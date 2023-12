Bombardier frappe un Boeing

L’avionneur montréalais a vu le juteux contrat des avions militaires de surveillance et de lutte anti-sous-marine lui filer entre les doigts jeudi de la semaine dernière.

Le gouvernement de son propre pays a choisi son concurrent américain. Sans appel d’offres en plus!

Cela te fait une belle jambe lorsque tu vas prospecter à l’international pour vendre des avions quand ton propre gouvernement a choisi un concurrent d’un autre pays.

L’achat de 14 avions de surveillance P-8A Poseidon de Boeing se fait au prix de plus de 10 milliards de dollars au total, dont 5,9 milliards pour les avions eux-mêmes. Les aéronefs de la firme d’Arlington en Virginie devraient être livrés en 2026 et 2027 et remplaceront ceux de la vieille flotte des CP−140 Aurora.

La société Bombardier s’était frottée aux multinationales Boeing et Airbus dans l’élaboration de la «C Series», avec le résultat qu’on connaît…

Les responsables politiques et militaires ont expliqué que les délais de livraison ont pesé dans la balance. L’avion de Boeing pourra être livré dans un avenir rapproché et répondra aux besoins actuels dans le contexte actuel de la sécurité mondiale.

La version du Global 6500 proposée par Bombardier pour remplacer les CP-140 Aurora de l’Aviation royale canadienne. (Bombardier aviation)

La direction de Bombardier a partagé sa «déception face à la décision du gouvernement du Canada d’aller de l’avant avec l’attribution d’un contrat d’importance générationnelle sans un processus d’approvisionnement ouvert et juste, et sans procéder à l’évaluation des capacités de l’industrie locale à créer le prochain aéronef multimission.»

Les investisseurs avaient vu venir le coup, car l’action de la compagnie québécoise avait fléchi dès le 20 novembre, de 53$ à 46$ jeudi dernier.

L'action de Bombardier Inc sur 12 mois. (Google)

Mais nous n’avons pas tout perdu! Le spécialiste québécois des simulateurs de vol, CAE (TSX: CAE) applaudit la décision du gouvernement Trudeau de se tourner vers Boeing pour ce contrat.

CAE fait partie du programme Boeing P-8 depuis ses débuts. Chaque simulateur P-8 dans le monde a été conçu et construit par CAE à Montréal, puis livré aux clients du monde entier, notamment le Royaume-Uni, les États-Unis, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, l’Inde et la Corée. Nous.

L’action de CAE s’est appréciée de 4,2%, passant de 26,45$ le 29 novembre à 27,57$ le 1er décembre.

Pour être mesquin (juste un peu), j’ai pu apprendre en fouillant sur un site de nouvelles européen que pendant ce temps Boeing a été éliminée par l’US Air Force de la compétition pour le développement du successeur de l’E-4B Nightwatch, soit la construction de la prochaine version de l’avion connu sous le nom de «Doomsday Plane», un appareil dit «de l’apocalypse» en raison de sa capacité à survivre à une guerre nucléaire…

Coup de chapeau: De bonnes nouvelles en rafale

Bon, si vous m’avez trouvé négatif la semaine dernière avec une série de mauvaises nouvelles, voici une mitraille de nouvelles positives pour des entreprises québécoises inscrites en bourse.

Depuis le temps qu’on se plaint du problème de manque de relève dans notre monde des affaires, il faut le dire quand du sang neuf arrive à la tête d’une société. La corporation Savaria (TSX : SIS) connue pour ses ascenseurs résidentiels et commerciaux, annonce la nomination de Sébastien Bourassa au poste de président et chef de la direction. Son père Marcel Bourassa deviendra président exécutif du conseil d’administration et agira comme mentor pour l’organisation. Les deux changements entreront en vigueur le 1er janvier 2024.

La techno Nuvei Corporation (Nasdaq et TSX: NVEI) s’associe à Microsoft qui commencera à utiliser sa technologie de paiement flexible et personnalisable de Nuvei au Moyen-Orient et en Afrique. Les deux entreprises se disent déterminées à étendre ce partenariat à d’autres marchés, ainsi qu’à explorer de nouveaux cas d’utilisation pour améliorer l’expérience globale de Microsoft. Cela comprend Microsoft Dynamics 365, sa suite de technologies d’applications commerciales qui favorise l’efficacité opérationnelle et l’amélioration de la gestion des ressources d’entreprise.

Air Canada (TSX : CA) offre de nouvelles options de réservation à ses clients qui veulent effectuer des correspondances ferroviaires au départ d’aéroports européens avec les quatre principaux réseaux ferroviaires de transport de passagers. Grâce à de nouveaux partenariats ferroviaires et de distribution, les clients d’Air Canada ont désormais la possibilité, lorsqu’ils achètent un vol, de réserver des voyages en train pour une multitude de destinations en France, en Allemagne, en Suisse et en Autriche, et de créer ainsi un itinéraire de voyage continu.

Pendant la pandémie, l’équipe des Thés DAVIDsTEA (TSXV : DTEA) a amplifié ses efforts de don de tasses afin de soutenir les héros de première ligne dans le monde de la santé. Parmi les communautés canadiennes ayant profité de cette initiative à ce jour, notons Mamas for Mamas en Colombie-Britannique, l’Hôpital Shriners pour enfants de Montréal et la Fondation du cancer d’Ottawa. Après avoir atteint leur cible initiale de un million de tasses en don en 2022, Les Thés DAVIDsTEA se sont fixé un nouvel objectif, soit atteindre deux millions de tasses d’ici la fin de 2023.

Le réseau de rails du CN (TSX : CNR et NYSE: CNI) pourrait s’allonger de 442 kilomètres avec la conclusion d’une entente pour l’acquisition de l’Iowa Northern Railway (IANR), qui exploite des voies ferrées en Iowa et qui relient le réseau du CN aux États-Unis. La transaction est assujettie à un examen réglementaire par le Surface Transportation Board (STB) des États-Unis.

L’IANR transporte de nombreux produits vers les marchés agricoles et industriels du nord du Midwest américain, notamment des biocarburants et des céréales.

Coup de gueule: La CNESST invitée à enquêter sur Dollarama

Est-ce que la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) enquêtera sur les opérations d’entreposage de Dollarama (TSX: DOL)?

Ce n’est pas tous les jours que le nom d’une entreprise québécoise inscrite en bourse est prononcé par un membre de l’Assemblée nationale.

Le député Monsef Derraji, porte-parole du PLQ en matière d’immigration, de francisation et d’intégration, a sommé la CNESST de mener une enquête sur cette entreprise commerciale.

Il s’appuyait sur une étude publiée et réalisée par le Groupe interuniversitaire et interdisciplinaire de recherche sur l’emploi, la pauvreté et la protection sociale (GIREPS), le Centre des travailleurs et travailleuses immigrants (CTTI) et l’Association des travailleurs et travailleuses d’agence de placement (ATTAP) sur les conditions de travail dans les entrepôts de Dollarama dans la région de Montréal.

On y fait état de mauvaises conditions de travail des employés, dont plusieurs sont immigrants. L’étude cite les propos d’un travailleur de Dollarama : «Aujourd’hui, tu demandes à un travailleur qui a déjà travaillé au Dollarama, il dit “c’est la pire des choses, je ne veux plus retourner là“. Vous savez, quelqu’un qui est déjà passé par Dollarama n’a plus envie d’y retourner.»

Le Parti libéral du Québec a également l’intention de déposer un mandat d’initiative à la Commission de l’économie et du travail, concernant les conditions de travail des travailleurs immigrants et étrangers afin d’entendre la ministre de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration et le ministre du Travail sur la situation.

La sortie politique ne semble pas trop avoir affaibli l’action de Dollarama. Le titre a atteint les 100$ depuis le début de la semaine. Il s’agit de son sommet des 12 derniers mois.