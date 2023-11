J’en veux d’autres, Bernard Lemaire!

Feu Bernard Lemaire était de ceux-là.

La papetière Cascades (TSX: CAS), qu’il a dirigée pendant une trentaine d’années, a fait son entrée à la Bourse de Montréal en 1983. La société de Kingsey Falls prenait aussi racine aux États-Unis à cette époque.

Les frères Lemaire sont partis de rien, en recyclant du carton; de l’économie circulaire alors que l’expression n’existait même pas!

L’homme d’affaires a poursuivi sa vision dans l’entreprise Boralex en 1990. Ses actions se négocient aussi à la Bourse de Toronto sous le symbole BLX. La compagnie exploite des parcs éoliens en Amérique du Nord et en Europe depuis son siège social aussi situé à Kingsey Falls.

C’est donc dire que M. Lemaire est de la trempe des entrepreneurs comme l’inventeur Joseph-Armand Bombardier qui a mis au monde une entreprise à son nom qui a donné naissance avec les années à deux sociétés publiques : Bombardier Inc (TSX: BBD.B) et BRP (TSX : DOO).

Donc, j’en veux d’autres, des Bernard Lemaire!

Souffrant d’Alzheimer, il est décédé à l’âge de 87 ans le 8 novembre dernier.

Pas surprenant que la nouvelle ait provoqué une avalanche de témoignages de sympathie et d’admiration pour cet homme d’affaires ayant proposé plusieurs innovations en gestion d’entreprise.

C’est sans compter son apport au rayonnement du Québec Inc au Canada et ailleurs dans le monde. Cascades s’est développée notamment par l’achat d’entreprises ailleurs sur le continent pour les relancer.

Boralex fait sa marque, en France notamment, avec la construction de nombreux parcs éoliens.

Le hasard a fait que les deux sociétés ont livré leurs résultats financiers pour leur troisième trimestre de 2023 quelques heures après l’annonce de sa mort.

Cascades faisait état de « résultats trimestriels records » générés par le secteur des papiers tissu.

Boralex, pour sa part, disait compléter des étapes importantes pour la mise en service de projets à haut rendement et en ajoutant plus de 500 MW à son portefeuille de projets. Ses liquidités disponibles de près de 400 M$ lui donnent une marge de manœuvre remarquée par les analystes financiers.

Les actions des deux sociétés se sont fortement appréciées le 9 novembre, de 11,38 $ à 12,01 $ pour Cascades, et de 27,49 $ à 28,39 $ pour Boralex.

Coup de chapeau: Lassonde se redresse, son action aussi

Au début de 2022, Industries Lassonde inc. (TSX: LAS.A) dévoilait une « stratégie pluriannuelle » qui visait à accélérer la croissance des revenus, à améliorer la rentabilité globale et à générer de la valeur à long terme.

On misait sur trois piliers stratégiques, soit constituer un portefeuille axé sur la croissance, développer des performances durables et améliorer la capacité d’action.

Un redressement était de mise. Force est de constater que le plan commence à donner des résultats pour l’entreprise de Rougemont connue pour ses jus de fruits.

Le chantier est quand même colossal.

La société réalise des investissements alignés sur cette stratégie pour améliorer l’efficience et la capacité de production et la mise à niveau du progiciel de gestion intégré au Canada ainsi que des investissements aux États-Unis pour mettre en place une nouvelle ligne de production à son usine située en Caroline du Nord.

Toujours aux États-Unis, le « projet Eagle », un élément de la stratégie, vise à revitaliser les activités américaines moins performantes. En plus d’examiner le portefeuille de produits et de clients, le projet Eagle sert également à identifier et à résoudre les principaux problèmes qui affectent les performances de la chaîne d’approvisionnement et de ses installations de production.

Dans ses résultats financiers pour le troisième trimestre de l’exercice 2023, on pouvait lire que Lassonde a vu ses ventes atteindre 583,4 M$ par rapport à 556,4 M$ l’an dernier. Sa marge brute de 146,3 M$ était bien meilleure que celle de la même période de 2022, soit 125,4 M$.

À la Bourse de Toronto, l’action n’a pas manqué d’attirer les faveurs des investisseurs. Le titre était à 100 $ au début de l’été. À la mi-août, le sommet du Kilimandjaro était atteint : 140 $. Son prix a descendu au camp de base, vers les 125 $ par la suite, pour reprendre une autre fois l’ascension en octobre, vers les 140 $.

Les analystes consultés ne s’entendent toutefois pas sur l’évolution de l’action au cours de la prochaine année. Vishal Shreedhar, de la Banque Nationale, voit le titre grimper à 167 $, un dollar de plus que son ancienne cible.

Son confrère Frédéric Tremblay, de Desjardins, est beaucoup moins optimiste. L’action devrait monter à 150 $. Il a fait baisser sa cible puisqu’elle était à 155 $ auparavant.

Les données compilées par le site spécialisé MarketBeat semblent donner raison à M. Shreedhar. On estime que l’ensemble des analystes placent leur cible autour des 166 $.

Coup de gueule: 28 500 $ par unité!

Le manufacturier de motoneiges et de motomarines électriques Taiga a vendu 147 véhicules pendant le troisième trimestre de 2023 se terminant le 30 septembre. Il en a tiré des revenus de 4,2 millions $.

Petit calcul : 28 500 $ par unité! Cela donne une bonne idée des prix qu’il faudra mettre pour adopter la version verte de ce loisir motorisé si le prix des batteries ne baisse pas.

Quand on consulte le site web de la compagnie, on constate que les prix affichés pour les trois modèles tournent autour des 17 000 $. Pour les deux motomarines Orca, les prix sont de 19 000 $ et 26 000 $.

Sur le site web du concurrent Ski-Doo, les prix varient de 10 000 $ à 20 000 $ pour des modèles à essence.

Au chapitre de la production, on devra chez Taiga faire vite pour atteindre l’objectif de 1000 unités prêtes à être livrées d’ici la fin de l’année. On a bon espoir.

Taiga a assemblé 351 véhicules récréatifs au cours des neuf premiers mois de l’année. La direction de la société montréalaise dit avoir constaté que les opérations se sont accélérées depuis le début du quatrième trimestre, ce qui augure bien pour atteindre le chiffre des 1000 véhicules.

Cela pourrait faire lever le prix de l’action de l’entreprise qui agonise sous les 2 $ depuis le mois d’août. Il y a un an, son prix était à 4 $.

L’analyste Cameron Doerksen, de la Banque Nationale, nuance les propos de la compagnie.

« Bien que Taiga ait atteint un taux de production de 50 unités par semaine pour sa motomarine Orca au troisième trimestre, l’entreprise passera à la production de motoneiges à la mi-novembre, ce qui entraînera un taux de production initial plus faible », prévient-il.

« Nous sommes encouragés de voir que l’entreprise progresse sur le plan de la production. Nous restons toutefois prudents à l’égard du titre, car la société devra augmenter considérablement sa production au cours des prochaines années pour atteindre une rentabilité constante et un flux de trésorerie positif. »

M. Doerksen a fait passer sa cible des 12 prochains mois de 2,25 $ à 1,40 $.

Il est important de noter que cette rubrique ne contient aucune recommandation d'achat ou de vente à l'égard des actions mentionnées. Nous vous incitons à consulter votre conseiller financier.

