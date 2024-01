Gentilly-2: met-on la table pour un retour au nucléaire?

Récapitulons: selon le collègue Thomas Gerbet de Radio-Canada, une analyse réalisée par la firme AtkinsRéalis (anciennement SNC-Lavalin) pour le compte d’Hydro-Québec indiquerait qu’aucune barrière majeure n’aurait été identifiée pour le redémarrage de Gentilly-2. Cette analyse préliminaire indiquerait également que «l’ajout de capacité sur le site pourrait être possible, sous réserve de valider certaines contraintes (exemple: capacité de refroidissement) et d’explorer des solutions potentielles».

Le rapport n’est actuellement pas rendu public, et seulement un résumé en a été fait à quelques parlementaires. Le sujet étant de nature extrêmement sensible, parions qu’Hydro-Québec autant que le gouvernement se garderont une petite gêne avant de le rendre public. Parce qu’une telle nouvelle ne pourrait certainement pas être annoncée à la légère, et nécessitera à la fois une campagne monstre d’information et de communication tant auprès des élus et des décideurs que du grand public. Mais nous n’en sommes absolument pas là.

Mardi, Hydro-Québec a répété à maintes reprises que le «Plan d’action 2035, vers un Québec décarboné et prospère ne prévoit aucun ajout de mégawatt (MW) provenant d’énergie nucléaire». On ajoute que le rapport émet des constats préliminaires tant sur la centrale que sur le site. «Dans les deux cas, des analyses exhaustives seraient nécessaires afin d’infirmer ou de confirmer les constats sommaires. Actuellement, aucune étude n’est en cours ou n’est prévue. Ce qui est prévu afin de répondre à la demande en électricité qui augmentera dans les prochaines années est de miser principalement sur l’efficacité énergétique ainsi que sur de la nouvelle capacité hydroélectrique et éolienne», ajoute un porte-parole, par courriel.

En fait, quand on lit entre les lignes, on se demande si la société d’État n’est pas tout simplement en train de mettre la table au retour du nucléaire au Québec après 2035. Or, ce retour ne passerait pas forcément par la relance de Gentilly-2.

Il faut se rappeler que lors de l’annonce de son déclassement en 2012 par l’ancienne première ministre Pauline Marois, on avait été on ne peut plus clair: il n’y aurait pas de retour possible en arrière, la fermeture de la centrale serait irrévocable.

C’est ce qu’Hydro a de nouveau confirmé à la mairesse de Bécancour, Lucie Allard, mardi. Elle-même a appris l’existence de ce rapport par le biais des médias.

La mairesse de Bécancour, Lucie Allard. (Stéphane Lessard/Le Nouvelliste)

«Ce qu’on nous a confirmé de nouveau, c’est que le processus de déclassement se poursuit et qu’aucun projet de relance n’est sur la table. On nous assure aussi qu’aucun projet ne pourrait être fait sans atteindre l’acceptabilité sociale», confirme Lucie Allard, qui a toujours maintenu que dans un pareil dossier, elle se rangerait derrière la volonté de ses citoyens.

Or, la question qu’elle se pose, c’est: qu’adviendra-t-il après 2035, au-delà de ce fameux Plan d’action vers un Québec décarboné et prospère? Une question légitime lorsqu’on observe ce qui se passe depuis les derniers mois.

Autant la Régie de l’énergie que le ministre Pierre Fitzgibbon ont à quelques reprises évoqué le développement de petits réacteurs modulaires (PRM), soit des installations nucléaires qui ne seraient pas de l’envergure d’une centrale comme Gentilly-2, mais qui permettraient une production énergétique à différents endroits plutôt que dans une seule installation de grande envergure.

C’est un scénario parmi d’autres, sur une liste qui comprend également le développement hydroélectrique, éolien, solaire, à l’hydrogène, et j’en passe... avec les défis technologiques et surtout d’acceptabilité sociale que ces énergies entraînent également dans leur sillage.

Michael Sabia, nouveau grand patron d’Hydro-Québec, n’avait pas caché, en commission parlementaire, s’intéresser à ces PRM, même s’ils ne faisaient pas partie du plan 2035. Une vice-présidente d’Hydro avait ajouté, lors de ces mêmes audiences, qu’Hydro-Québec évaluait le potentiel du site existant de Gentilly-2 pour accueillir une centrale nucléaire ou de petits réacteurs modulaires qui pourraient jouer un rôle au Québec, après 2035.

Déjà en Ontario, on annonçait mardi la réfection de la centrale nucléaire de Pickering, responsable de la production d’environ 14% de l’électricité de la province. Qu’est-ce qui pourrait bien empêcher le Québec de s’y replonger, à l’heure où les besoins énergétiques s’annoncent toujours plus importants?

Ce qui est clair, c’est qu’avec l’augmentation de la demande énergétique, Hydro-Québec étudie actuellement toutes les options sur la table... et le nucléaire en est une. Toutefois, aurait-elle réellement les moyens d’aller vers la réouverture de Gentilly-2, si la chose était seulement possible?

On se souviendra qu’en 2012, on évaluait les montants nécessaires à sa réfection à 4,3 milliards de dollars, un montant qui avait même été qualifié par certains de conservateur à l’époque. Pas difficile de deviner que ce montant sera bien plus élevé aujourd’hui.

N’empêche, étant donné la nature délicate d’un dossier comme le nucléaire, jamais Hydro-Québec ne l’aurait même évoqué en commission parlementaire si le scénario n’était pas un de ceux sérieusement envisagés. Le fait qu’on divulgue ainsi, au compte-gouttes, quelques informations l’évoquant depuis quelques mois nous laisse à penser qu’on souhaite préparer tranquillement le terrain. D’un point de vue communicationnel, ce serait plutôt habile.

Reste à espérer que l’acceptabilité sociale restera au coeur des projets à venir pour la société d’État. «Nous allons demeurer très vigilants», assure la mairesse de Bécancour, Lucie Allard.