Un dossier chaud en 2024 à Sherbrooke : le plan d’urbanisme

Vrai qu’on est plus que dus d’autant que Sherbrooke n’a toujours fonctionné qu’avec des plans d’aménagements. Ces plans incomplets qui peuvent bien servir la division du territoire, qui n’intègrent malheureusement pas de règlements spécifiques mais surtout n’intègrent pas de vision à court, moyen et long terme. Et cela manque cruellement à Sherbrooke.

D’ailleurs, je déplore toujours les visions à courte vue de certains conseillers municipaux qui inscrivent une dissidence ou qui remettent en question l’idée de se doter d’un plan d’urbanisme à cause des coûts qu’un tel plan peut engendrer. Pourtant, un tel plan est une occasion en or pour mieux planifier l’aménagement du territoire tout en y intégrant des notions visant à assurer la pérennité de la ville tant sur le plan de la gestion du territoire que sur le plan économique et social.

On se rappellera d’ailleurs que la dernière initiative visant à doter Sherbrooke d’un plan d’urbanisme remonte à 2007 à l’époque de Jean Perrault. Son plan avait été battu dans une saga épique d’un référendum qui a divisé les citoyens. Il ne faudrait surtout pas se retrouver dans une situation semblable d’autant qu’avec cette tendance aux extrêmes tant à gauche qu’à droite, on risque vraiment de ne pas s’en sortir.

Pourtant, un solide plan d’urbanisme est l’occasion à saisir à Sherbrooke pour enfin se doter d’une vision globale dont la ville a vraiment besoin. Parce que, soyons honnête ici, tout ce qui a été pensé depuis une quinzaine d’années en matière de planification l’a été pour le centre-ville. Les banlieues ont été littéralement abandonnées, tellement que cela se reflète même en matière de transport collectif.

Et c’est justement dans le mot «vision» que le nerf de la guerre va se trouver. C’est aussi et surtout dans ce même mot que le diable risque bien d’être dans les détails. Et c’est là où ça risque de chauffer et de créer des fossés énormes dans l’opinion publique. Je suis d’avis qu’il faudra absolument que l’on vise le juste milieu entre l’écologie et l’économie sans tomber dans les extrêmes.

Et la première question à se poser: qui aura le monopole de la «vision» autour de la table du conseil municipal? Cela est particulièrement inquiétant d’autant que le conseil n’a même pas pu faire l’unanimité autour de la première ébauche du Plan nature. Cela n’annonce rien de rassurant pour la suite des choses si ce sont les mêmes personnes qui en sont porteuses. Même que très honnêtement, il aurait été pas mal plus logique, me semble-t-il, de réaliser d’abord un plan d’urbanisme complet intégrant un plan directeur global avant même ce Plan nature qui risque d’imposer trop rapidement une vision éco-anxieuse et injustifiée de protection du territoire, une vision trop contraignante qui risque surtout de forcer le plan d’urbanisme à intégrer des restrictions majeures en termes de développement du territoire.

En terme plus simple, ça veut juste dire qu’il ne faudra absolument pas que Sherbrooke agisse uniquement en fonction de la vision en silo basé sur l’écoanxiété de certains élus. Déjà que le Plan nature, qui prévoit 45 % de protection du territoire non développé, est un dangereux précédent. Je n’imagine pas le reste de l’œuvre si aucun compromis n’est fait en amont.

Mais revenons à la vision, ce terme qui devra être au cœur de ce plan d’urbanisme. D’emblée, il m’apparaît important que l’écoanxiété ne dicte pas les voies à suivre dans l’élaboration du plan. L’écologie et la protection de l’environnement doivent certes être des termes centraux du plan, mais le tout doit être placé dans un contexte lucide et raisonnable. Un contexte dicté par le gros bon sens et la capacité de payer des citoyens.

Le prochain plan d’urbanisme devra surtout intégrer les sept piliers d’un plan complet d’urbanisme, ce que j’appelle un plan directeur. Parmi ces piliers, on retrouvera la planification stratégique urbaine qui doit permettre de planifier le développement de tous les secteurs de la ville, autant le centre-ville que les banlieues qui doivent disposer de leur propre stratégie de densification. Car oui, on peut densifier une banlieue.

On retrouvera aussi la planification de l’utilisation des terrains disponibles. Celle qui doit inclure à la fois le résidentiel, le commercial et l’industriel tout comme le récréatif et les territoires protégés.

Le plan directeur, cet autre pilier du plan complet, doit clairement définir la vision, la mission, les buts et objectifs de la ville et de tous ses arrondissements. Cela va de la gestion du territoire jusqu’à la place de Sherbrooke dans le monde et son niveau de visibilité et de reconnaissance.

La revitalisation de certains secteurs s’intégrera aussi dans ce plan comme un autre pilier, tout comme le développement économique qui devra inévitablement positionner Sherbrooke comme capitale régionale de développement et comme locomotive tirant les MRC environnantes dans son sillage. Viendront aussi se greffer à ce plan la planification environnementale, tout comme la planification des infrastructures à remettre à niveau ou carrément à développer.

Si on échappe un morceau du plan, on passera à côté de cette occasion de mieux encadrer le développement de toute la région de l’Estrie, voire des Cantons-de-l’Est. Car je suis encore de ceux qui croient que Sherbrooke est plus qu’une ville.

