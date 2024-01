Départ fracassant de Marc Denault: l’anguille sous la roche

Car soyons honnêtes ici, tout le monde sait très bien qu’à Sherbrooke, le problème du transport en commun est, depuis toujours, lié à l’impossibilité pour un citoyen habitant la banlieue de vraiment abandonner la voiture pour réaliser ses déplacements dans la ville.

Pire, on peut même constater assez facilement en jasant avec à peu près n’importe qui dans la banlieue qu’il est littéralement impossible à Sherbrooke de se passer au moins de l’une des deux voitures que la majorité des banlieusards possèdent. Ça dure depuis toujours et je suis le premier à ne pas sentir vraiment que tout cela est sur le point de changer.

La mairesse souhaite-t-elle une transformation majeure du modèle d’affaires de la STS à un tel point qu’elle trouve que ça ne va pas assez vite à son goût? Veut-elle faire éclater le plafond de verre pour revoir de fond en comble la structure elle-même de la STS?

Est-ce que la mairesse souhaite une intégration complète d’un projet de transport collectif structurant qui irait au-delà des seuls autobus que la STS déploie, qu’ils soient à essence ou même électriques? Car je l’ai dit, il n’y a pas si longtemps que même si on change les véhicules à essence pour des véhicules électriques, si le modèle d’affaires ne change pas ça ne va pas du tout améliorer l’efficacité du réseau.

Est-ce que la mairesse souhaite intégrer une forme quelconque de tramway comme ce qui avait été annoncé en campagne électorale par son amie Christine Labrie? Une quelconque ligne droite qui irait d’un bout à l’autre de la rue King nourrie par les bus qui s’y connecteraient? Tant qu’à y être, une option qui pourrait aller de Magog pour se rendre jusqu’à l’aéroport de Sherbrooke?

Bref, on peut certainement penser qu’il y a une profonde divergence en termes de vision du transport collectif entre Évelyne Beaudin et Marc Denault. Une vision qui oppose la gestion plutôt traditionnelle de l’actuel conseil d’administration avec celle où comme disent les anglais du genre sky is the limit.

Là où les idées folles sont autant bienvenues afin de vraiment revoir le modèle d’affaires. Et surtout penser le redéploiement du réseau actuel afin de vraiment régler le problème des banlieues.

Soyons clairs ici. Marc Denault a fait du bon travail à la STS avec ce qu’il avait entre les mains. Est-ce que son mandat était de tout chambouler à la STS? Je ne crois pas. Avait-il le goût d’être l’exécuteur en chef d’un projet qui commanderait des budgets astronomiques qui sont souvent présentés par la gauche collectiviste et qui paraissent plus souvent qu’autrement comme des projets irréalisables?

Marc devait gérer la STS et son budget et il faisait définitivement tout ça efficacement. Cela dit, il a fait un travail avec les équipements actuels tout en y intégrant les bus électriques graduellement. Je ne pense pas qu’il avait le mandat de rêver sans limites à un idéal qui coûterait des centaines de millions de dollars, voire près du milliard afin d’assouvir l’idée d’un transport collectif disposant d’équipements allant des tramways aux REM aux autobus électriques?

À moins qu’un document hyper structurant existe, je ne pense pas que le conseil d’administration de la STS avait le mandat de retourner toutes les pierres pour redéfinir le transport collectif structurant à Sherbrooke comme peut-être le souhaite la mairesse? Si c’est le cas, ça expliquerait une partie de la crise.

Il faut d’ailleurs certainement que cette crise entre les deux soit liée à plus qu’un rendez-vous entre la mairesse et la ministre des Transports où le président de la STS n’est pas invité. Oui, l’amour propre est froissé et ça se comprend. Mais même si c’était le cas, Marc Denault prend sa retraite de la politique dans moins de 20 mois. Si je me mets à la place de la ministre, je serais un brin mal à l’aise. Comment gérer une telle affaire? Pas sûr que la démission de Marc Denault sert aussi très bien la mairesse quand le rendez-vous est prévu le lendemain et surtout si ses demandes commandent des investissements pharaoniques.

Marc aurait peut-être pu aussi jouer la carte du président bafoué et blessé dans son amour propre tout en faisant encore plus de sorties publiques en disposant d’informations qui lui auraient de toute façon été transmises. Après tout, en tant que président de la STS il aurait été en droit d’obtenir toutes les informations d’une telle rencontre, me semble-t-il.

Il m’apparait aussi que son départ prive l’opposition de précieux détails qui risquent de demeurer au cœur du cabinet de la mairie et à l’interne chez Sherbrooke Citoyen. Tout cela sans que l’opposition ne puisse vraiment savoir le fond de l’histoire et surtout l’objet essentiel de la rencontre.

Mais à la défense de Marc, je vous avoue que j’aurais été le premier à me sentir profondément blessé dans mon amour propre si on m’avait fait le même coup. Surtout qu’il est LE vétéran autour de la table et que généralement même dans l’opposition on respecte les vétérans.

Difficile donc ici de lui jeter la première pierre à moins, bien sûr, qu’il y ait anguille sous roche.

Pour réagir à cette chronique, écrivez-nous à opinions@latribune.qc.ca.