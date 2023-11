SVP, pas trop de ce genre de semaine!

Au même moment, on apprenait qu’une cheffe syndicale à la tête de l’une des plus puissantes centrales du Québec a choisi de partir sous le soleil de Dubaï sur le bras de ses membres pour sauver la planète et certainement réussir à influencer le Sultan Al Jaber de renoncer aux pétrodollars. Tout ça pendant que des négociations difficiles entre le gouvernement et plus de 565 000 syndiqués se poursuivent dans la froidure de novembre.

Et la cerise sur le sundae de cette semaine folle nous est arrivée d’un parti politique provincial reconnu par l’Assemblée nationale qui a décidé de bannir les hommes hétérosexuels de son processus de sélection de candidatures pour les prochaines élections partielles au Québec. Tout ça parce qu’un homme hétérosexuel de gauche a réussi à obtenir l’investiture de la circonscription de Jean-Talon sans l’appui des apparatchiks du parti.

Quand même pas mal pour une seule semaine, non?

Ce qui me rassure malgré tout ce sont les réactions du peuple à ces trois évènements. On a quand même vu que lorsque le peuple n’est pas content où alors lorsqu’il sent qu’il se fait remplir, il peut avoir une certaine influence sur les différents establishments qui mènent notre monde. Dans le cas du ministre des Finances, la révolte du peuple a fonctionné. Il a annulé son voyage à New York. Dans le cas de la cheffe syndicale, ses propres membres l’ont fait revenir plus vite que prévu de Dubaï. C’est déjà ça de pris.

Malheureusement dans le cas du troisième dossier de la semaine, ça va prendre plus de temps pour le régler. Les Québécois devront attendre avant de porter le jugement dernier sur cette résolution de Québec Solidaire puisque ça va prendre une élection partielle pour que soit sanctionné le geste posé par les membres de Québec Solidaire. D’ici là, l’homme hétérosexuel québécois se verra banni pour la première fois de son histoire d’un processus de sélection de candidatures par un parti provincial reconnu à l’Assemblée nationale du Québec. On peut au moins dire que les lignes ouvertes se sont fait aller et que plusieurs chroniqueurs ont tourné le geste en ridicule à défaut de s’en scandaliser.

Pour moi, cette idée de bannir les hommes hétérosexuels d’un processus de sélection est un scandale. C’est vraiment aussi scandaleux que si le Parti conservateur du Canada votait une résolution qui empêcherait les candidats homosexuels de se présenter pour ce parti dans une élection partielle.

Et avant que vous partiez en peur avec mon propos, comprenez-moi bien. Je n’en ai strictement rien à faire que l’Assemblée nationale compte 125 femmes ou 125 hommes ou 125 non-binaires ou 125 humains de tous les genres. Pas plus que je n’approuve les mesures qui favorisent la parité dans un caucus de ministre ou d’une députation de parti.

Ce que je veux des élus pour qui nous votons, c’est que leurs CV soient pertinents. Je ne veux surtout pas de ces figurants qui ne peuvent se faire confier un ministère par peur d’incompétence. Cela n’a strictement rien à voir avec son identité de genre ou son orientation sexuelle.

Pensez-y. La loi permet qu’un candidat à une élection n’ait que 18 ans et aucune expérience professionnelle à justifier dans un CV. Et par CV, je ne valorise pas plus le CV d’un universitaire avec deux bacs et une maitrise qu’un électricien. Je veux des CV avec du vécu. Des gens qui peuvent gérer et prendre des décisions en bon père ou bonne mère de famille.

À dix-huit ans donc, cette personne élue peut en ce moment par son vote décider de votre avenir financier et légal. Et malgré tous les gestes lourds de conséquences qu’elle peut poser en tant qu’élue, cette personne sera restreinte jusqu’à ses 19 ans en ce qui a trait au nombre de personnes qu’elle peut asseoir dans sa voiture entre minuit et cinq heures du matin!

Finalement, et à bien y penser, entre le choix de bannir des hommes hétérosexuels d’un processus électoral et une virée à New York ou Dubaï, je prends la virée!

Pour réagir à cette chronique, écrivez-nous à opinions@latribune.qc.ca. Certaines réponses pourraient être publiées dans notre section Opinions.