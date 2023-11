Les deux mains dans le plat de bonbons

Les voyages internationaux réalisés par des élus ou des fonctionnaires municipaux, le nombre de personnes qui y participent, les soupers de gang d’élus à 2000 $ en Autriche même si la mairesse de Montréal prend la facture, les soupers aux huîtres pour souligner l’anniversaire d’un fonctionnaire public ne font que nourrir le cynisme des citoyens face aux élus et aux fonctionnaires qui gèrent nos taxes.

Chargé de cours en éthique et gouvernance de conseils d’administration à l’Université de Sherrooke au Centre Laurent Beaudoin dans le cadre du MBA international, je me fais un devoir de rappeler aux étudiants l’importance de baliser et encadrer les dépenses publiques et les frais de représentation. Surtout que des codes d’éthique devraient exister dans tous les organismes publics et que la notion de «dépense raisonnable» devrait être parfaitement définie. Sinon, ça revient à se servir dans un plat de bonbons qui ne nous appartient pas.

D’ailleurs, les exemples que je donne en classe pour illustrer la notion de «dépense raisonnable» viennent plus souvent qu’autrement de mes expériences professionnelles, des expériences acquises au début de ma carrière en 1994 à l’époque où j’étais à l’emploi d’Estrie International 2007. Il s’agit d’un organisme parapublic sherbrookois qui accompagnait les entreprises des sept MRC de la région dans des démarches de développement du marché américain entre autres.

Et c’est surtout mon patron de l’époque qui m’a inculqué des réflexes de frugalité lors de nos déplacements hors Québec. Parmi les exemples les plus éloquents qui me sont restés à l’esprit, j’y vois les dépenses d’alcool, d’hôtels et de lunchs lors de représentations à l’étranger.

Une règle de base: jamais de factures d’alcool inscrites sur des comptes de dépenses. Tu veux du vin, pas de problème. Nous avons bien travaillé, ok, on se paye une bouteille, mais on se la paye nous-mêmes, personnellement. Après tout, l’alcool n’est pas nécessaire lors d’un repas. D’ailleurs, le repas dans un restaurant étoilé Michelin n’est pas nécessaire non plus, surtout pour des élus ou des gestionnaires d’organismes publics. Bien entendu, il me disait toujours qu’il y avait une marge entre souper chez Fauchon et se servir à l’auto chez McDo.

Ce dernier me rappelait aussi qu’une chambre d’hôtel, ce n’est fait que pour dormir. Sans tomber dans le motel miteux, il y avait toujours moyen de dormir confortablement dans une chambre de moyenne gamme, propre et fonctionnelle, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Et ça c’est sans compter qu’il nous est arrivé plus souvent qu’à notre tour de partager une chambre avec deux lits doubles, car comme il se plaisait à me le répéter, deux gars ensemble ou deux femmes ensemble peuvent bien partager la même chambre, non?

Et même aujourd’hui, 27 ans plus tard, lorsque je me déplace pour mes clients privés à l’international, je pourrais certainement me payer un peu de luxe. Même mes clients privés n’en reviennent pas que je demeure aussi frugal dans mes dépenses. Je leur dis simplement que j’ai toujours conservé les enseignements de mon patron de l’époque et que cela est même devenu une seconde nature pour moi. Pourtant, on parle de clients privés et non de fonds publics.

Au final, que mon client privé choisisse de m’inviter à souper à New York chez Peter Luger’s Steak House de Brooklyn, c’est son choix. Ce sont ses propres fonds privés. Vrai aussi que mon client y invitait le nouvel agent newyorkais que je lui ai déniché. C’est une façon de sceller une relation d’affaires. Mais ça reste le choix de mon client privé de dépenser son argent chez Peter Luger’s. Quand le privé se paie un repas à 1300 $, ça ne vient pas de nos taxes.

Cependant, lorsqu’on parle de soupers à partir de fonds publics, Peter Luger’s est un choix profondément indécent et totalement inacceptable.

À méditer.

