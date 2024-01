Pour en finir avec l’itinérance dans nos villes

Malheureusement à l’autre bout du spectre de notre société, une partie de la population plus souvent qu’autrement complètement abandonnée par le système, n’a jamais réussi à négocier son avenir dans un Front commun. Les itinérants n’ont pas reçu non plus la même vague d’amour que les syndiqués de l’enseignement et du réseau de la santé.

Pourtant, la société devrait se préoccuper des coûts sociaux de l’itinérance dans les villes où elle fait légion.

Une récente étude de l’Union des municipalités du Québec (UMQ) nous rappelle que chaque itinérant coûte à la société québécoise plus de 72 000 $ par année. Au Québec ils seraient environ 5800.

Je vous laisse d’ailleurs faire le calcul, si on dit qu’à Sherbrooke seulement, il pourrait y en avoir près de 400 si on se fie à un article du Journal de Montréal datant de 2021. Car à ce jour, la Ville ne sait même pas combien de campements sur la trentaine dénombrée seraient occupés tel que le rapportait un récent reportage de La Presse. C’est tout dire du niveau d’intérêt que l’on porte à ce drame humain qui ne semble pas sur le point de se résorber.

Cette même étude de l’UMQ indique que si des scénarios combinant des actions de lutte et de prévention existaient, le nombre de personnes en situation d’itinérance pourrait diminuer de 35 %. Encore une fois, faites le calcul et il me semble que financièrement cela devrait devenir une priorité nationale d’autant que si rien n’est fait, les municipalités devront continuer d’assumer des coûts à hauteur de 450 millions d’ici 2027 toujours selon la même étude.

Ainsi donc, quand est-ce que l’on va s’y mettre pour régler au moins 35 % du problème? Parce qu’on se comprend aussi que malheureusement, comme dans tout, on ne règlera jamais un problème à 100 %. Il y aura toujours quelques irréductibles qui vont choisir de s’exclure eux-mêmes de la société.

Ce qui est le plus absurde dans tout ça, c’est que le problème n’est pas priorisé par l’État québécois et se retrouve garroché dans la cour des municipalités. Pourtant, il n’y a aucun règlement ou aucune loi qui dit que ce problème revient aux municipalités.

D’ailleurs, elles ne seraient même pas censées s’en préoccuper. Ce n’est pas dans le cahier de charge d’une municipalité de soutenir des efforts pour réduire l’itinérance ni même d’aider les personnes itinérantes à s’en sortir. Mais bien entendu, puisque ces dernières sont aux prises avec le problème, elles n’ont pas vraiment le choix d’agir. À tout le moins, agir en situation d’urgences, surtout lorsque des campements improvisés viennent non seulement troubler la paix, mais surtout deviennent un risque pour la sécurité publique.

Et c’est là où les coûts explosent pour plusieurs municipalités : la sollicitation des services de police, des travaux publics pour faire le ménage et veiller à ce que les lieux publics demeurent salubres. Même chose pour les coûts reliés aux amendes et aux séjours devant les cours municipales. Ils sont autant de postes budgétaires municipaux qui se trouvent impactés par ce phénomène de l’itinérance.

Et c’est sans compter les coûts à l’État québécois lui-même en termes de santé et de soins d’urgences dans les hôpitaux. Pire, les itinérants sont plus jeunes qu’auparavant, d’ailleurs majoritairement entre 30 et 49 ans. Ils vivent aussi la crise du logement plus que tout autre citoyen, ont souvent aussi été victimes de la désinstitutionnalisation de l’État dans les services de support à la santé mentale. Bref, autant de situations qui font augmenter le recours à la rue comme dernier retranchement.

Alors on fait quoi?

Sans dire que c’est mieux ailleurs, on constate tout de même qu’il existe des modèles qui fonctionnent. Par exemple, la ville de Medecine Hat en Alberta, quand même une bourgade de 64 000 habitants, s’est dotée d’un plan en 2009 qui visait l’atteinte en moins d’une dizaine d’années d’un seuil de presque zéro itinérance sur son territoire.

En fait, depuis 2009, plus de 1675 itinérants, incluant 424 enfants, ont été logés à Medecine Hat et sont complètement sortis de l’itinérance. En 2022, la Ville considérait qu’il y avait un peu moins de 40 itinérants et ce nombre est majoritairement composé d’irréductibles qui ne veulent absolument pas se réintégrer dans la société. Et non, ce n’est pas en chassant les itinérants ou en démantelant systématiquement les campements qu’ils ont réussi à atteindre ce chiffre. Ils ont pris le taureau par les cornes et ont décidé de créer d’abord un système informatisé précis de suivi des personnes puis une foule d’aménagements devant faciliter la réintégration, le tout intégré à ce système informatique.

Ici au Québec, on fait bien des sondages auprès des personnes à peu près aux quatre ans, mais il n’existe pas un système aussi élaboré et systématique comme a pu le créer Medecine Hat.

La création de ce registre informatisé précis appelé «Homelessness Management Information System» a non seulement permis de ficher les personnes, mais a surtout permis d’établir leur profil complet afin de savoir à quel moment précis ces personnes sont tombées à la rue, et surtout recueillir l’ensemble des données liées à leur vie antérieure, emploi, adresse, situation personnelle, médicale, etc. À partir de ce système, la Ville sait en temps réel depuis 2009 ce qui arrive à ces personnes et peut ainsi assurer un suivi constant avec tous les services sociaux de l’État dans un seul et même système.

Et en ce qui a trait au logement, la Ville s’est dotée d’une stratégie avec des propriétaires immobiliers qui permet de multiplier l’accès au logement en priorité. On parle de logements, de chambres, d’hôtels et même de VR, question au moins que les personnes ne soient pas dans la rue pour entreprendre un processus de réintégration.

En plus, les itinérants sont logés systématiquement sans égard à une condition ou une quelconque exigence préalable. On loge d’abord, puis on intègre les autres ressources après. Tout cela a déjà permis d’évaluer qu’un itinérant relogé et réintégré coûte selon la ville de Medecine Hat entre 12 000 et 34 000 $ comparé aux 120 000 $ que pouvait coûter le même individu dans la rue en fonction des services d’urgences nécessaires déployés par la ville et l’État albertain.

L’exemple de Medecine Hat ne vise pas à faire en sorte de dire que ce que nous faisons ici n’est pas bon. Au contraire, il vise à démontrer que quand la communauté s’y met tout en étant supportée par l’État provincial, il est possible de régler une grande partie du problème.

Mais tant que le gouvernement du Québec ne fera que soutenir graine à graine des services d’urgences et de dernier recours, qui doivent en plus se battre chaque année pour rester en vie, il ne règlera pas le problème à la source. Et à la source, ça veut dire de disposer d’un registre municipal ou provincial précis et à jour des personnes en situation d’itinérance et surtout de mettre les ressources financières nécessaires au bon endroit.

Et ça veut aussi dire que soit Québec le fait lui-même ou il soutient les villes financièrement pour qu’elles puissent le faire à sa place avec les ressources et les organismes locaux qui sont déjà sur le terrain.

Pour réagir à cette chronique, écrivez-nous à opinions@latribune.qc.ca. Certaines réponses pourraient être publiées dans notre section Opinions.