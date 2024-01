Doute, mais doute égal

Dans l’Antiquité, les premiers philosophes à avoir fait du doute un véritable « art de vivre » sont les sceptiques. L’un de ses principaux représentants, Pyrrhon d’Élis, utilisait la suspension du jugement comme moyen pour parvenir à l’ataraxie, c’est-à-dire à la tranquillité de l’âme. Selon lui, l’être et la vérité n’existent pas, ce qui implique que la connaissance est inaccessible, voire relative. Face à tant d’incertitudes, la posture sceptique recommandait une forme de détachement comme condition du bonheur. Contrairement à ce que l’on pourrait penser, les principales préoccupations du scepticisme antique n’étaient donc pas de nature épistémologique (la connaissance), mais davantage liées à des enjeux moraux (le bien, le bonheur).

Dans la Modernité, avec l’essor des sciences et de la technique, la question du doute sera envisagée différemment. Plus que le bonheur ou la « tranquillité de l’âme », les philosophes modernes réclameront la vérité. Pour ce faire, ils utiliseront le doute davantage comme un moyen que comme une fin en soi. C’est ainsi que des penseurs comme David Hume et Bertrand Russell feront la promotion d’un scepticisme qu’il convient de qualifier de « modéré ». Ici, il n’est plus question de suspendre indéfiniment son jugement, mais plutôt d’utiliser le doute comme un outil nous permettant de nous rapprocher progressivement de la vérité (ou, à tout le moins, d’éviter l’erreur).

À terme, toute cette démarche donnera naissance au scepticisme rationnel, lequel est intimement lié à la méthode scientifique et à l’esprit critique. Le doute devient alors le principal instrument d’un procédé visant à « débusquer l’erreur », et plus particulièrement les discours frauduleux (pseudo-sciences, théories du complot, etc.) Dans ce contexte, le doute doit être entendu comme synonyme de prudence. Aucune hypothèse ni affirmation ne sera admise sans une étude préalable des preuves empiriques. Et s’il n’y a pas de preuves, alors il n’y a pas de raison de croire.

Si je vous parle de tout ça, c’est que le doute a bonne presse depuis quelques années, notamment dans certains cercles qu’il convient de qualifier de « complotistes ». Il est effectivement de bon ton chez les complotistes de se dire sceptique et de refuser de croire en la « version officielle », c’est-à-dire en le discours des prétendues élites politiques et scientifiques. Pour peu qu’elle ait un sens, cette affirmation illustre néanmoins la défiance qu’entretiennent ces gens à l’endroit des gouvernements, et plus largement de la science. Concrètement, cette attitude les pousse parfois à nier, entre autres choses, le réchauffement climatique ou l’efficacité des vaccins, des questions qui font pourtant consensus dans la communauté scientifique.

Comme je l’ai évoqué précédemment, le doute n’est plus une vertu lorsqu’il se transforme en défiance, voire en paranoïa. Certes, il est essentiel de ne pas laisser n’importe qui nous mettre n’importe quelle idée dans la tête, mais quiconque comprend un tant soit peu le fonctionnement de la science et la signification d’un consensus scientifique sait qu’il n’est pas raisonnable de les rejeter du revers de la main. Cela ne nous empêche évidemment pas de poser des questions, voire de remettre en question, mais encore faut-il savoir comment le faire. Jusqu’à preuve du contraire, la science, bien qu’elle n’ait pas réponse à tout, constitue le meilleur outil dont nous disposions pour distinguer le vrai (vraisemblable) du faux (invraisemblable).

Dans mon prochain texte, je vous expliquerai en quoi et pourquoi les scientifiques dissidents, qui aiment à croire qu’ils sont des libres-penseurs, souffrent en réalité de ce que certains appellent le « syndrome de Galilée ». Et en y regardant de plus près, on remarquera aussi que ces prétendus sceptiques sont le plus souvent remplis de certitudes, au point où ils en viennent à adopter le même genre de posture dogmatique qu’ils prétendent pourtant dénoncer.