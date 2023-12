Au revoir et à bientôt... j’espère

« Séance d’orthographe » vous dit au revoir... et à bientôt peut-être. (Artur Szczybylo/123RF)

La mauvaise : ceci est ma dernière chronique Séance d’orthographe publiée dans La Tribune et les Coops de l’information. Après 29 ans de journalisme, le temps est venu pour moi d’explorer d’autres avenues pour la douzaine d’années qu’il reste à ma vie professionnelle.

La bonne : je ne vous laisse pas tomber. Dès janvier, vous pourrez continuer à suivre mes chroniques sur mon propre site internet, au seancedorthographe.ca. Il n’est pas encore prêt, mais ça devrait être chose faite au début de janvier.

Tout ce que vous avez à faire d’ici là (si vous souhaitez ne pas rompre tout de suite), c’est de m’envoyer un courriel au info@seancedorthographe.ca. Dès que le site sera fonctionnel, je vous écris un petit message pour vous prévenir.

Pourquoi n’ai-je pas pu me résigner à tourner définitivement la page? Vingt ans de chroniques plus tard, le sentiment d’avoir fait le tour de la chose aurait pu l’emporter, après tout.

Primo, j’aurais eu l’impression de vous laisser tomber. Oui, Séance d’orthographe vogue depuis deux décennies, mais elle n’est reprise dans l’ensemble des Coops de l’information que depuis 2019. C’est donc dire que plusieurs d’entre vous sont vierges de 16 années! Certes, j’ai republié un certain nombre de ces articles depuis, mais on est encore loin du compte.

Et comme je ne pars pas en mauvais termes avec mon employeur, j’ai la permission de déterrer, au besoin, les textes qui ne sont en ligne nulle part, ceux qui n’existent plus que dans les archives papier du journal.

Et si jamais votre question porte sur un sujet que j’ai déjà traité depuis 2019, il me fera plaisir de vous donner le lien vers les Coops de l’information, lesquelles auront bien besoin que vous continuiez à les lire pour traverser cette tempête parfaite qui leur tombe dessus. Séance d’orthographe devrait donc survivre encore un certain temps sur le site web de votre média préféré.

Jeu intéressant

Secundo, vous êtes plusieurs à me demander régulièrement de publier un recueil de mes chroniques, un projet que je n’ai jamais eu le temps de concrétiser, parce que le métier de journaliste est très prenant. Aussi parce que je ne suis pas parvenu à trouver d’éditeur. Mais, ultimement, parce que j’ignore si l’intérêt est suffisant pour me lancer dans une telle aventure.

C’est un peu pour cette raison que je crée le site internet : si vous le fréquentez en grand nombre, j’aurai une meilleure idée du rayonnement potentiel.

Tertio, je note une attention croissante pour tout ce qui concerne la langue française. Pas juste pour sa défense — un sujet qui n’aura selon moi jamais de fin, du moins tant que les francophones seront minoritaires dans ce pays —, mais aussi parce qu’elle se retrouve aujourd’hui dans de multiples autres débats de société : l’écriture inclusive, la réforme de l’accord du participe passé souhaitée par maints enseignants, la pertinence ou non de lutter contre les anglicismes, etc. Bref, abandonner la chronique à ce moment-ci, ce serait comme quitter le jeu au moment où ça devient intéressant.

Surtout que de plus en plus d’initiatives naissent quant à tout ce qui concerne l’origine du français québécois. Par exemple, êtes-vous allés voir les capsules Dis-moi pas!? de Télé-Québec? Non seulement c’est super bien fait, mais c’est une matière que je mets de l’avant depuis longtemps dans Séance d’orthographe.

Une révélation

C’est quelque chose que j’ai déjà raconté : pendant mes études universitaires en communications, j’ai suivi un cours sur l’histoire du français québécois. Ce fut une révélation : j’ai pris conscience qu’une bonne partie de notre vocabulaire considéré comme du mauvais français était tout simplement constituée d’anciens mots que nous avions conservés ici pendant qu’ils disparaissaient en France.

Et reprocher ça aux Québécois, c’était comme reprocher à quelqu’un d’être né avec les yeux bleus.

Cela dit, vous avez tout à fait le droit de demeurer exigeant quant à la qualité de la langue française. Respecter les origines du français québécois n’est pas incompatible avec la connaissance des niveaux de langue. On peut employer un québécisme comme enfirouaper dans ses conversations informelles, une pièce de théâtre, un sketch d’humour, une chanson de Plume ou de Charlebois. Mais dans un article de journal, une communication officielle, un discours, un site gouvernemental, moins.

L’exigence

Avant de partir, j’ai donc envie de vous dire de demeurer exigeants comme lecteurs et lectrices. Un journaliste a commis une erreur? N’hésitez pas à lui écrire pour le lui signaler, en tout respect. Votre geste aura probablement plus de portée que s’il venait d’un collègue. Si tous les lecteurs agissaient ainsi, vous pouvez être certains que cela ferait une différence.

Il ne me reste qu’à vous remercier pour votre intérêt et votre fidélité pour toutes ces années. Vous avez été et êtes encore ma principale motivation.

Je ne peux toutefois m’empêcher de partir sans avoir une pensée pour mon ancien rédacteur en chef, feu Maurice Cloutier, celui qui m’a demandé un jour de transformer mes capsules linguistiques internes en chronique linguistique publique et qui, en 2019, a convaincu les autres journaux des Coops de monter dans le train.

Peu importe si nos chemins se séparent ici ou s’ils continuent d’être liés, je ne vous souhaite que le meilleur.

À tous et toutes, un très joyeux Noël et une lumineuse année 2024.

Perles de la semaine

Quelques perles de circonstance pour terminer...

Il n’y avait plus de place à Bethléem pour les parents de Jésus, pourtant il leur fallait bien crécher quelque part.

Jésus est né le 24 décembre à minuit, mais ça n’a rien à voir avec le père Noël.

Jésus est né dans une crèche remplie de santons.

Le petit Jésus allait au catéchisme pour nous montrer le bon exemple.

Au début, Jésus était un homme préhistorique, car il est né avant Jésus-Christ.

Sources : Le sottisier du bac, Philippe Mignaval, Hors Collection, 2010 et Le sottisier du collège, Philippe Mignaval, Éditions Points, 2010.