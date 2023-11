C’est quoi, ce « qui »?

Cette question revient régulièrement dans ma boîte de courriels. J’avais déjà écrit sur le sujet en 2014, mais, étant donné sa récurrence, il vaut mieux que je republie cette chronique, dans une version bonifiée.

Il y a neuf ans, j’abondais dans le même sens que vous : cette tournure apparaît relâchée, puisque cela donne une phrase bancale, construite sans proposition principale, avec seulement une subordonnée relative. Elle se tiendrait très bien sans ce qui : « Chantal, le maire de Montréal prend finalement des mesures dans ce dossier. »

Mais avec le recul, et en y réfléchissant bien, je me suis demandé s’il ne s’agirait pas plutôt d’une phrase qui aurait dû commencer par « il y a ». Avec le temps, les journalistes ont fini par faire l’ellipse des premiers mots.

« Chantal, [il y a] le maire de Montréal qui prend finalement des mesures dans ce dossier. »

Je remarque que cette tournure est souvent employée au moment où le ou la chef d’antenne amorce la conversation avec le ou la journaliste en direct sur les lieux. La plupart de temps, il ou elle a déjà résumé la nouvelle aux auditeurs ou aux téléspectateurs dans sa présentation et ne fait que « dresser la table » au journaliste pour que ce dernier puisse faire sa mise en contexte. C’est une façon de lui laisser le terrain au lieu de commencer par une question qui n’est peut-être pas l’angle d’attaque auquel le journaliste a songé. Une manière plus sûre d’amorcer la discussion, surtout si le temps a manqué pour en planter les balises.

Cela dit, ça demeure très certainement un tic. Qui plus est, une phrase qui débute par « il y a [...] qui » est très familière.

Finalement, ce qui a comme défaut de faire ressortir le sujet plutôt que l’action, alors que c’est elle qu’on souhaite le plus souvent souligner.

Ce pronom relatif est d’autant plus superflu que les journalistes de la radio et de la télévision ont un outil supplémentaire (auquel ceux de l’écrit comme moi ne peuvent recourir) pour mettre l’accent sur un mot : l’intonation. Il suffit d’appuyer davantage sur le mot visé, en changeant de ton ou en ralentissant, pour que ce dernier prenne plus d’importance.

« Chantal, le maire de Montréal PREND FINALEMENT des mesures dans ce dossier. »

Additionner ou choisir

Dans votre chronique du 30 septembre dernier, vous avez écrit : « Mais une personne ou un animal peuvent être grièvement blessés, atteints, brûlés, coupés. » Il me semble qu’avec deux sujets au singulier reliés par « ou », le verbe et les adjectifs qui suivent doivent être au singulier, puisque c’est l’un ou l’autre sujet et qu’ils ne s’additionnent pas (Jean-Marie Dubois, Sherbrooke).

Dans le cas de deux sujets coordonnés par ou, l’intention de l’auteur peut jouer sur l’accord au singulier ou au pluriel.

Si la personne qui s’exprime veut mettre l’accent sur la notion de choix, alors elle fait l’accord au singulier. Si c’est plutôt la notion d’addition qu’elle souhaite faire ressortir, elle accordera le verbe au pluriel.

Dans l’extrait que vous citez, comme mon propos était que l’adverbe grièvement peut s’appliquer aussi bien à un être humain qu’à un animal, j’ai privilégié l’idée d’addition et j’ai fait l’accord au pluriel.

Le singulier aurait laissé entendre que l’un ou l’autre pouvait être grièvement blessé, mais pas les deux, et ce n’était évidemment pas mon intention.

Voici un autre exemple où c’est l’auteur qui détermine le singulier ou le pluriel selon la situation.

Après une grosse journée, aller nager ou courir sont de bonnes options pour faire diminuer le stress. À la fin de cette journée, aller nager ou courir me fera certainement du bien.

Mais attention! Il y a des contextes où l’action ne pourra être accomplie ou subie que par un seul des deux sujets. Dans ces cas-là, aucun doute : il faut faire l’accord au singulier. On dit que les deux sujets s’excluent l’un l’autre.

Justin Trudeau ou Pierre Poilièvre sera le prochain premier ministre du Canada. Ton père ou ta mère peut t’accompagner à la cérémonie, mais pas les deux, car il n’y aura pas assez de place pour tout le monde.

Évidemment, il y a toute une panoplie de situations où l’accord se fera plus logiquement au singulier, par exemple quand le deuxième mot exprime la même réalité que le premier, ou lorsqu’il y a une idée de rectification.

Le maïs, ou blé d’Inde, est un légume très prisé des Nord-Américains. Sa bonté, ou plutôt sa grande candeur, l’a fait tomber dans le piège.

PERLES DE LA SEMAINE

Quelques perles de petites annonces récoltées par Infoman…

Slip pig bag pour enfants Sesame Street. Poumon de douche de qualité neuf [pommeau]. Très vieille sonnette ansienne pour les garage quand le monde allait ferre le plain. Table de génichologue Souvleuse

