Fraude téléphonique: cette voix si familière au bout du fil...

La semaine dernière, c’est une véritable vague de tentatives de fraudes qui a déferlé sur la MRC de Maskinongé. À Yamachiche, Céline Arvisais a reçu cet appel. Mais aux quatre coins de la MRC et un peu partout dans la région, ce sont par dizaines que les appels sont entrés. Dans le cas de Céline, la voix au bout du fil était tellement similaire qu’elle se demande réellement si elle ne discutait pas avec une intelligence artificielle qui était en train de reproduire la voix de sa fille. Quoi qu’il en soit, la Sûreté du Québec a cru bon de lancer un appel à la vigilance, dans l’espoir que personne ne morde à l’hameçon.

Céline Arvisais était chez elle quand un appel d’un numéro inconnu est entré. Étant en affaires, il arrive très souvent que des clients téléphonent à la maison sans que le numéro soit visible, alors elle a répondu. La voix était celle de sa fille. Elle pouvait déceler le trémolo, et s’est demandé ce qui n’allait pas. «Je viens d’avoir un accident, maman, l’auto est complètement finie.» Céline a voulu la rassurer: la voiture, c’était secondaire. Elle voulait avant tout aller la chercher pour pouvoir s’occuper de sa fille.

«Je savais qu’elle allait bien et que ça ne faisait pas de sens, cette histoire. Elle était au Cégep, c’était impossible qu’elle ait eu un accident près de Louiseville au même moment.» - Céline Arvisais (Courtoisie)

«Inutile de venir me chercher maman! Je suis au poste de police, ils ne me laisseront pas partir. Ils veulent m’accuser de conduite dangereuse.»

Ici s’est arrêté le mode panique pour Céline. Elle savait trop bien que c’était une fraude, et n’allait pas tomber dans le panneau. Il faut dire qu’il y a quelques mois, sa propre mère avait reçu ce même genre d’appel de la part d’un proche, et s’était même rendue jusqu’à la cour municipale avec un montant d’argent pour le faire libérer. Heureusement, des gens bienveillants là-bas ont fait comprendre à la dame qu’elle avait été victime d’une tentative de fraude, et elle n’a pas perdu son argent. Mais bouleversée, la dame demeurait persuadée qu’elle venait de parler à ce proche. La voix était tellement identique.

«Je connaissais le stratagème et en plus, ma fille m’avait envoyé un texto environ 45 minutes avant dans un groupe de discussion que nous avons avec la famille. Je savais qu’elle allait bien et que ça ne faisait pas de sens, cette histoire. Elle était au Cégep, c’était impossible qu’elle ait eu un accident près de Louiseville au même moment», explique la femme, qui a voulu faire durer l’appel au téléphone afin de recueillir un maximum d’informations qu’elle aurait ensuite pu communiquer aux policiers.

Céline et la personne au bout du fil ont ainsi conversé quelques minutes. La personne insistait pour ne pas qu’elle vienne la chercher et parlait de la possibilité d’embaucher un avocat référé par les policiers. Céline renchérissait: «Nous allons embaucher notre propre avocat. Papa s’en vient te chercher». Au bout d’un moment, la personne a simplement raccroché. Il n’a jamais été possible de retracer le numéro d’où provenait l’appel.

La tentative a été signalée à la police le jour même, et on lui a indiqué que ce n’était pas le premier appel reçu ce jour-là pour le même type de fraude. Or, difficile de pouvoir réellement trouver la source, et la prévention demeure ainsi la meilleure solution.

Afin d’alerter la communauté, Céline Arvisais a donc fait une publication sur la page Facebook «Tu sais que tu viens de Yamachiche quand...», ainsi que sur sa page personnelle. En quelques heures, les témoignages de gens ayant vécu exactement la même expérience depuis les derniers jours se sont multipliés, laissant comprendre qu’une vague de tentatives de fraudes était en cours dans ce secteur.

«C’est bien certain que lorsqu’on entend la voix d’un proche au téléphone, et qu’il nous annonce quelque chose comme ça, ça devient vite émotif, ça nous prend au cœur. C’est quand on s’affole qu’on peut tomber dans le piège. C’est pour ça que c’est important de demeurer calme, de poser des questions, et d’essayer de vérifier que c’est bien à cette personne-là qu’on parle», croit Céline Arvisais.

Dans son cas, elle a pu rapidement s’en rendre compte une fois l’appel terminé: son cellulaire localisait celui de sa fille au Cégep, là où elle devait bien être. Jamais elle n’a mis les pieds au poste de police de Louiseville ce matin-là.

Sous sa publication, d’autres personnes ont également témoigné avoir été victimes de cette tentative, sans mordre à l’hameçon. «J’ai reçu un appel privé disant être ma fille. La voix ressemblait, c’est fou! Elle insistait, me demandant comment ça je ne la reconnaissais pas, mais quand j’ai demandé son nom, elle m’a donné le mauvais nom et a raccroché», a raconté une autre dame.

Intelligence artificielle?

A-t-on vraiment fait usage de l’intelligence artificielle pour opérer ces tentatives de fraudes dans la MRC de Maskinongé? Difficile de répondre. Récemment, l’émission J.E. à TVA a consacré un reportage entier sur ce phénomène, où il était notamment question de logiciels préprogrammés qui pouvaient imiter la voix d’une personne à partir d’un échantillon de voix.

Toutefois, les corps policiers du Québec semblent unanimes sur le sujet: aucun cas de fraude de type «grands-parents» n’aurait été identifié comme ayant été orchestré grâce à l’intelligence artificielle. Ce qui n’empêche tout de même pas les autorités de demeurer très préoccupées par le phénomène.

Céline, elle, se pose encore beaucoup de questions: elle est à peu près convaincue qu’on a bel et bien utilisé la voix de sa fille. «Ce qu’on avait montré dans J.E., c’était des choses déjà programmées. Moi, je conversais avec une voix qui répondait à mes questions. Mais est-ce que c’était une personne? Ou bien si c’était un logiciel qui était avancé au point de générer des réponses aux questions que je formulais», se demande-t-elle.

La vigilance: le meilleur outil

Devant la multiplication des types de fraudes qui peuvent survenir par téléphone ou sur Internet, on pourrait croire qu‘il n’y a pas grand-chose à faire. Les techniques étant tellement avancées, les fraudeurs rusés et habitués finissent bien souvent par s’en sortir. Or, il existe des trucs pour détecter les tentatives de fraudes. Charlène Lambert, une citoyenne de Champlain, en a répertorié plusieurs... mais malheureusement trop tard.

Dans son cas, elle venait de trouver un divan à vendre sur Marketplace, lorsque le vendeur lui a demandé un dépôt puisqu’il disait recevoir trop de demandes. La dame, qui a elle-même l’habitude de vendre les vêtements trop petits de ses enfants sur cette plateforme, a souvent reçu des dépôts d’acheteurs qui souhaitaient absolument avoir le morceau.

«Il s’installe une relation de confiance. Comme ça se faisait souvent, je ne me suis pas méfiée.» — Charlène Lambert

C’est le lendemain, au moment où elle s’est rendue à l’adresse indiquée pour aller récupérer le divan qu’elle a réalisé qu’elle s’était fait avoir. «C’est un homme en robe de chambre qui a répondu, et clairement il n’avait aucune idée de ce dont il était question. Il n’y avait jamais eu de divan à vendre à cette adresse», indique-t-elle. Après avoir vérifié deux et trois fois l’adresse, et en réalisant que le vendeur n’était soudainement plus joignable, Charlène a compris qu’elle venait de se faire avoir. Il a suffi d’une capture d’écran de la photo du divan pour comprendre qu’il était aussi à vendre en Ontario, et que le vendeur avait bizarrement bien des divans à vendre affichés sur Marketplace...

Dans son cas, ce fut une perte de 40$. Rien de dramatique. Sauf si on considère que le fraudeur ait pu faire plusieurs victimes, ou encore qu’il ait réussi à embobiner une personne âgée ou vulnérable qui a perdu beaucoup plus gros.

La fraude a été dénoncée à la police, mais on lui aurait fait comprendre que ce n’était pas habituel d’enquêter pour de si petits montants... d’autant plus qu’elle n’aurait jamais dû faire ce dépôt. «Je sais qu’après coup, c’est facile de dire ça. Mais quand on est dedans, on ne réalise pas toujours. Ça va tellement vite», convient celle qui espère tout de même que son histoire ait pu faire bouger les choses et sensibiliser les gens en encourageant chacun à demeurer vigilant.