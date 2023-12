Élections municipales à Sherbrooke en 2025 : l’opposition fourbit ses armes

Déjà les spéculations vont bon train dans les discussions autour de la machine à café à savoir qui osera se mesurer à l’actuelle mairesse Évelyne Beaudin et à son parti politique. Les noms de quelques conseillères municipales qui ne cachent pas un intérêt pour la mairie commencent à circuler. Annie Godbout et Danielle Berthold sont pour l’instant les deux noms dont on entend le plus parler.

Danielle Berthold (Jocelyn Riendeau/La Tribune)

Je suis de ceux qui croient que les deux conseillères sont certes très efficaces dans leurs districts et ont aussi un poids non négligeable autour de la table du conseil. Je crois cependant qu’elles seraient encore plus redoutables si elles appuyaient plutôt une candidature à la mairie provenant de l’extérieur tout en se concentrant à être réélues dans leur district. Parce qu’un vote pour elles se traduirait possiblement aussi en un vote pour la nouvelle candidature à la mairie.

D’ailleurs, quand on entend l’opposition critiquer l’actuelle mairie, le poste de maire ou mairesse va devoir être pourvu par quelqu’un qui dispose d’une puissante feuille de route en matière de développement économique et d’affaires. Très probablement aussi d’une aptitude exceptionnelle à faire la promotion de Sherbrooke à l’échelle internationale, surtout avec les institutions du savoir qui commencent vraiment à prendre une place encore plus grande dans le développement économique à Sherbrooke. D’ailleurs, c’est cet aspect qu’il manque cruellement à Sherbrooke Citoyen en ce moment. Il y a donc clairement une place à prendre ici.

Steve Lussier (Frédéric Côté/Archives La Tribune)

On entend aussi dire que Steve Lussier serait très intéressé à se représenter en 2025. Il devrait confirmer ou infirmer la rumeur rapidement. Cela aura au moins le mérite d’être clair et l’opposition pourra ainsi mieux se préparer à chercher quelqu’un d’autre pour ne pas risquer de se retrouver dans la même situation qu’en 2017. Car cette fois-ci, ça prendra quelqu’un qui apportera une dynamique drastiquement plus cassante et déterminée et qui disposera d’un plan structuré pour ramener Sherbrooke au rang de puissance économique d’envergure au Québec.

En somme, il faut une candidature qui va s’assumer et qui sera capable d’argumenter d’égal à égal avec la redoutable Évelyne Beaudin, si cette dernière sollicite un second mandat, bien sûr.

D’ailleurs, s’il y avait une course au sein de l’opposition, je ne pense pas que Lussier gagnerait une investiture. Pas plus que Vincent Boutin, qui s’était déjà désisté en 2021. L’opposition à Sherbrooke Citoyen est sérieusement due pour un vent de fraîcheur avec quelqu’un qui ne voudra pas tout défaire ce qui est en place, mais bien plutôt réussir à fédérer une majorité de citoyens qui pensent que Sherbrooke doit prendre plus de place sur l’échiquier québécois et canadien qu’en ce moment.

Surtout, il faut quelqu’un qui souhaitera faire de Sherbrooke une ville capable de rivaliser avec les autres centres économiques canadiens et même américains de plus de 200 000 habitants.

Je suis donc convaincu que le prochain candidat ou la prochaine candidate qui s’opposera à Sherbrooke Citoyen ne proviendra pas du conseil municipal actuel et ne sera pas non plus un ex-maire, voire un ex-conseiller municipal. L’opposition voudra quelqu’un qui viendra de l’extérieur et qui aura de fortes compétences en développement économique, bien plus qu’une expérience en politique.

De toute façon, l’élection se décidera entre un parti politique qui joue la carte de l’économie circulaire et solidaire et une opposition qui voudra cimenter ses forces autour d’un développement économique beaucoup plus agressif afin de permettre à la Ville d’aller chercher encore plus de revenus de taxation sans chercher à augmenter des tarifs ou à en créer de nouveaux.

Et pour débattre d’enjeux purement liés au développement économique et surtout à la création d’une «marque Sherbrooke» sur le plan mondial, il faudra aussi pas mal plus que d’anciens conseillers municipaux ou députés provinciaux et fédéraux pour faire une différence lors de la prochaine élection.

D’ailleurs, je suis aussi d’avis que la grogne n’est pas à ce point élevée pour déloger Évelyne Beaudin simplement parce qu’une ancienne vedette politique referait surface. Raison de plus pour que la prochaine candidature soit encore plus forte si l’opposition veut réellement gagner.

Il faudra aussi un parti politique pour faire opposition à Sherbrooke Citoyen. Car même si un candidat à la mairie indépendant de fortune, ose se présenter comme indépendant, je pense que cette personne ne fera jamais le poids contre la machine bien rodée de Sherbrooke Citoyen et les mouvements qui soutiennent ce parti de gauche.

Mais comme je pense aussi qu’un parti politique verra le jour assez tôt durant l’année 2024, la candidature choisie pourra en l’occurrence bénéficier d’une notoriété et d’une visibilité accrue, car il faut savoir qu’un parti politique fait parler de lui autant sinon plus que le candidat lui-même, surtout si d’anciennes vedettes politiques locales appuient cette candidature.

Ce qui me paraît intéressant cette année, c’est aussi le fait que plusieurs ex de la politique municipale ont déjà commencé à jeter les bases d’une opposition structurée et se sont mis à la recherche active d’une candidature pour la mairie. Et au même moment, on voit aussi apparaître des mouvements citoyens qui souhaitent fédérer ces derniers derrière un seul objectif : sortir Évelyne Beaudin de la mairie par un argumentaire structuré et qui parle aux opposants de Sherbrooke Citoyen.

Comme le mentionne aussi le nouveau Ralliement Citoyen, dans un récent communiqué de presse lançant ce mouvement qui ne se veut pas un parti politique, ce ne sont pas les idées en opposition à Sherbrooke Citoyen qui vont manquer d’ici à la prochaine élection. Déjà, certaines thématiques comme la densification des milieux ruraux à Sherbrooke, la création d’un nouveau parc industriel et les critiques à peine voilées contre le financement de la Ville de Sherbrooke dans le dossier de la salle de diffusion jeunesse sont autant de dossiers polarisants qui pourraient ressortir lors du prochain scrutin municipal et faire mouche auprès des électeurs qui souhaitent du changement.

La table est donc mise pour une course enlevante et des prises de positions en porte-à-faux entre Sherbrooke Citoyen et un nouveau parti politique qui voudra fédérer l’opposition derrière une candidature sortie de nulle part, mais disposant d’atouts exceptionnels autant que d’une connaissance aiguisée des enjeux locaux qui sont chers aux Sherbrookois lucides et raisonnables.

Pour réagir à cette chronique, écrivez-nous à opinions@latribune.qc.ca. Certaines réponses pourraient être publiées dans notre section Opinions.