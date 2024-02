Galilée, allié des complotistes?

Galilée est souvent perçu comme un esprit rebelle et contestataire. La réalité est pourtant beaucoup plus nuancée.

Quoi qu’il en soit, les mythes ont la vie dure et aujourd’hui encore, Galilée est souvent perçu comme un esprit rebelle et contestataire. La réalité est pourtant beaucoup plus nuancée. De ce que nous en savons, il est vrai que Galilée était un homme entêté, voire arrogant, mais son objectif n’a jamais été de remettre en question le dogme religieux, mais plutôt de le réinterpréter afin de le rendre compatible avec la science. Plus précisément, Galilée souhaitait que la science se distancie de la religion (et inversement), et ce afin d’obtenir toute la latitude qui lui semblait nécessaire pour poursuivre ses recherches. Il n’en demeure pas moins que ses travaux, et en particulier son intérêt pour la thèse héliocentrique, ont été perçus comme une menace par de nombreux ecclésiastiques (d’où la réputation sulfureuse du personnage).

Un autre mythe tenace au sujet de Galilée voudrait qu’il ait été une sorte de «scientifique dissident», osant une fois de plus braver les idées de son temps, envers et contre tous. Sans évidemment lui retirer tout le mérite qui lui revient, l’idée suivant laquelle Galilée aurait été une sorte de self-made man scientifique est largement surfaite, si ce n’est carrément fausse. En y regardant de plus près, on constate effectivement (et sans grande surprise) que ses travaux sont tributaires d’autres penseurs et scientifiques avant lui, notamment Aristote, Nicolas Copernic et Giordano Bruno. On sait aussi que tout au long de sa vie, Galilée a entretenu une correspondance soutenue avec plusieurs scientifiques qui partageaient son intérêt pour le renouvellement des sciences. Bref, Galilée était tout sauf un scientifique isolé qui se battait contre l’establishment scientifique de son temps.

Cela nous rappelle une vérité toute simple, mais trop souvent négligée, à savoir que la science est une démarche progressive et collective. Le mythe du self-made man scientifique, dont j’ai fait brièvement allusion précédemment, n’est justement rien d’autre qu’un mythe. Contrairement à un stéréotype largement répandue, les scientifiques ne sont pas des nerds qui travaillent seuls dans leur laboratoire ou dans leur sous-sol. En réalité, il y a bien longtemps que les scientifiques ont compris et constaté que c’est en travaillant en collégialité qu’ils parviennent aux meilleurs résultats. On ne fait généralement pas avancer la science en se coupant du reste du monde, et en particulier de la communauté scientifique.

Scientifiques dissidents

Qu’à cela ne tienne, c’est néanmoins à cette image du scientifique rebelle et contestataire que les complotistes s’accrochent pour tenter de valider leurs hypothèses fumeuses. Ils aiment à croire en l’existence de «scientifiques dissidents» qui parviendraient à découvrir par eux seuls des vérités «occultes», et ce contre l’avis même de leurs collègues. C’est ce type de croyance qui pousse, par exemple, les négationnistes du climat à chercher des sources qui prouvent que le réchauffement climatique n’existe pas et qu’il s’agit d’un vaste complot des élites mondialistes. Au mépris de toute logique scientifique, ils préfèreront ainsi croire en quelques scientifiques isolés plutôt que s’en remettre au consensus scientifique. Dans le milieu scientifique, on appelle ça faire du cherry picking.

Quant aux prétendus «scientifiques dissidents» dont les complotistes font régulièrement l’éloge, ils ne sont souvent rien de plus que des imposteurs atteints du «syndrome de Galilée», lequel consiste à se croire porteur d’une vérité dévoyée par l’ensemble de la communauté scientifique. Pour toutes les raisons que j’ai exposées plus haut, j’espère cependant avoir démontré que cette idée repose sur une image hautement romancée de la vie et de l’œuvre de Galilée, et qui plus est sur une mauvaise compréhension de la science elle-même. Si Galilée fut effectivement un personnage controversé en son temps, c’est essentiellement en raison de ses démêlés avec les autorités religieuses, non avec les autres scientifiques.