Le retour d’Évelyne Beaudin

Le tout, sans vraiment disposer du capitaine qui suggère quand et comment redresser la barre et changer de cap quand cela est nécessaire. Le timonier seul, ça fait pour un temps, mais à un moment donné, le capitaine doit revenir ou alors déclarer forfait.

Cette dernière, qui était donc absente depuis le 30 octobre 2023, fera un retour progressif en participant à la séance du conseil municipal de la semaine prochaine. Elle devrait aussi prendre le temps de répondre aux journalistes et très probablement offrir des mises à jour sur sa santé afin de rassurer non seulement ses partisans, mais aussi et surtout l’ensemble de la population de Sherbrooke.

Je suis d’avis que la mairesse devrait aussi, peut-être même surtout, prendre le temps de nous faire comme une grande mise à jour des dossiers les plus chauds. Je suis convaincu que ça ferait du bien à tout le monde et surtout que ça permettrait même à la mairesse de juguler les efforts de l’opposition en prévision de la prochaine élection. Une élection, disons-le quand même, se tiendra dans moins de 20 mois maintenant.

L’idée ici serait de ne pas rester simplement dans la ligne du parti Sherbrooke Citoyen. Pas non plus nous servir à nouveau la sempiternelle phrase de l’économie circulaire ou alors celle d’un accroissement des GES si on ne déneige pas les pistes cyclables. Ça devrait être plus terre à terre que ça. Plus proche du citoyen, plus proche de son portefeuille qui risque d’écoper encore dans quelques jours quand le compte de taxes va entrer. On pourrait aussi se tenir loin des grandes théories macroéconomiques ou du sort de la planète. On le sait que c’est pas jojo, je pense qu’on nous le rappelle assez souvent.

Simplement dit : une bonne vieille mise à jour des dossiers les plus pressants pour avoir une idée si notre argent sert bien les causes que le conseil municipal prend à bras le corps.

On commence par quel dossier?

Well Sud et le QG de l’entrepreneuriat, tiens, pourquoi pas. C’en est rendu où, tout ça? Comme on sait que les acteurs de Sherbrooke Innopole, de Destination Sherbrooke, Commerce Sherbrooke sont maintenant et en pratique fusionnés sous la nouvelle entité Entreprendre Sherbrooke et surtout réunis sous un même toit, ce serait l’fun de savoir qu’est-ce qui s’est fait depuis que la réunion de tous est maintenant consommée et que les machines à café se font aller dans le nouveau QG.

On sait par exemple bien sûr que le C.A. d’Entreprendre Sherbrooke est à pied d’œuvre pour bien positionner les principaux dossiers à faire avancer au cours des prochaines années.

On sait que la coordination par le Bureau de coordination du développement économique semble bien assise aussi au QG. Ainsi donc, pourquoi pas une bonne mise à jour pour que tous les citoyens sentent qu’on rame vers quelque chose comme une vision et que déjà on peut sentir que tous les efforts financiers consentis par les Sherbrookois commencent à porter fruit.

Un autre dossier chaud : le Plan nature et le plan d’urbanisme.

Voilà un dossier qui mérite une mise à jour. On a beau nous avoir dit que les directions adjointes de la ville de Sherbrooke sont à pied d’œuvre pour livrer un plan d’urbanisme quelque part avant 2025, ce serait bien de savoir où c’en est rendu parce que l’on sait aussi que le plan d’urbanisme dépend du Plan nature et vice versa.

D’ailleurs, j’ai eu beau moi-même demander à la Ville si ma mare à grenouille qui fait aussi office de patinoire en hiver pour la famille en faisait partie, je n’ai pas vraiment eu de réponse à travers le site web où on peut poser des questions. La seule chose que l’on m’a indiquée après avoir réussi à parler avec un inspecteur, c’est que mon étang n’a jamais été répertorié comme milieu humide et que donc, je pouvais en faire ce que je voulais.

Pourtant, dans le recensement des milieux humides qui doit bien être un aspect fondamental du Plan nature, ne pas avoir noté un étang qui regorge de grenouilles et d’escargots sur une surface d’à peu près 1 700 pieds carrés m’a un peu surpris quand même. Mais bon, rassurez-vous, je le protège autant que ma propre santé, ce qui, pour un hypocondriaque assumé n’est pas peu dire.

N’empêche qu’une mise à jour de l’ensemble de l’œuvre serait souhaitable, surtout que l’enjeu n’est pas qu’environnemental, mais aussi et surtout économique. Après tout, quand on y pense, le règlement 1274 de contrôle intérimaire visant la protection des milieux naturels d’intérêts pour la conservation fait en sorte de mettre un frein à main sur à peu près tout développement immobilier, nouvelles rues, etc.

Par ricochet, donc, ça veut aussi dire qu’il nous prive d’autant de revenus de taxation. Et ce n’est pas clair pour personne à savoir quand ce règlement va officiellement prendre fin. Six mois, un an, deux ans? Il n’y a rien de clair ici et ça commence sérieusement à incommoder tant les promoteurs que les citoyens eux-mêmes.

Mais on réalise qu’il commence à incommoder surtout ceux qui cherchent des maisons unifamiliales et non des appartements, des jumelées ou des condos. Je suis surtout d’avis que ça va urger d’assouplir ce dernier rapidement sinon, c’est toute la ville qui va vivre l’impact financier de bloquer autant de projets sur aussi longtemps.

Après tout, Sherbrooke attire des familles, c’est dans l’ADN de la ville et ça ne changera pas demain. C’est donc bien normal que les familles veuillent se trouver une maison. Et pour l’heure, ce règlement qui freine le développement de nouvelles rues est en train de créer une augmentation scandaleuse des prix des maisons usagées. La demande commence à dépasser l’offre.

L’effet pervers qui n’a pas non plus été pris en compte par le conseil municipal c’est que le fait d’avoir stoppé à peu près tous les projets de développement immobiliers fait en sorte que des familles occupent des logements alors qu’elles pourraient les libérer si elles avaient accès à des maisons unifamiliales.

C’est donc un peu pour toutes ces raisons que je pense que l’on est plus que dus pour une bonne mise à jour la semaine prochaine.

Très sincèrement aussi en passant, je vous souhaite un bon retour, mais surtout la santé. C’est le plus important.

