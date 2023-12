L’intelligence artificielle s’invite dans Antidote

Mais je n’arrive pas à décider si c’est une bonne ou une mauvaise nouvelle… pour moi.

C’est un peu comme ça dans de nombreux domaines en ce moment avec l’intelligence artificielle : autant elle nous fascine par ce qu’elle est capable d’accomplir, autant on se demande si elle finira par prendre notre place.

Toutes ces connaissances acquises, ces aptitudes développées, cette expérience gagnée au fil d’années de travail et de labeur auront-elles encore de la valeur dans quelques années? Devrais-je me réorienter tout de suite vers une carrière de chef cuisinier ou de mécanicien?

Un récent article de La Presse + sur la baisse des revenus enregistrée chez les rédacteurs pigistes depuis l’avènement de ChatGPT n’a pas eu l’heur de me rassurer…

Un incontournable

Si vous lisez cette chronique par pur intérêt envers la langue française, il se peut qu’Antidote vous soit totalement étranger. Mais chez les professionnels de l’écriture, le logiciel est devenu assez indispensable.

Pas parce que leur connaissance de la langue a diminué. Parce que les êtres humains sont des êtres humains : ils font des erreurs d’inattention, ils oublient, ils manquent de temps, ils ne savent pas tout. Parallèlement, la langue évolue, de nouveaux mots apparaissent, certaines tournures proscrites finissent par être acceptées.

Nous vivons dans une époque où les choses changent beaucoup plus rapidement qu’avant, où la somme de connaissances à assimiler a beaucoup augmenté et où notre attention n’a jamais été aussi fragmentée. Un texto reçu pendant une rédaction et hop! on accorde son participe passé comme la chienne à Jacques.

Antidote est devenu en quelque sorte la police d’assurance contre tout ça.

Toujours des limites

Mais le logiciel avait encore ses limites en matière de syntaxe et de style.

Prenons cette phrase représentant une situation qui m’arrive souvent : « L’adjectif chaude aurait dû s’écrire au masculin parce qu’il se rapporte au mot été. » Comment réagira Antidote?

Il me reprochera de ne pas avoir accordé chaude avec adjectif. Il ne détectera pas que chaude est ici un autonyme, c’est-à-dire un mot qui se désigne lui-même en tant que signe linguistique.

Autre phrase : « La pluie devrait cesser vers 17 h normalement. »

Où est la faute?

Il n’y en a aucune, ni sur le plan grammatical ni sur le plan syntaxique. Mais en matière de style, il est beaucoup plus fluide de placer l’adverbe entre le verbe conjugué et l’infinitif qui le suit: « La pluie devrait normalement cesser vers 17 h. »

Fini les « ruptures »

C’est ce genre d’obstacles que l’intelligence artificielle générative permet désormais à Antidote de franchir.

Auparavant, l’utilisateur recevait, de façon justifiée ou non, un message de « rupture » : Antidote avait détecté quelque chose qui clochait dans le texte, mais n’arrivait pas à dire quoi, encore moins à suggérer une correction. Dorénavant, la personne se fera proposer différentes options pour reformuler sa phrase. Soyons francs : c’est assez révolutionnaire.

« Nous sommes très fiers d’avoir su employer cette modélisation du langage pour amener la correction au-delà de la détection », résume Maud Pironneau, directrice du développement linguistique chez Druide informatique. Elle s’occupe notamment de l’évaluation de la qualité des résultats générés par l’IA.

La valeur ajoutée d’Antidote, poursuit-elle, est toute la notion de norme, à laquelle une application comme ChatGPT n’a pas accès parce qu’elle apprend à partir d’un corpus de textes forcément imparfaits.

« Antidote apporte cette couche supplémentaire. » — Maud Pironneau

Un autre des avantages que souligne Maud Pironneau, c’est dans un contexte de rédaction en anglais comme langue seconde ou de traduction vers le français. Le principal piège est de transposer dans l’autre langue une structure ou une tournure propre à la langue de départ. Par exemple, traduire like no other in the world par comme aucun autre au monde plutôt qu’unique au monde.

C’est le genre d’écueil qu’Antidote permettra désormais d’éviter, en anglais comme en français.

Accompagnement et non remplacement

La question à 1000 dollars maintenant : est-ce que l’intelligence artificielle finira par rendre obsolètes les aptitudes du savoir-écrire?

Ce ne sera pas à cause d’Antidote, qui a toujours été un logiciel d’accompagnement, non de remplacement, rappelle Maud Pironneau. Même avec les fonctions grammaticales, l’utilisateur a toujours eu le dernier mot, celui d’accepter ou non la correction qu’Antidote lui suggère. Ce ne sera pas différent avec la reformulation.

« C’est le début de quelque chose, pas une fin en soi. Antidote proposera un canevas syntaxiquement correct et fluide, mais peut-être que l’auteur aurait souhaité un mot plus puissant ou ayant une connotation négative pour le texte qu’il est en train d’écrire... Ça, le modèle ne peut pas le savoir. » — Maud Pironneau

Ceux et celles qui ont accès à Antidote Web peuvent dès maintenant participer au « bêtatest », ou, si vous voulez, à la période de rodage des nouvelles fonctions, pour laquelle Druide informatique s’est donné quelques mois, le temps de mettre au point Antidote 12, qui devrait arriver en 2024.

Le temps aussi pour moi de jauger si, oui ou non, il y a encore un avenir avec les mots.

PERLES DE LA SEMAINE

Quelques perles de traduction, dont quelques-unes provenant de la chronique Hein? du Protégez-vous.

Sur un emballage de pépites de chocolat

Baking chips / Cuisson des frites

Sur l’emballage d’un ensemble de draps

Wrinkle resistant / résistant aux rides

Sur un pot d’arachides au sirop d’érable

Old fashioned kettle cooked / démodé cuit à la bouilloire

Sur une conserve de pois chiches

Sweet chick peas / doux de chiches

Sur un pot de garniture de Légumes La Provance (?)

Squash, pepper (sweet), tomato paste, sun flower oil, black pepper ground / écrasez, poivre (le bonbon), colle de tomate, le pétrole de soleil de fleurs, la terre de poivre noir

