Les enjeux de Québecor sous la loupe d’étudiants en finance

Le jumelage permettait de regrouper plus de 3,5 millions de clients en mobilité et l’expertise de près de 7500 employés de Freedom et de Vidéotron.

Un tel événement ne manque pas de retenir l’attention de jeunes étudiants en finance de l’Université de Sherbrooke qui se penchent sur le bouillonnement constant de l’industrie des télécommunications canadiennes.

Victor Allard et Ludovic Boily ont remarqué que la transaction a le potentiel de faire baisser les prix dans ce monde reconnu pour ses péchés en cette matière.

Victor Allard, étudiant en finance à l'UdeS. (Fournie)

«Le plus grand allier de Québecor, c’est le gouvernement qui lui permet de prendre de l’expansion dans le reste du Canada avec cet achat. L’État veut faire baisser les prix», m’explique Victor.

«C’est certain que d’autres joueurs comme Bell vont vouloir réagir et adopter une stratégie défensive et voudront attaquer encore plus le Québec. Les entreprises comme Rogers et Telus disposent de liquidités importantes.»

Tout ce qui est télévision et sport représente un boulet pour Québecor. Le contrat de diffusion des matchs du Canadien de Montréal pèse lourd sur les activités de la compagnie dirigée par Pierre-Karl Péladeau, commente Victor.

Québecor doit se concentrer sur ce qui rapporte le plus, soit le sans-fil et les connexions internet. Oui, comme les autres câblodistributeurs, Vidéotron est victime du phénomène de l’abandon du câble par les consommateurs. Toutefois, la société fondée par la famille Chagnon offre aussi la connexion à l’internet, ce qui permet de ne pas tout perdre.

La société Québecor a aussi prouvé sa capacité d’intégration verticale et horizontale. Elle a aussi fait entrer le mot «convergence» dans le vocabulaire québécois.

«C’est dans la culture de cette entreprise», ajoute l’étudiant.

«Elle doit se concentrer dans le sans-fil et la connexion internet.»

L'action de Québecor sur 12 mois. (Google)

Le graphique des tribulations de l’action de la compagnie fondée en 1965 par Pierre Péladeau montre que les différents tourments et moments forts vécus au cours des derniers mois ont influencé son prix à la hausse et à la baisse.

Lors de l’annonce de l’acquisition Freedom Mobile, l’action a monté à 35 dollars, son sommet des 12 derniers mois. Le titre a papillonné jusqu’à 27 $ le 25 octobre. Depuis le 2 novembre, lors de l’annonce du licenciement de 547 employés, soit 31 % de son effectif de TVA, il se maintient autour des 30 dollars.

La Banque Nationale a lancé son programme d’« obligations panda 2023 ». Trop mignon comme nom. (Archives AP)

Coup de chapeau: Trop mignon

Le nom m’a fait rire. Trop mignon même.

La Banque Nationale du Canada (TSX: NA) a lancé la première série de son programme d’«obligations panda 2023» en Chine continentale.

Le fonds du gentil ours noir et blanc mobilisera 1 milliard RMB, l’équivalent d’environ 191 millions de dollars CA par l’entremise d’une offre publique sur la chinoise Interbank Bond Market.

Il s’agit de la première émission de la Banque Nationale du Canada dans le cadre du programme d’obligations panda de 10 milliards RMB approuvé par la Banque populaire de Chine, le 17 février 2023. Le taux du coupon annuel a été fixé à 3,20 % pour un terme de trois ans.

Dans le cadre de cette émission, la Banque Nationale a obtenu la cote AAA de l’agence de notation de la Chine continentale, China Chengxin International Credit Rating.

Coup de gueule: De mauvaises nouvelles en rafale

Certains diront peut-être que je suis un rabat-joie, mais l’actualité m’y force. Mon «Coup de gueule» de cette semaine sera une énumération de mauvaises nouvelles pour des entreprises inscrites en bourse.

Marché Goodfood (TSX: FOOD) affronte toujours des vents de face: diminution du nombre de clients, ventes en baisse, prix élevés des aliments et inflation. C’est sans parler de son action à la Bourse de Toronto. Le titre se traîne les pieds depuis des mois. Ces derniers jours, son prix est passé de 0,42 dollar à 0,35 dollar.

Malgré les millions de dollars reçus en subventions et prêts, la compagnie Lion électrique (TSX: LEV) ne va pas bien. La société de Saint-Jérôme doit mettre à pied 150 employés, soit environ 10 % de ses effectifs. La mesure vise à diminuer les coûts et à atteindre la rentabilité. L’été dernier, Investissement Québec (IQ), le Fonds de solidarité FTQ et Fondaction CSN avaient prêté 98 millions $ au fabricant de camions électriques. Son action se situait alors à 3,46 dollars. Le titre a dégringolé par la suite pour atteindre 2,12 dollars au début de novembre.

Diffuser de l’information coûte cher. Le propriétaire de Bell Média, BCE (TSX: BCE-N), s’est présenté devant le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) pour lui demander de créer un fonds pour l’information. L’argent servirait d’aide financière pour les radiodiffuseurs et obligerait les diffuseurs étrangers à contribuer à la subvention par le biais de leurs dépenses en contenu canadien. Bell a qualifié de «crise» la situation des radiodiffuseurs canadiens.

Certains Québécois qui projettent d’aller passer des vacances dans le sud dans les prochaines semaines pourraient ne pas la trouver drôle celle-là. Une menace de grève plane (c’est le cas de le dire!) à la compagnie Air Transat (TSX: TRZ) des aéroports de Montréal et Toronto. Les 2100 agents de bord du transporteur aérien viennent de se doter d’un mandat de grève. Les moyens de pression pouvant aller jusqu’à la grève générale illimitée ont été adoptés à 99,8 %. Un mandat fort, tu dis? À l’approche de la haute période des Fêtes, une telle réponse des membres du Syndicat canadien de la fonction publique (affilié à la FTQ) a de quoi inquiéter ceux qui souhaitent aller se chauffer la couenne au soleil.

La Presse nous apprenait cette semaine que le gouvernement de Justin Trudeau accordera au géant américain Boeing le contrat de 9 milliards de dollars pour 16 avions P-8A Poseidon, afin de remplacer la flotte d’avions de surveillance CP 140 Aurora de l’Aviation royale canadienne. Le contrat accordé sans appel d’offres échappe donc à Bombardier (TSX: BBD.B) qui luttait pour l’obtenir.

*Attention

Il est important de noter que cette rubrique ne contient aucune recommandation d’achat ou de vente à l’égard des actions mentionnées. Nous vous incitons à consulter votre conseiller financier.

Des suggestions, commentaires, à cplante@latribune.qc.ca

Suivez Claude Plante sur Facebook : https://www.facebook.com/claude.plante2/

Suivre Claude Plante sur Linkedin : https://www.linkedin.com/in/claude-plante-906030114/