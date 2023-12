Dollarama dérange, l’action monte et descend

Pourquoi? allez-vous me demander.

Le 7 décembre, l’action de la chaîne de magasins à bas prix (TSX: DOL) a touché les 100 $. C’était la première fois de son histoire que le titre atteignait ce chiffre rond…

Étrangement, à partir du 8 décembre, c’est la dégringolade jusqu’au 15 décembre où le titre va choir à 90 $. La chute est donc de 10 %.

Le 13 décembre, Dollarama a présenté ses résultats financiers pour le troisième trimestre de l’exercice de 2024 terminé le 29 octobre dernier. Par rapport au même trimestre de l’an dernier, les ventes sont en hausse de 14 %, le BAIIA s’est accru de 24,0 % et 1 740 514 actions ordinaires ont été rachetées à des fins d’annulation.

La compagnie note que la demande des clients demeure soutenue pour les produits d’usage courant à prix abordables.

Deux facteurs sont probablement en cause dans la débâcle du titre. Justement, de un, l’inflation en baisse, ce qui pourrait diriger les consommateurs vers des commerces autres que ceux des chaînes à bas prix.

Il y a aussi le fait que Dollarama dérange. Les grands de l’alimentation l’ont dans leur mire et commencent à lui faire la vie dure. C’est le président et chef de la direction de la compagnie à la bannière vert et jaune, Neil Rossy, qui l’a dit. C’est simple, les épiciers ont commencé à «riposter» aux prix de Dollarama.

Au Canada, l’inflation alimentaire est passée de 8,3 % en juin à 5,6 % en octobre, selon Statistique Canada.

L’action a remonté quelque peu dans les jours qui ont suivi.

L'action de Dollarama sur 12 mois (Google)

Chris Li, analyste chez Desjardins, voit le titre progresser vers le prix de 107 $. Donc, selon lui, la barre des 100 $ ne formera pas une résistance lorsque l’action sera revenue à ce niveau.

Les clients vont continuer à affluer chez Dollarama, car l’offre de nouveaux produits améliorera l’expérience «chasse au trésor», dit-il.

«Nous maintenons notre vision positive à long terme, mais reconnaissons que les flux de fonds constituent un risque à court terme.»

À la Banque Nationale, Vishal Shreedhar place sa cible des 12 prochains mois à 108 $. Il retient notamment que la bannière latino-américaine Dollarcity, acquise en 2019 (50,1 %), performe bien.

«Nous avons une opinion positive sur les actions de DOL, compte tenu de son orientation de croissance défensive soutenue par des flux de trésorerie solides, un bilan solide et des ventes résilientes», résume-t-il.

Du côté de BMO, Tamy Chen voit le titre atteindre les 105 $. Il soutient que la baisse du titre est attribuable à une prise de profit en marge des déclarations de la réserve fédérale des États-Unis sur l’inflation et une possible baisse des taux d’intérêt.

Coup de chapeau: LeddarTech entre au NASDAQ

Le fournisseur de logiciels d’aide à la conduite automobile LeddarTech se rapproche encore plus d’une entrée à la bourse électronique du NASDAQ.

La date du 18 décembre avait été entourée, mais ce cadeau de Noël quelques jours avant le temps n’a pu se concrétiser.

Des modalités techniques ont empêché que le projet ne se réalise, rapportait plus tôt cette semaine La Presse.

Toutefois, l’équipe de la compagnie du boulevard Hamel à Québec a promis que l’arrivée de LeddarTech au NASDAQ se concrétiserait au plus tôt.

Ce qui a été fait. Toujours selon La Presse, leprojet, qui doit se réaliser grâce à une fusion avec Prospector Capital, une société californienne déjà inscrite au NASDAQ, se fera aujourd’hui même.

L’opération doit rapporter 66 millions $ US et donner une capitalisation boursière initiale de 348 millions $ US à LeddarTech.

À suivre!

Coup de gueule: On chique la guenille chez Gildan

Ça chauffe du côté de la haute direction de Gildan (TSX et NYSE : GIL), entreprise spécialisée dans les vêtements de sport. Son fondateur et PDG, Glenn Chamandy, a été mis à la porte il y a deux semaines.

C’est pour moi toujours spécial d’apprendre qu’un fondateur d’une entreprise peut en être congédié, mais c’est la réalité des sociétés dirigées par des conseils d’administration. C’est leur prérogative, comme dans le cas de Gildan justement.

Vince Tyra doit assumer les responsabilités de président et chef de direction à partir du 12 février 2024.

Depuis le 11 décembre, l’affaire se suit comme un téléroman… On chique la guenille dans ce dossier, sans vilain jeu de mots.

Glenn Chamandy (Archives La Presse Canadienne)

Chamandy s’est défendu d’avoir mal agi comme PDG de l’entreprise et a dénoncé son congédiement sans motif valable.

Par la suite, un important actionnaire de Gildan, la firme Jarislowsky Fraser, a demandé à ce que le fondateur de la compagnie soit replacé dans son siège de grand patron.

Mercredi, le conseil d’administration publie une lettre pour dire qu’au cours des quatre dernières années, «M. Chamandy a éprouvé des difficultés à trouver de nouvelles avenues de croissance interne à long terme.»

«Au cours des deux dernières années, la confiance du conseil envers M. Chamandy s’est graduellement affaiblie alors que nous lui avions confié la responsabilité d’élaborer le chapitre suivant de la stratégie de croissance à long terme de la société ainsi que de s’occuper du perfectionnement des gens sous sa direction. Le conseil estime qu’il était temps d’envisager de chercher un leader qui réussirait mieux à s’acquitter de ces responsabilités cruciales pour l’avenir.»

Toute cette animosité inquiète les investisseurs. Le 7 décembre, après une superbe remontée amorcée en octobre à 37,83 $, l’action a atteint les 50,59 $. Toutefois, le 11 décembre, le titre a fléchi à 44,22 $ et est demeuré dans ces eaux par la suite.

Selon les évaluations faites par le site web spécialisé MarketBeat, la cible moyenne des analystes se situe à 39,05 $.

Il est important de noter que cette rubrique ne contient aucune recommandation d’achat ou de vente à l’égard des actions mentionnées. Nous vous incitons à consulter votre conseiller financier.

