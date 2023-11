Une année de gagnants et de perdants

Qui seront les gagnants et les perdants à la bourse en 2023? (Archives 123 RF)

Qui seront les gagnants et les perdants de 2023? Le chroniqueur économique Pierre Couture m’a suggéré une liste de sociétés publiques québécoises qui ont connu les meilleurs résultats depuis le début de l’année.

Entreprises Prix Variation Dollarama 98,54 $ +23,4 % Gildan 48,94 $ +30 % Alimentation Couche-Tard 78,15 $ +30 % Stella-Jones 81,10 $ +63,5 % Groupe SNC-Lavalin (AtkinsRéalis) 43,09 $ +73 %

On constate que SNC-Lavalin, devenue AtkinsRéalis cette année, continue de bien aller. Son expertise développée dans l’industrie du nucléaire lui sert toujours bien à une époque où plusieurs pays cherchent des sources d’énergie fiables qui peuvent remplacer le pétrole, note M. Couture.

Deux vedettes de la vente au détail, Couche-Tard et Dollarama, ont aussi bien fait en se classant sans surprise dans ce top 5.

Entreprises Prix Variation Banque Laurentienne 25,82 $ -20,8 % Saputo 26,51 $ -21,7 % Nuvei 24,37 $ -24 % Boralex 30,85 $ -24,4 % Innergex 9,54 $ -42 %

Celui des cinq perdants regroupe des entreprises qui ont connu leur lot de difficultés au cours de 2023, mais aussi au cours des années précédentes.

Pierre Couture, animateur du balado Ca$hmire (Tirée de Facebook)

On a encore frais à la mémoire les difficultés et décisions douteuses de la direction de la Laurentienne cet été et cet automne…

Boralex et Innergex donnent, entre autres, dans l’énergie éolienne, industrie qui n’a pas toujours bonne presse.

« Nous ne pouvons pas dire que nous avons connu une grosse année en bourse au Canada et au Québec, analyse M. Couture, animateur du balado Ca$hmire. Aux États-Unis, les bourses ont mieux progressé. »

« On remarque une reprise des bourses au cours des dernières semaines, mais est-ce que le rallye va se poursuivre? Il y a plusieurs opinions à ce sujet. Chose certaine, les hausses des taux d’intérêt sont terminées. On peut s’attendre à des baisses de taux en 2024. »

Indices Totaux Variation NASDAQ 15 933,62 + 36 % S&P 500 4 538,19 + 13 % Québec 30 3633,15 +2,20 % TSX 20 109,97 - 0,4 %

« Les taux d’intérêt élevés ont fait mal aux entreprises et vont continuer de le faire », continue Pierre Couture.

« Les coûts d’emprunt ont explosé. L’inflation a fait diminuer les marges de bénéfice des compagnies. »

Aux États-Unis, les « big tech » (communément appelés le GAFAM : Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft) ont mené le bal. L’étoile du match est sans contredit Nvidia. L’action de l’électronicien spécialisé dans les puces électroniques a bondi de 340 % (à 500 $ US).

Parlant de l’indice Québec 30, je souligne que lors d’une récente repondération (20 octobre) on a retiré du groupe l’action de Transcontinental pour laisser entrer AtkinsRéalis (0,97 %).

Coup de chapeau: DAVIDsTEA retourne aux États-Unis

Il y a longtemps qu’on n’avait pas eu des nouvelles de l’entreprise Les Thés David’s Tea (TSXV: DTEA). Encore plus longtemps, de bonnes nouvelles…

David’s Tea vient d’annoncer avoir lancé quatre saveurs de sachets de thé dans 150 supermarchés Stop & Shop sur les quelques 400 que compte la chaîne dans le nord-est des États-Unis. Cette chaîne régionale de magasins d’alimentation est présente dans le Massachusetts, le Connecticut, le Rhode Island, l’État de New York et le New Jersey.

En 2020, le détaillant de thés a fermé 82 magasins au Canada et s’est retiré du marché américain après s’être tourné vers la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (LACC).

David's Tea s'associe aux supermarchés Stop & Shop aux États-Unis. (Archives La Presse)

On redémarre la machine en se trouvant une place dans des commerces existants au lieu d’exploiter son propre réseau de boutiques.

David’sTea exploitait auparavant 23 magasins dans la région de nord-est des États-Unis. Sa marque conserve une grande notoriété auprès de la clientèle, affirme la direction de l’entreprise.

Sarah Segal, chef de la direction et chef de la marque de David’s Tea: « Notre stratégie consiste à procéder à des lancements progressifs le long de la côte est des États-Unis afin d’évaluer les goûts des consommateurs, puis à reproduire progressivement le succès que nous avons connu au Canada. Au nord de la frontière, nous avons déjà établi une forte présence en tant que grossiste en vendant nos produits et accessoires de thé de qualité supérieure dans plus de 3800 points de vente. Nous continuerons à aller à la rencontre de nos clients là où ils vivent. »

Plus tôt cette année, David’s Tea a signé un accord de distribution avec United Natural Foods inc. (UNFI), un distributeur en gros d’aliments aux États-Unis et au Canada. UNFI approvisionne plus de 30 000 points de vente en Amérique du Nord, notamment des grandes surfaces de produits naturels.

Il y a longtemps aussi que l’action de David’sTea n’a pas remonté au-dessus du dollar. Le titre claudique sous les 60 cents depuis la mi-juillet. Il avait atteint les 80 sous en avril dernier.

Coup de gueule: Plus de 8700 fois en retard

En octobre, près de 28 % des vols d’Air Canada (TSX : AC), soit plus de 8700, ont atterri en retard.

C’est ce qu’indiquent les données de la société Cirium dans une nouvelle étude sur la ponctualité des grands transporteurs nord-américains le mois dernier.

La compagnie montréalaise occupe le neuvième rang sur dix dans ce classement.

Le transporteur aérien Air Canada occupe le 9e rang du palmarès. (Cirium)

L’autre compagnie canadienne du rapport, WestJet, arrive en dernière position avec près de 29 % d’atterrissages retardés.

Pour être catégorisé en retard, le vol doit se terminer plus de 15 minutes après l’arrivée prévue à l’aéroport, lisait-on dans un texte de La Presse Canadienne.

La compagnie gagnante est Delta Air Lines (NYSE: DAL) dont les avions se sont posés à temps dans plus de 90 % des cas le mois dernier. Les sociétés United Airlines, Alaska Airlines et American Airlines récoltent des scores de plus de 85 %.

Le mois précédent, Air Canada avait fait pire avec un résultat peu enviable de 32 pour cent de retards dans ses vols.

Étrangement, le mois d’octobre coïncidait avec une baisse importante de l’action du transporteur à la Bourse de Toronto. Du 2 octobre (19,22 $) au 25 octobre (16,18 $), le titre a baissé de 16 %.

Le sommet de l’année (25,79 $) a été atteint le 19 juillet.

*Attention

Il est important de noter que cette rubrique ne contient aucune recommandation d’achat ou de vente à l’égard des actions mentionnées. Nous vous incitons à consulter votre conseiller financier.

