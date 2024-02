Qui a vraiment peur de Donald Trump?

Pas plus d’ailleurs qu’ils en ont eu pour les histoires de cœur de Bill Clinton ou de John F. Kennedy. Des histoires, au final, pas vraiment plus reluisantes que celles de Trump quand on y pense. Cela amuse pas mal plus les médias que les citoyens qui vont voter.

Les Américains se préoccupent essentiellement de ce qu’un président peut apporter à leur pays. Et dans le cas de Trump, tout cela est basé sur ce qu’il a réalisé durant son mandat. Parce que contrairement à ce que les médias peuvent tenter de vous faire croire, il y a une colonne de réalisations importantes et qui est connue des Américains, puisque plusieurs mesures de l’administration Trump se sont retrouvées directement dans le portefeuille des familles américaines.

Les Américains souhaitent et souhaiteront toujours aussi avoir un président avec de la poigne qui présente les États-Unis comme une puissance incontournable dans le monde et qui ne se laisse influencer par aucun autre chef d’État. Et ça ne changera jamais.

La Maison-Blanche loge le président des États-Unis. (Daniel Slim/AFP)

Pour la très grande majorité des Américains, ils ne regardent que les résultats d’une présidence. Et pour l’heure, celle de Trump semble impressionner plus que celle de Biden. D’ailleurs dans la colonne des résultats, la Maison-Blanche a produit une liste de 52 pages qui résume l’essentiel de la présidence Trump.

Dans cette liste, on mentionne par exemple que le revenu de la famille moyenne a augmenté de 6000 $ pendant le mandat de Trump, soit cinq fois plus que l’administration précédente. On note aussi que les États-Unis ont gagné 7 millions de nouveaux emplois, trois fois plus que les projections des experts et que plus de 7 millions d’Américains ont cessé d’avoir besoin des «timbres» pour obtenir de la nourriture. Une première depuis les années Reagan.

Parmi d’autres résultats qui fascinent les Américains, on parle du taux d’entreprises propriétés d’Afro-Américains qui a augmenté de 5% pendant le mandat de Donald Trump. Pour la première fois en plus de 70 ans, les États-Unis sont aussi devenus un exportateur net d’énergie. Les Américains ont apprécié que l’administration Trump rouvre l’accès au pipeline Keystone XL et Dakota à la suite de la décision d’Obama de fermer le robinet des deux projets qui visaient à acheminer le pétrole du Canada vers les raffineries du Texas et de la Louisiane. D’accord ou pas, pour les Américains c’est important.

Lors de son dernier mandat, l’administration Trump a aussi décidé en tant que pays souverain de renégocier l’accord de libre-échange entre le Canada, le Mexique et les États-Unis à son avantage. Et Trump tire encore avantage de cette décision qui a été bénéfique pour son pays plus que pour le nôtre, puisque le Canada est sorti perdant de la renégociation. Il est vrai que le Canada a craint le pire, mais le pire n’est quand même jamais arrivé.

Vrai il y a bien eu une brèche dans le système de la gestion de l’offre, une première encore. Mais tous les présidents américains, démocrates ou républicains, ont toujours critiqué la gestion de l’offre au Canada. Sauf qu’aux yeux des Américains, Trump a été le premier président à négocier un pourcentage à la baisse et une augmentation des exportations de produits dérivés du lait produits par les Américains vers le Canada.

Donald Trump (Matt Rourke/AP)

Même combat finalement. Les Américains ont apprécié que Trump renégocie l’accord. Ils en parlent encore aujourd’hui d’ailleurs comme d’une grande victoire. Ils s’en souviennent et lui se fait un devoir de leur rappeler.

Trump parle aussi de la frontière avec le Mexique et ça plaît aux Américains. Il commence même à parler de la frontière nord avec le Canada. On l’a vu au New Hampshire mardi soir. Il en parle non pas pour la rendre infranchissable pour nous, Canadiens, mais bien plutôt parce qu’il sait que le Canada est une passoire incontrôlable et que des milliers d’immigrants illégaux ou même ceux qui arrivent ici avec des visas, tentent d’entrer au Canada pour pouvoir éventuellement retourner aux États-Unis.

Et comprenez-moi bien, je ne suis pas en train de cautionner Trump, mais je mets un bémol sur tout ce que l’on entend dans les médias par rapport à l’impression des Américains à propos du candidat Trump.

Pour l’heure, tout ce qui pourrait nuire à Trump et qui n’est aucunement lié aux votes des Américains lors des primaires et des caucus est plutôt lié à ses déboires avec la justice fédérale. Que ce soit dans les dossiers de l’insurrection du 6 janvier 2020, de la tentative d’influencer le résultat du vote en Georgie en 2020 ou des documents retrouvés dans sa résidence de la Floride, je ne suis vraiment pas convaincu que des condamnations vont se concrétiser.

À l’échelle fédérale et dans toutes ces causes, les questions d’interprétation seront l’enjeu principal. Ainsi il m’apparaît que des preuves hors de tout doute raisonnables quant à de réelles mauvaises intentions de l’ancien président sont loin d’être acquises par les poursuivants.

Ainsi donc et advenant que Donald Trump soit à nouveau président des États-Unis, ça ne va pas changer vraiment quoi que ce soit au final à tout le moins, pour nous ici au Canada.

