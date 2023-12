Le vœu de Noël

N’empêche qu’en y regardant de plus près, il semble effectivement y avoir péril en la demeure. Même que, si vous voulez mon avis, il est peut-être déjà trop tard pour sauver Noël. Mais contrairement à celles et ceux que je viens de mentionner, je ne crois pas qu’il s’agisse d’un problème identitaire, mais plutôt d’une crise des valeurs. En principe, Noël est une fête chrétienne porteuse de certaines valeurs comme l’espoir, la charité et la solidarité, mais est-ce toujours le cas? Autrement dit, le Noël que nous nous imaginons existe-t-il toujours et mérite-t-il d’être sauvé?

À ce propos, je suis toujours étonné de constater que parmi les politiciens et les chroniqueurs les plus prompts à se porter à la défense de Noël et de «nos valeurs», aucun ne semble véritablement conscient de ce qui constitue la cause de sa «décadence». À tout le moins, aucun n’ose la mentionner ni s’y attaquer de front. Cette cause, c’est le capitalisme, et plus particulièrement le consumérisme qui le caractérise.

En soi, le fait que Noël ne soit plus une fête chrétienne n’est pas si grave. Après tout, les valeurs qu’il porte ont une résonance universelle. Ce qui pose problème, en revanche, c’est la dimension abusivement commerciale de la fête. En effet, Noël a été vidé de son sens pour être remplacé par une grosse kermesse qui n’est autre qu’une orgie de consommation. Nous avons littéralement vendu l’âme de Noël pour une poignée de dollars, un peu comme si les marchands du Temple avaient pris le contrôle de la fête.

Les marchands du Temple? C’est une référence à une scène du Nouveau Testament dans laquelle Jésus chasse les marchands et les changeurs qui opèrent dans l’enceinte du Temple de Jérusalem. Son geste, souvent associé à une forme de colère, est en réalité un message qui dénonce le dévoiement des valeurs humaines au profit d’une logique mercantile. Le Temple est la maison de Dieu, et non un vulgaire magasin. En lisant entre les lignes, on comprend que Jésus nous invite ainsi à nous recentrer sur ce qui a réellement de la valeur, à savoir la «richesse intérieure», plutôt que sur les choses matérielles et superficielles. Rien à voir avec le Black Friday et le Boxing Day, donc.

Qui plus est, alors que Noël devrait être synonyme de réjouissance et de générosité, c’est ironiquement devenu pour plusieurs personnes une période de stress et de morosité. Un stress émotionnel, d’une part, mais aussi, et surtout, un stress financier. Le niveau d’endettement des Québécois n’a jamais été aussi élevé et ce n’est certainement pas avec Noël que les choses vont s’arranger. Et que dire de tous ces gens qui n’arrivent même pas à offrir des cadeaux et un repas décent à leur famille?

Et la charité, dans tout ça? Certes, pendant le temps des Fêtes, les Québécois se montrent particulièrement généreux à l’endroit des « nécessiteux », mais il s’agit surtout d’une charité de bonne conscience. J’entends par là qu’en faisant un don à un organisme de bienfaisance, on fait évidemment une bonne action, mais la portée de celle-ci demeure très limitée, voire dérisoire, si on ne fait rien pour s’attaquer aux causes systémiques de la pauvreté et l’exclusion. C’est bien gentil d’offrir des cadeaux et des denrées aux familles dans le besoin à Noël, mais que feront tous ces gens le reste de l’année si rien n’est fait pour améliorer durablement leurs conditions de vie et favoriser l’égalité des chances?

Voici donc mon vœu pour Noël. Je souhaiterais que nous laissions de côté les bébelles inutiles et les excès de toutes sortes pour revenir aux choses simples. Profiter de cette période pour passer plus de temps en famille et avec nos amis ne suffit-il pas pour être heureux? Mais surtout, je souhaiterais que nous pensions un peu à Jésus et aux marchands du Temple pour nous rappeler que les véritables changements commencent toujours par une «conversion» intérieure. Ce n’est qu’ensuite que nous pourrons enfin construire une société juste et équitable, et ce pendant toute l’année