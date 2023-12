Noël est sauvé!

C’est devenu une sorte de nouvelle tradition du temps des Fêtes. Chaque année, à coups d’exagérations et d’anecdotes toutes plus savoureuses les unes que les autres, certaines personnes tentent de nous faire croire (et de se faire croire à elles-mêmes) que Noël est en péril. (123RF)

Je caricature un peu, évidemment, mais malheureusement pas tant que ça. C’est devenu une sorte de nouvelle tradition du temps des Fêtes. Chaque année, à coups d’exagérations et d’anecdotes toutes plus savoureuses les unes que les autres, certaines personnes tentent de nous faire croire (et de se faire croire à elles-mêmes) que Noël est en péril. Comme si quelqu’un envisageait sérieusement d’annuler Noël ou de nous retirer nos précieux congés de Noël et du jour de l’An.

Cette année, la polémique est venue d’un document de réflexion (et j’insiste sur le fait qu’il s’agit d’un document de RÉFLEXION) sur l’intolérance religieuse publié par la Commission canadienne des droits de la personne, dans lequel il est mentionné que les jours fériés prévus pour les fêtes de Noël, de Pâques et de l’Action de grâce sont des «exemples évidents» de «discrimination religieuse systémique».

Il n’en fallait pas plus pour mettre le feu aux poudres. À Québec comme à Ottawa, la classe politique est montée aux barricades pour défendre «nos valeurs» et «nos traditions». Les députés sont même allés jusqu’à adopter à l’unanimité des motions visant à réitérer que Noël n’est pas raciste et que nous n’avons pas à nous excuser de célébrer notre culture et notre patrimoine. Fort bien, mais qui a dit que Noël était une fête raciste et qu’il fallait s’excuser d’exister?

On tient ici un bel exemple de panique morale et de récupération politique de la part de politiciens en mal de popularité. Certes, je conviens que les propos de la Commission canadienne des droits de la personne sont maladroits et un peu forts en café, mais sur le fond, il s’avère tout de même difficile de lui donner tort. En effet, lorsque l’on s’y attarde un instant, on constate rapidement que notre calendrier et nos jours fériés sont tout à fait avantageux pour les chrétiens au détriment des croyants d’autres confessions. Sur l’ensemble des jours fériés dont nous bénéficions, près de la moitié sont liés à des fêtes chrétiennes.

Face à un tel constat, que faire? Ici encore, je tiens à préciser que je n’ai jamais entendu quiconque suggérer sérieusement qu’il faudrait annuler Noël ou réaménager complètement notre calendrier et nos jours fériés. Pour autant, il apparaît nécessaire de réfléchir à d’éventuelles solutions pour corriger ce qui constitue une évidente iniquité à l’endroit des minorités religieuses au Québec et au Canada.

À ce jour, la solution préconisée par les tribunaux canadiens consiste à favoriser, dans les milieux de travail, l’implantation d’une culture du dialogue qui devrait déboucher sur des arrangements (ou assouplissements) qui permettent d’éviter la discrimination qui pourrait découler de l’application stricte d’une norme qui, dans certains de ses effets, pourrait porter atteinte au droit à l’égalité d’un citoyen. Ce sont les fameux accommodements raisonnables.

Bien qu’elle soit globalement satisfaisante sur le plan théorique, cette solution souffre cependant de deux principaux écueils, à commencer par le fait qu’elle n’est pas le fruit d’un consensus social, mais bien d’ordonnances et de jugements des tribunaux qui ont consacré le concept d’accommodement raisonnable. Pour cette raison, ces accommodements se butent souvent à de l’incompréhension et/ou à des résistances de toutes sortes dans la population. En outre, ils sont généralement perçus comme des «privilèges»octroyés aux minorités au détriment de la majorité. Quoi qu’on puisse penser de cette critique, il m’apparaîtrait sage d’en tenir compte.

Par ailleurs, il me semble que cette solution fait reposer sur les requérants un fardeau inapproprié et disproportionné. En effet, bien que l’accommodement raisonnable constitue une obligation juridique, il est loin d’aller de soi que toutes les demandes seront traitées avec respect et diligence. Pire encore, il se peut très bien que certaines personnes n’osent tout simplement faire de demande, par crainte de refus ou de représailles, perpétuant ainsi des situations de discrimination.

Personnellement, je crois que la solution la plus simple et la plus efficace serait d’offrir à tous les travailleurs québécois et canadiens une banque de congés mobiles qu’ils pourraient utiliser à leur convenance. Ainsi, nous pourrions préserver nos jours fériés «coutumiers» comme Noël, Pâques et l’Action de grâce tout en offrant la possibilité aux croyants d’autres confessions de prendre congé lors de leurs fêtes religieuses respectives, et ce sans porter préjudice (apparent ou véritable) à quiconque.

Mais pour en arriver là, encore faudrait-il que nos politiciens prennent leurs responsabilités plutôt que bomber le torse afin d’épater la galerie. Le genre de récupération politique à laquelle nous avons assisté dernièrement est d’autant plus déplorable qu’en plus de semer la confusion et la méfiance dans la population, elle n’apporte aucune solution concrète à un problème pourtant bien réel. C’est bien beau vouloir «sauver Noël», mais cela ne devrait pas se faire au prix de notre tissu social déjà fragilisé.