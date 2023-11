Attention à nos aînés!

On manque cruellement de médecins spécialistes en gériatrie. On manque d’infirmières. On manque de travailleurs offrant des soins personnels et de l’aide à la vie quotidienne. On manque aussi de places en CHSLD et dans les Maisons des aînés.

Un rapport très pertinent – et pour le moins troublant - vient d’être produit par une équipe de chercheurs de la Chaire de recherche Jacques-Parizeau en politiques économiques à HEC Montréal.

Le professeur d’économie Pierre-Carl Michaud, également chercheur au Centre interuniversitaire de recherche en analyse des organisations (CIRANO), a mené l’enquête. L’ancien ministre Réjean Hébert, professeur à l’Université de Montréal, y a contribué.

Il en ressort, sans surprise, que la facture va exploser au cours des deux prochaines décennies, en raison du vieillissement de la population. À titre d’exemple, le coût total du soutien à l’autonomie des aînés passera de 7,6 milliards à 16,5 milliards en 2040. Une augmentation de 120 %.

Pour compléter le tout, on nous informe qu’il faudra trouver pas moins de 42 500 places en CHSLD et dans les Maisons des aînés. Il faudra construire, construire et construire encore, pour loger tout ce beau monde.

Gros mandat en perspective.

Les têtes grises

Les auteurs du rapport sont unanimes : le statu quo n’est pas «une option viable». Il faut cesser de se mettre la tête dans le sable et penser que les problèmes vont se régler comme par enchantement. Il faut prendre soin des têtes grises, qui sont de plus en plus nombreuses à réclamer des interventions directes et humaines.

En d’autres termes, il faut faire les choses autrement. Pour cela, il faut espérer que les gouvernements, à Québec et à Ottawa, prennent leurs responsabilités à l’égard des aînés «qui ont tellement contribué».

Sans vouloir dramatiser, le Québec se dirige droit dans le mur si rien n’est fait pour renverser la tendance observée depuis trop d’années. Ça fait plus de vingt ans, sinon davantage, que les démographes nous mettent en garde; qu’ils nous préviennent que la Belle Province sera bientôt peuplée de personnes âgées.

Il y a urgence d’agir. Mais on ne fait rien. Ou si peu. Les statistiques ne mentent pas, elles, sur ce qui nous attend. Dans certaines régions du Québec, une personne sur cinq sera éventuellement âgée de 75 ans et plus. Il faudra trouver les ressources, embaucher du monde compétent, pour adoucir la vieillesse.

Qu’entend faire la ministre responsable des Aînés, Sonia Bélanger, pour améliorer leur sort? Fera-t-elle mieux – ou pire? – que Marguerite Blais, qu’elle a remplacée en mai 2022?

On a reproché bien des choses à l’ex-ministre mais on ne peut lui reprocher d’avoir eu beaucoup d’empathie pour les personnes âgées.

Les repas, le ménage

Le rapport de la Chaire de recherche met le doigt sur un des nombreux bobos: dans une quinzaine d’années, un peu plus d’un demi-million de personnes âgées auront besoin de soutien à l’autonomie. Un bond de 70 % par rapport à 2023.

Faudra trouver du personnel pour leur préparer des repas, faire l’entretien ménager à la maison. Faudra aller au-devant de ces personnes plus vulnérables si on ne veut pas engorger davantage les hôpitaux et les CHSLD.

Faudra cesser d’envoyer les personnes âgées à l’urgence au moindre appel, au moindre malaise. Faudra faire preuve d’imagination, et de compréhension, pour maintenir les aînés à domicile, dans des conditions décentes, dans la mesure où ils ont un degré d’autonomie raisonnable. Il faudra demander aux plus âgés ce qu’ils veulent vraiment.

Les enjeux sont importants. On parle ici d’enjeux sociaux et économiques. On parle de qualité de vie. On parle de qualité d’hébergement.

***

Un (autre) rapport, celui-là réalisé par la SCHL, nous amène dans une autre direction.

Semble-t-il que plus on prend de l’âge, plus on a l’intention de vieillir dans sa maison. On veut l’habiter le plus longtemps possible. L’option de mettre une pancarte «À vendre» serait de moins en moins une option.

Cela expliquerait, du moins partiellement, la baisse du nombre de propriétés mises en vente par les personnes âgées depuis la fin de la pandémie.

Il faudra voir comment le marché des RPA (Résidences pour aînés) va évoluer et s’adapter au cours des prochaines années. Chose certaine, ce marché a été miné ces derniers temps par de nombreuses fermetures de résidences privées. Un marché de plus en plus dominé par de gros exploitants qui exigent de jolies sommes à leurs locataires... Il faut être prêt à payer le prix pour habiter dans ces tours, qu’on soit à Montréal, Trois-Rivières ou Québec.

Le rapport de la SCHL fait ressortir une donnée intéressante qui démontre, une fois de plus, que le Québec est distinct sur cette question. À Toronto et Vancouver, quand on vend sa maison pour se libérer des tâches d’entretien, on s’achète un condo. À Montréal, on a tendance à tester le marché des logements locatifs.

Ce n’est pas d’hier qu’on tente d’identifier «les grandes failles du système de santé», comme l’a relevé le Dr Serge Brazeau alors qu’il était président de l’Association des médecins gériatres du Québec.

Il a aussi mentionné, le bon docteur, qu’il va falloir se préoccuper du sort des aînés. Cesser de parler pour ne rien dire. Agir. Tout simplement.

On attend pour la suite des choses.