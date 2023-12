Taxer les automobilistes sherbrookois pour financer la STS?

D’abord parce que les automobilistes paient déjà un montant de 30$ pour financer le transport en commun au Québec lorsqu’ils paient leur immatriculation. Puis, bien sûr, parce qu’en tant que payeurs de taxes municipales à Sherbrooke, nous contribuons déjà à la STS dans l’enveloppe globale. D’ailleurs, la part de la contribution de la Ville de Sherbrooke s’élevait en 2023 à près de 48% du budget total de la STS, soit un peu moins de 24 millions de dollars…

Comprenez-moi bien. Je trouve qu’il est tout à fait correct de faire payer les automobilistes pour une partie des coûts du transport en commun au Québec. Mais de là à permettre une contribution supplémentaire de la part des automobilistes parce que la STS est déficitaire et cherche par tous les moyens du monde à se justifier dans le paysage sherbrookois, non merci.

Si le transport en commun n’arrive pas à se financer à partir des passages payés par les usagers qui utilisent ce transport, c’est d’abord et avant tout parce que le tarif par passager n’est pas assez élevé ou alors parce qu’il n’y a pas assez d’usagers. Si le tarif n’est pas assez élevé, alors il faut drastiquement augmenter le prix du passage. Et si c’est parce qu’il n’y a pas suffisamment de passagers dans le réseau, c’est peut-être parce que le réseau ne répond clairement pas aux besoins du citoyen au point qu’il puisse se passer de sa voiture à Sherbrooke.

Mais je ne suis pas dupe. Si le président de la STS est d’accord avec cette nouvelle taxe aux automobilistes, on imagine bien que le conseil municipal va sauter sur l’occasion d’en rajouter encore sur le fardeau fiscal des Sherbrookois dès que Québec aura voté ce règlement.

Ainsi donc on devra faire avec, j’en ai bien peur.

Sauf que si on doit faire avec et que vous me demandez de payer une taxe «automobiliste» supplémentaire, il faudra obligatoirement que les automobilistes qui n’utilisent pas le transport en commun aient voix au chapitre.

Et pour avoir voix au chapitre, il faudra que ces derniers puissent faire partie du conseil d’administration même s’ils ne sont pas des usagers du transport en commun. Le vieil adage américain «pas de taxation sans représentation» devra s’appliquer ici. Il faudra donc penser à revoir la gouvernance du C.A. pour que des gens qui utilisent essentiellement leur voiture puissent devenir administrateurs. Même chose pour des citoyens qui voudraient bien l’utiliser pourvu qu’il soit au moins aussi efficace et rapide que la voiture, comme c’est le cas à Montréal par exemple.

Et pour que cette nouvelle taxe ne devienne pas un enjeu de la prochaine campagne électorale municipale, il faudra que l’on nous démontre que de sérieuses améliorations arriveront à la STS. Et je ne parle pas ici de banalement changer les véhicules actuels pour des véhicules électriques. Ce n’est pas ça qui améliorera l’efficacité du réseau. C’est comme changer le parc de véhicules à essence pour avoir le même parc de véhicules électriques, ça ne change rien pour l’environnement s’il y a autant de véhicules électriques. C’est donc le modèle de gouvernance de la STS et toute la stratégie de mobilité qui devra changer profondément pour justifier une telle taxe.

Par exemple, il faudra bien un jour que l’on se demande pourquoi on cherche toujours à avoir ces gros mastodontes à essence ou les mêmes mastodontes électriques plutôt que d’acheter plus de petits véhicules comme les «e-JEST» de la compagnie turque Karsan, qui roulent à Oakville en Ontario et à Saint-Jean au Nouveau-Brunswick, quitte à en avoir le double pour tout le réseau afin d’augmenter la présence et la fréquence?

Pourquoi ne cherche-t-on pas à maximiser l’utilisation des chauffeurs de bus scolaires en les intégrant au réseau de la STS durant le jour et la fin de semaine afin d’augmenter le nombre de chauffeurs et leur offrir de meilleures conditions de travail?

Si l’automobiliste sherbrookois doit payer un supplément, cela devra venir avec le pouvoir de critiquer la STS, réviser son mandat et s’assurer qu’elle est au «top» de l’efficience et de l’efficacité.

Pour l’heure, je suis toujours convaincu que le réseau de la STS ne comble absolument pas les besoins de la majorité des citoyens qui utilisent leur voiture plutôt que le bus. Ce n’est pas pour rien que les familles ont encore deux voitures à Sherbrooke, qu’elles soient électriques ou à essence.

Et si je dois un jour payer un supplément en tant qu’automobiliste pour renflouer les coffres de la STS, je n’accepterai tout simplement plus de croiser tous ces gros bus vides dans les rues de Sherbrooke.

Pour réagir à cette chronique, écrivez-nous à opinions@latribune.qc.ca. Certaines réponses pourraient être publiées dans notre section Opinions.