Le problème irrationnel du Stade olympique

L’ensemble des débats suscités par le Stade olympique pourraient se résumer ainsi : doit-on le démolir ou investir dans son entretien et sa réfection? La question se pose à nouveau alors que sa toiture devra une fois de plus être remplacée, une initiative dont les coûts sont estimés à au moins 750 millions de dollars. Une péripétie de plus pour l’installation olympique qui fêtera bientôt son cinquantième anniversaire.

La péripétie de trop? Apparemment, non, si l’on en croit la mairesse de Montréal Valérie Plante et le gouvernement du Québec, qui se sont tous deux portés à la défense du Stade olympique, qu’ils souhaitent sauvegarder coûte que coûte. Et quand je dis coûte que coûte, ce n’est pas qu’une façon de parler. Le premier ministre François Legault, évidemment conscient des problèmes et des polémiques entourant le Stade, souhaiterait tout de même en faire un «symbole positif». Vaste chantier…

Selon moi, il y a bien longtemps que le Stade olympique aurait dû être détruit. Ce serait, il me semble, la décision la plus rationnelle. En effet, considérant les coûts reliés à son entretien et à sa réfection, ne serait-il pas plus raisonnable et utile de mettre notre argent ailleurs? Qu’à cela ne tienne, il semble que la décision soit prise d’investir à nouveau des sommes colossales dans cette infrastructure « maudite ». Mais pourquoi diable continue-t-on d’injecter de l’argent dans ce gouffre sans fond?!?

Comme c’est souvent le cas, la réponse se trouve probablement dans l’étude des fonctions psychologiques de l’être humain, et en particulier des biais cognitifs qui peuplent notre cerveau. Pour rappel, un biais cognitif est une déviation dans le traitement cognitif d’une information qui débouche sur un schéma de pensée trompeur et faussement logique. Cette forme de pensée peut pousser un individu ou un groupe à porter des jugements et à prendre des décisions rapidement avec l’illusion de rationalité alors qu’il n’en est rien. Autrement dit, les biais cognitifs font en sorte que nous prenons souvent des décisions hâtives et inconsidérées.

Dans le cas qui nous occupe, le biais cognitif en cause est très certainement celui des coûts irrécupérables. Le biais des coûts irrécupérables est la tendance qu’ont les individus ou les groupes à être influencés de manière irrationnelle par des décisions prises antérieurement, et en particulier par les sommes déjà investies dans un projet. Concrètement, cela veut dire qu’en dépit du bon sens, nous allons persister dans une activité désagréable ou coûteuse simplement parce que nous ne voulons pas avoir l’impression d’avoir dépensé notre argent «pour rien».

Un cas particulièrement célèbre du biais des coûts irrécupérables est celui du Concorde, le fameux avion supersonique franco-britannique. En effet, bien que plusieurs facteurs faisaient en sorte qu’il était généralement admis que le projet serait un échec commercial, les gouvernements français et britanniques, pour des raisons politiques et de prestige, mais aussi parce que des dépenses considérables y avaient déjà été engagées, ont persisté dans l’erreur jusqu’à épuiser des sommes toujours plus importantes (vraiment pour rien, cette fois). Pourtant, n’aurait-il pas été plus sage de laisser tomber le projet le plus tôt possible afin de limiter les pertes?

Dans le même ordre d’idée, on observe que les spectateurs dans une salle de cinéma qui trouvent le film très mauvais, ou encore ceux qui ont déjà payé leur billet pour un spectacle, hésiteront à quitter la salle ou à ne pas s’y rendre, et ce afin de ne pas «gâcher» l’argent qu’ils ont dépensé. Certes, ils ne gâcheront pas leur argent, mais ils risquent néanmoins de passer une bien mauvaise soirée. Tout compte fait, était-ce vraiment la bonne décision?

Ces exemples illustres selon moi assez bien le fait qu’en dépit de nos prétentions, nous ne sommes pas des «agents rationnels». Du moins, pas autant que nous aimerions le croire. Et force est de constater que nous n’apprenons pas souvent de nos erreurs puisque ces décisions irrationnelles tendent à se répéter constamment dans le temps et dans l’espace, comme en fait foi l’interminable saga du Stade olympique.