Une place Nikitotek 4.0?

Je dis enfin, car je crois sincèrement que le dossier de la structure de la place Nikitotek, toujours entreposée dans un champ à Sherbrooke, pourrait et devrait être ressuscité maintenant qu’une entente est intervenue. Pourquoi?

D’abord parce que l’ensemble de l’œuvre, de la construction du théâtre de la place Nikitotek à la mise en valeur du site, a coûté plus 6 millions de dollars et que la seule ville de Sherbrooke a dépensé plus de 3,4 millions de dollars pour boucler le budget. Ensuite parce que s’ajoute aussi un montant inconnu qui vient de cette entente à l’amiable avec le promoteur Doré. Un montant de plus qui s’ajoute certes, mais qui au moins scelle une chicane dans de bons termes sans les tracas et la mauvaise visibilité médiatique qu’aurait eue une poursuite contre la Ville.

Une autre raison s’ajoute. Nous disposons encore de la structure en acier. Celle-là même qui inclut la scène, les gradins et le toit. Vrai on l’a payée cher. Mais faut-il pour autant tout abandonner et envoyer la chose à la ferraille?

Ajoutons surtout ici que Robert Doré de Québec Issime ne sort pas aigri et frustré au point de ne plus revenir à Sherbrooke. Ça c’est une foutue bonne nouvelle pour nous tous, car ça va jouer sur notre réputation. Déjà que le gars est une référence au Québec en matière de spectacles, s’il fallait qu’il soit vraiment fâché, ce serait bonjour la réputation de la ville partout au Québec!

Et si vous lisez entre les lignes, ce n’est pas comme si le gars s’était sauvé avec son entente hors cour et qu’il ne mettra plus jamais les pieds à Sherbrooke. Il ne blâme essentiellement que l’ex-maire Lussier et son administration, ce qui, finalement, ne nous fera pas vraiment pleurer non plus.

Quant à un avenir pour la place, il n’y a pas trente-six solutions pour localiser la scène Nikitotek si on souhaitait la ressusciter. Il y a soit le parc Jacques-Cartier devant le lac, soit la plage Blanchard ou le parc Victoria. Dans mon esprit, c’est le parc Jacques-Cartier qui l’emporte. C’est de là que nous apparaît le meilleur point de vue de la ville et c’est là où la plupart des grands artistes qui connaissent Sherbrooke se sont produits. Au moins, on ne part pas de zéro pour aller chercher des spectacles. Les promoteurs connaissent le site. C’est déjà ça de pris comme on dit. Et en plus, c’est un endroit où il y a certainement moins de bruit pour les résidents du coin. Et comme le site est déjà utilisé pour des spectacles, les gens qui habitent le coin sont déjà habitués et savent pertinemment que c’est un endroit où il y a des spectacles depuis des lunes.

La prochaine réflexion entourant une place Nikitotek 4.0, si réflexion il y a bien sûr, devra aussi mais surtout se faire avec du monde qui connaissent la musique, comme on dit. Ceux qui vivent du spectacle, de l’animation. Ceux qui peuvent intégrer les technologies pour plaire à la génération 4.0, comme la réalité virtuelle avec les Novom de ce monde, notamment. Bref ceux-là même qui sont habitués de donner vie à des salles de spectacles, des lieux inédits, des sites historiques, des églises. Des lieux qui, par leur beauté ou à cause d’un point de vue géographique, peuvent permettre des spectacles à grand déploiement et entraîner l’imagination à des niveaux que le commun des mortels ne maîtrise pas.

Je ne pense pas non plus qu’il faille s’embarquer dans des dépenses de dizaines de millions de dollars pour faire renaître la chose, l’animer et en faire un lieu d’attraction que les Sherbrookois s’accapareraient assez facilement. Le principe ici, c’est de partir de la base qui existe avec l’infrastructure elle-même et l’endroit où elle pourrait le mieux être utilisée pour mettre le site en valeur. Après tout, quand on y pense, le Cirque du Soleil est né sous une tente à Baie Saint-Paul pour présenter un spectacle d’échassiers!

Je suis surtout d’avis qu’il ne faut pas, comme on l’a fait à l’époque, voir Nikitotek comme un produit d’appel du touriste mondial qui va devoir choisir entre un voyage en Grèce et le lac des Nations. Il faut que ce soit d’abord vu comme une infrastructure régionale, pour nous, nos activités et nos spectacles.

J’ai surtout l’impression que dans le cadre d’un circuit découvertes de la Ville de Sherbrooke, par exemple, qui inclurait les murales, le patrimoine bâti, la vieille prison Winter en réalité virtuelle, le tout culminant autour d’un spectacle de réalité virtuelle, sons et lumières au lac des Nations en utilisant la scène, les gradins, je pense qu’il y aurait moyen de créer quelque chose de magique. Quelque chose de magique pour nous d’abord et avant tout. Quelque chose créé par notre monde, ici en Estrie, avec nos ressources et notre savoir. Et si par chance la visite décidait de s’y présenter, on la recevrait avec grand plaisir, cela va de soi.

J’ai l’impression que si on travaille en ce sens, si on prend le temps de bien faire les choses en demeurant lucide et raisonnable, je pense qu’on arriverait à satisfaire le besoin du peuple de se payer des petits plaisirs de temps en temps et de voir une ville contribuer à ces plaisirs.

Et imaginez qu’au final on aurait fait ça sans enrichir des milliardaires de la Ligue nationale de hockey. Voilà 5-7 millions de dollars qui seraient bien investis. D’ailleurs, je m’engage moi-même à porter le projet au premier ministre Legault si vous êtes d’accord.

Pour réagir à cette chronique, écrivez-nous à opinions@latribune.qc.ca. Certaines réponses pourraient être publiées dans notre section Opinions.