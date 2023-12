Il faut se parler des syndicats et du Front commun

Ce front commun intransigeant semble vouloir se camper dans ses positions allant même jusqu’à menacer une grève générale illimité.

Pourtant il me semble évident que les demandes gouvernementales sont particulièrement raisonnables et arrimées avec la capacité de payer des Québécois en plus de considérer le bien-être des travailleurs.

Je commence même à avoir l’impression que les grandes centrales syndicales sont coincées et savent qu’elles risquent de perdre gros si les nouvelles offres, de même que la création imminente de Santé Québec, deviennent réalité en 2024. Je pense que le nerf de la guerre se situe là, bien plus que dans les conditions de travail et autres considérations pour les syndiqués.

Je pose aussi la question de la pertinence de ces syndicats dans le contexte où notre société a quand même grandement évolué au fil des soixante dernières années. Une société que je considère progressiste et bienfaisante au sein de laquelle les dirigeants me paraissent à des années-lumière de l’époque des patrons véreux qui dirigeaient, entre autres, les grandes mines des années 1950 et 1960 ou les grandes entreprises de détails et qui offraient des conditions de travail misérables aux employés. Cette même période qui a d’ailleurs vu naître la révolte du peuple québécois grâce aux efforts sans ménagement de Michel Chartrand et tant d’autres grands leaders du monde ouvrier.

Il est bon dans le contexte actuel de se rappeler par exemple que Michel Chartrand a été de tous les grands conflits qui ont marqué l’histoire du Québec dans la deuxième moitié du vingtième siècle. Il a harangué les foules à Thetford Mines et à Asbestos en 1949, lors de la grève de l’amiante, s’attirant les foudres du régime duplessiste. On l’a retrouvé sur les piquets de grève au moment du conflit chez Dupuis Frères en 1952. Il a mené le combat contre la Consolidated Bathurst en 1956, à Shawinigan et à Grand-Mère. Il a soutenu les Métallos contre Gaspé Copper Mines en 1957, à Murdochville. En 1966, alors qu’il est employé par le Syndicat de la construction de Montréal, il mène le combat lors de l’enquête conduite par le juge Trahan à la suite de la mort de six ouvriers sur le chantier de l’échangeur Turcot, à Montréal.

Les combats de Michel Chartrand ont été nécessaires à une époque où les conditions de travail des employés étaient exécrables et qu’il n’existait aucun recours ni aucun service gouvernemental pour faire valoir les droits des travailleurs. Ce n’est pas le cas aujourd’hui. Les normes du travail existent, les chartes mondiales liées à l’exploitation des travailleurs existent. Les gestionnaires hauts fonctionnaires et élus sont des personnes dédiées, dévouées, formées pour la plupart dans nos universités qui prônent le travail en collaboration, le partage du savoir, l’ouverture d’esprit. Il peut bien y avoir quelques pommes pourries dans le lot, mais franchement la plupart ne le sont pas.

Lorsque l’on voit le quatuor du Front commun en point de presse, c’est comme s'ils voient encore le combat syndical comme une guerre à finir entre les forces ouvrières qui ont toujours raison et les dirigeants qui ont toujours du sang sur les mains et des morts sur la conscience. (Michel Tremblay, Le Quotidien/Archives Le Quotidien)

J’en arrive même à me demander si aujourd’hui une grève de l’envergure de celle qui a été orchestrée par l’actuel Front commun (CSN, FTQ, CSQ, APTS) est vraiment là pour améliorer réellement les conditions de travail des syndiqués ou alors simplement pour protéger les acquis et le contrôle des agendas politiques par ces mêmes syndicats? Car ne nous méprenons pas. Ils en mènent larges nos syndicats. Ils contrôlent même l’agenda politique. Cet agenda qui devrait être contrôlé par les élus que nous choisissons lors des élections.

Quand je m’inspire du contexte actuel, je mets surtout en évidence le fossé énorme qui existe entre les dirigeants de la fonction publique d’aujourd’hui et les dirigeants sans cœur et sans conscience qui ont existé durant toutes les années Chartrand.

D’ailleurs, quand je parle aujourd’hui à des dirigeants de Centres de services scolaires ou à des hauts fonctionnaires du ministère des Forêts par exemple, j’ai peine à croire que les syndicats oseraient comparer ces gestionnaires à ceux des années 1950.

Cependant, lorsque l’on voit le quatuor du Front commun en point de presse, c’est comme si les dirigeants syndicaux ne sont jamais sortis des années Chartrand et voient encore le combat syndical comme une guerre à finir entre les forces ouvrières qui ont toujours raison et les dirigeants qui ont toujours du sang sur les mains et des morts sur la conscience. On se calme un peu, svp, non?

La grève est-elle vraiment nécessaire aujourd’hui? Cette menace constante que brandissent les syndicats dès que les discussions achoppent? Pourquoi ne pas demeurer au travail tout en maintenant des discussions constructives plutôt que de sortir dans la rue au moindre désaccord? Pour préserver des acquis qui sont peut-être complètement dépassés aujourd’hui?

Peut-être suis-je profondément naïf, mais je ne vois aucune raison autre que de vouloir faire des coups de gueules, promouvoir l’attitude «fiers à bras» pour partir en grève en 2023. Ça fait tellement dépassé comme méthode de négociation que ça en devient dégoûtant.

Car essentiellement ceux qui perdent le plus dans toute cette confrontation de «ti-coqs», ce sont à la fois les élèves en difficultés et les patients qui ont besoin de chirurgies immédiates. Ainsi donc, personne ne va me faire croire que les grandes centrales syndicales ont à cœur le bien-être de la population au-delà du bien-être exclusif de leurs syndiqués qui leurs paient d’énormes cotisations à chacune de leurs paies, souvent même sans s’en rendre compte. D’ailleurs, prenez deux minutes pour regarder vos talons de paies. Ça pourrait vous surprendre.

Et le jour où on me démontrera hors de tout doute raisonnable que les dirigeants et gestionnaires des services publics québécois et nos élus sont vraiment de mauvaise foi, alors je serai convaincu qu’il va neiger en juillet.

Pour réagir à cette chronique, écrivez-nous à opinions@latribune.qc.ca. Certaines réponses pourraient être publiées dans notre section Opinions.