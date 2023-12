Le problème avec les carcans politiques et les budgets

Le budget de fonctionnement d’une ville comme Sherbrooke qui totalise 421 millions de dollars ne devrait pas être teinté par des choix politiques, mais bien plutôt et exclusivement en fonction de la capacité de payer du payeur de taxes. Surtout, il devrait se concentrer dans les champs de compétences précis dévoués aux municipalités.

Maintenant, 3 % ou 3,13 %, est-ce un bris de promesse? Franchement. Considérant la situation économique actuelle, iI est louable d’avoir franchi la barre du 3 %. Tous les payeurs de taxes lucides et raisonnables savaient très bien que ce serait impossible à tenir. Que ce n’était que de la politique-spectacle. De toute façon, le concept du 3 % pendant quatre ans était une erreur, tout comme lorsque le maire Lussier avait annoncé un gel de taxe. Le pire quand on y pense, ce n’est pas tant que les politiciens fassent de telles promesses, mais plutôt le fait que des citoyens votent en faveur de telles promesses. Ça c’est sérieusement inquiétant.

Des élus se sont aussi plaints cette semaine que les transferts gouvernementaux ne répondent plus à la réalité des villes, qu’ils sont insuffisants et qu’ils affectaient le budget 2024. C’est bien possible, mais il ne faut pas oublier que Québec n’est pas dupe non plus. S’il en vient à transférer plus, ce sera parce que le palier municipal aura d’abord fait le ménage dans sa cour. Ce n’est certainement pas en garrochant 500 000$ pour déneiger les pistes cyclables en hiver pour quelques irréductibles cyclistes urbains que nous allons bâtir un capital de sympathie à Québec pour qu’il transfert plus d’argent aux municipalités.

Une des raisons pour lesquelles le taux de taxation n’a pas explosé cette année, c’est l’augmentation faramineuse de la valeur du parc immobilier. On ne crée plus de nouvelles richesses immobilières, résidentielles, commerciales ou industrielles à un rythme suffisant à Sherbrooke pour combler la somme des dépenses. Mais nos fesses ont été sauvées notamment grâce à l’augmentation des valeurs des propriétés — chanceux qu’on est!

Et quand en plus on est rendu à retourner toutes les pierres pour trouver des trente sous en coupant les vivres à l’association des locataires en pleine crise du logement, c’est parce que nous ne sommes plus capables de revenir à la base de la création de la richesse d’une ville. La richesse foncière d’une ville, ça passe par le développement économique, ça passe par la création de parcs industriels. Ça passe aussi par une densification urbaine de tous les terrains disponibles sur le territoire de la ville incluant les banlieues, excluant les terrains qui abritent des forêts matures, des milieux humides ou des aires déjà protégées.

D’ailleurs parlant de développement économique, trouvez-vous vraiment normal que 14% du budget de fonctionnement de la ville aillent aux loisirs, mais que seulement 4% soient dédiés au développement économique? Il me semble qu’on aurait pu mettre 10% pour les loisirs et 8% pour le développement économique, non? On aurait ainsi doublé les fonds alloués à la vraie création de richesse sans priver les citoyens de loisirs. Et en passant, le loisir et la culture, ça se commandite. En 2024, il faudra que l’on commence à voir des commanditaires d’envergure apparaitre sur nos bâtiments municipaux.

Au moins pour commencer à croire que les citoyens ne seront plus les seuls à payer pour boucler le budget.

Pour réagir à cette chronique, écrivez-nous à opinions@latribune.qc.ca. Certaines réponses pourraient être publiées dans notre section Opinions.