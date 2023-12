Une question et la chronique qui s’ensuit

Vous avez raison : le verbe s’ensuivre est loin d’être facile à manier. La plupart des ouvrages de difficultés du français sont obligés de lui consacrer plusieurs lignes... et ils ne disent pas tous la même chose.

Commençons par la phrase de mon collègue, qui, d’après ce que j’en comprends, souhaitait utiliser la forme impersonnelle, mais en faisant l’ellipse du sujet.

Traduction : il voulait écrire «il s’en est suivi», mais il a volontairement ôté le pronom il pour adopter un ton plus familier, comme le confirme l’emploi du mot obstinage.

Mais omettre le il pouvait effectivement donner l’impression que le véritable sujet de la phrase était minutes, en quel cas l’auteur aurait fait l’accord au pluriel, comme vous le suggérez dans votre question : «S’en sont suivies plusieurs minutes…»

Coupe, coupe pas?

Maintenant, la deuxième partie de votre question : est-ce qu’on peut couper le verbe s’ensuivre en s’en suivre, tout bonnement, comme ça, quand ça nous chante?

En fait, après ma petite enquête, j’en conclus que ces deux manières d’écrire, s’ensuivre et s’en suivre, n’ont jamais cessé de cohabiter, même si, logiquement, nous ne devrions pas avoir besoin de la deuxième, puisque nous avons la première.

Ainsi, si mon collègue avait respecté la conjugaison du verbe s’ensuivre à la lettre, soit il aurait écrit «il s’est ensuivi plusieurs minutes [...]», soit il aurait commencé sa phrase par «se sont ensuivies plusieurs minutes [...]».

Mais en regardant dans une dizaine de dictionnaires, j’ai découvert que la plupart considèrent comme ancienne cette conjugaison censément correcte et reconnaissent que la scission du verbe aux temps composés est beaucoup plus populaire.

J’ai même débusqué une superbe contradiction dans le Petit Robert. À la définition du verbe suivre (dans sa forme pronominale), ce sont les tours «il s’en suit» et «il s’en est suivi que» qui sont considérés comme vieux. L’ouvrage nous renvoie plutôt au verbe s’ensuivre.

Mais à la définition de s’ensuivre, c’est la forme «il s’est ensuivi que» qui est considérée comme ringarde et retranscrite en… «il s’en est suivi que»!

Admettez que ça commence mal quand le même dictionnaire dit une chose et son contraire…

Séparez-vous!

Le Petit Larousse avance lui aussi qu’aux temps composés, on doit séparer préfixe et participe passé, et donc écrire «il s’en est suivi». Mais le dictionnaire de difficultés de Bordas, lui, martèle qu’il faut éviter cette dissociation.

La balance finit tout de même par pencher davantage du côté de la coupure : Hanse observe que le tour «il s’en suit» se rencontre chez de très bons auteurs, le Multidictionnaire le relève également dans sa définition du verbe suivre, Le bon usage note que «s’en est suivi» est probablement calqué sur «s’en est allé» et qu’il est très populaire…

Ma conclusion : je pense bien que vous pouvez faire ce que vous voulez, c’est-à-dire soit scinder le verbe, soit le garder entier. La première façon est simplement plus courante que la seconde.

Bordas ajoute même un paragraphe très révélateur, dans lequel il suggère une liste de verbes synonymes (découler, se déduire, se dégager, ressortir, résulter) pour éviter les difficultés liées à la conjugaison du verbe s’ensuivre…

Soudure ancienne

Fait intéressant : contrairement à ce qu’on pourrait croire, ensuivre n’est pas le fruit d’une soudure récente du pronom en et du verbe suivre. Cette agglutination existait déjà en latin.

Selon le Dictionnaire historique de la langue française, ensuivre nous vient du latin classique insequi, lui-même formé de la fusion du préfixe in et du mot sequi, qui veut dire suivre. Vers 1175, le mot s’écrivait ensievre.

De nos jours, lorsqu’on reste dans les temps simples, l’usage de s’ensuivre n’est pas du tout problématique.

Il a vécu l’enfer de l’alcoolisme et de tout ce qui s’ensuit : séparation, congédiement, maladie…

Le condamné sera pendu haut et court jusqu’à ce que mort s’ensuive.

PERLES DE LA SEMAINE

Il y a des examens sur les philosophes... et des réponses où l’on se fie aux zoufs.

Le philosophe Socrate a été condamné à boire l’assidu [la cigüe].

Le livre le plus intéressant de l’Antiquité est sans doute « Le banquier » de Platon [Le banquet].

Le poète et philosophe Lucrèce est classé parmi les piqûriens [épicuriens].

Aristote fut le percepteur d’Alexandre le Grand [précepteur].

Les cyniques vivaient dans un tonneau d’hydrogène [Diogène, philosophe cynique, vivait dans un tonneau].

Source : Le sottisier du bac, Philippe Mignaval, Hors Collection, 2010.

