.

Il en coûtait alors 258 dollars de plus que pour les automobilistes des autres provinces si on roulait 16 685 kilomètres par année.

C’est près du double de la moyenne canadienne qui s’établissait à 126 dollars.

On parle ici d’usure prématurée des pneus et d’une consommation d’essence plus élevée. On parle de bris de toutes sortes causés par un nid-de-poule en plein milieu de la route.

Plus les véhicules sont âgés – en 2021, selon CAA Québec, l’âge moyen des véhicules de promenade et des camions légers était de 8 ans – plus les réparations sont coûteuses.

Quand on sait que le véhicule constitue la deuxième dépense, après l’habitation, pour les ménages québécois, on comprend l’importance de rouler sur des routes bien entretenues pour éviter des dépenses imprévues.

Si on a voyagé le moindrement, on sait fort bien que l’état de nos routes est pitoyable à comparer avec ce qu’on observe chez nos voisins, en Ontario, ou encore dans le Vermont, le Maine, la Nouvelle-Angleterre et bien d’autres.

On sait maintenant que c’est pire que pire. Et on commence à se demander sérieusement si ça va changer pour le mieux... ou encore pour le pire.

Qu’entend faire la ministre Geneviève Guilbault afin que les cônes orange ne deviennent le symbole permanent de l’incapacité de son ministère à bien faire les choses, à ne plus faire fausse route?

La ministre a dit, et je cite: «on prend acte du rapport» de la vérificatrice générale. Elle dit vouloir travailler sur un plan d’action pour corriger les lacunes.

Faudrait qu’elle commence par écouter les ingénieurs de son ministère, regroupés au sein de l’Association professionnelle des ingénieurs du gouvernement du Québec (APIGQ), frustrés de ne pouvoir effectuer leur travail correctement en raison des tâches administratives et des suivis.

On ne demande qu’à les croire.