La valeur de l’information

Les récentes suppressions de poste annoncées au sein du Groupe TVA – et plus largement la crise que traversent les médias depuis quelques années – m’inquiètent énormément. Et cela devrait tous nous inquiéter, car bien que nous ayons parfois tendance à l’oublier, les médias jouent un rôle fondamental dans notre société. Souvent considérés comme les « chiens de garde de la démocratie », les médias permettent effectivement aux citoyens de demeurer informés sur les enjeux qui les touchent tout en servant de contre-pouvoir face aux trois pouvoirs incarnant l’État (pouvoir législatif, exécutif et judiciaire).

Sur le terrain, les journalistes peuvent non seulement rapporter les événements, mais aussi les approfondir en posant les questions qui s’imposent. Ce sont notamment eux qui confrontent les politiciens lorsqu’ils prennent des décisions discutables. Et ce sont encore eux qui procèdent à des enquêtes plus approfondies lorsque la vérité tend à se voiler. Bref, les médias sont intimement liés à l’exigence de transparence démocratique et aucune démocratie digne de ce nom ne pourrait subsister sans la liberté de presse et une information de qualité.

Or, depuis quelques années, le «quatrième pouvoir» a été mis à mal par l’arrivée des GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon, et Microsoft). Comme le rapportait récemment Geneviève Rossier, directrice générale des Coops de l’information, en un peu moins de 10 ans, ce sont 80 % des revenus publicitaires qui ont fui vers les géants du Web. Le problème, c’est que ces derniers refusent de partager leur part du gâteau et d’assumer leurs responsabilités relatives à la diffusion et à la qualité de l’information. Dans ces conditions, on comprend facilement pourquoi les médias dits «traditionnels» sont forcés de procéder à des restructurations, voire à des coupures. Et on comprend aussi pourquoi les fake news continuent de se multiplier, semant toujours davantage le doute et la confusion dans le public.

Que faire face à cette crise et quelles solutions devraient être envisagées? Pour ma part, je ne prétends pas détenir LA solution. Je ne suis pas un spécialiste des questions relatives aux médias, mais qu’un humble professeur de philosophie à qui l’on daigne offrir une tribune pour s’exprimer. Ce que je sais, en revanche, c’est que les médias sont trop précieux pour qu’on les laisse mourir à petit feu. Au même titre que l’éducation, l’information est une richesse collective dont la valeur est inestimable. Elle constitue l’un des piliers de notre démocratie.

Ce faisant, j’estime qu’il serait temps d’envisager un financement public (stable et permanent) des principaux organes de presse au Québec et au Canada. Plus que jamais, afin d’avoir accès à de l’information de qualité, il m’apparaît nécessaire d’agir de sorte à dissocier médias et rentabilité. Certes, l’information coûte cher, très cher, mais la désinformation encore plus. Il faut donc voir cela comme un investissement en nous et dans notre démocratie. Et ce n’est pas un caprice, considérant que la démocratie est en recul partout dans le monde en plus de s’affaiblir là où elle est déjà présente.

Démocratiquement parlant, nous n’avons donc pas les moyens de nous passer d’une information de qualité. Les médias ne sont certainement pas parfaits, mais si nous pouvions les soulager des impératifs économiques qui pèsent constamment sur eux depuis quelques années, ils pourraient davantage se concentrer sur ce qui compte vraiment plutôt que se perdre dans une quête incessante de financement et la recherche du «clic à tout prix».

Les journalistes, si on leur en donne les moyens, pourront ainsi faire ce pour quoi ils ont été formés, à savoir transmettre au public une information sérieuse et de qualité.

En terminant, j’ajouterais qu’à titre de professeur au Cégep de Jonquière, j’ai aussi le privilège de côtoyer et de former les étudiants en Art et technologie des médias, qui sont les futurs artisans de l’information. Je suis donc à même de constater la qualité de leur formation, mais aussi les nombreux défis que celle-ci implique. À l’ère de l’information en continu et des médias sociaux, l’attrait de la facilité et de la rapidité se fait de plus en plus sentir. Seuls des médias adéquatement financés et des journalistes dûment formés permettront de contrer ce phénomène. La vitalité de notre démocratie en dépend.

Je vous invite à consulter ce rapport de l’Institut internationale pour la démocratie et l’assistance électorale : https://www.idea.int/democracytracker/gsod-report-2022