Sauver la Classique, comme on a sauvé le Grand Prix

Ces jours-ci, en voyant la Classique internationale de canots de la Mauricie rendre les armes, on se demande si un tel scénario ne pourrait pas se produire. Même si les deux événements diffèrent sur plusieurs points, on y détecte aussi de nombreuses similitudes. Et sur le terrain, ça regarde bien. Peut-on espérer la relance de la Classique, comme on a relancé le GP3R?

C’était le 24 octobre 2003. Le PDG du Grand Prix de l’époque, Léon Méthot, convoquait la presse en avant-midi pour annoncer la fin du Grand Prix. «La mort dans l’âme», il expliquait que ce n’était plus possible, et que notamment plombé par la nouvelle loi empêchant les commandites du tabac et la difficulté à diversifier les commanditaires pour compenser ces immenses pertes, l’événement ne parvenait plus à faire ses frais. Il ne restait plus qu’à fermer les livres.

Il faut dire qu’à ce moment, contrairement à la Classique, le Grand Prix était une organisation à but lucratif qui ne pouvait pas bénéficier des mêmes aides financières publiques que plusieurs autres organisations sans but lucratif. Les rumeurs entourant la mauvaise posture de l’événement couraient depuis quelque temps, et un plan B se mettait déjà en marche, se souvient Jacques Deshaies, chroniqueur automobile.

«Le Grand Prix de 2004, ça a été une année de misère. Mais cette misère-là, elle fait que c’est aussi pour ça que le Grand Prix est encore là aujourd’hui.» - Jacques Deshaies (Olivier Croteau/Archives Le Nouvelliste)

Sachant l’annonce de ce point de presse, le téléphone avait commencé à se faire aller à 7h le matin du 24 octobre. Les Jacques Deshaies, Joël Saint-Pierre et Jack Black, flanqués du maire de Trois-Rivières de l’époque Yves Lévesque, savaient qu’ils ne pouvaient pas passer à côté du plan B. Si on laissait mourir le Grand Prix sans réagir promptement, on anéantissait tous les espoirs de relance un jour.

À 14h, les journalistes qui venaient de sortir de la conférence de presse de Léon Méthot étaient de nouveau convoqués, cette fois à l’hôtel de ville, pour apprendre qu’il y aurait bel et bien un Grand Prix en 2004. On allait former une organisation sans but lucratif, la Ville de Trois-Rivières allait soutenir l’organisation dans sa relance, on s’activerait pour trouver des commanditaires. On repartait de zéro, on allait négocier le rachat des équipements de l’ancienne organisation et on comptait tout faire pour ne pas que l’événement disparaisse.

En octobre 2003, Le Nouvelliste n'avait même pas eu le temps d'annoncer la fin du Grand Prix de Trois-Rivières, puisque quelques heures après l'annonce, sa relance était confirmée. La page une du lendemain faisait donc place à la survie de l'événement, et non à sa mort. (Archives Le Nouvelliste)

«Ce qui nous a beaucoup aidés est que les bénévoles ont été au rendez-vous, tout de suite. L’annonce de la possible mort du Grand Prix, ça avait secoué bien du monde. Dès la première année, il avait pratiquement fallu refuser des gens tellement ça voulait s’impliquer», se souvient Jacques Deshaies, qui avait alors pris la présidence de l’événement. «On ne pouvait pas se permettre de sauter une année, parce qu’après ça, les séries, elles vont voir ailleurs, elles s’inscrivent à d’autres calendriers et il y a trop de chances de ne pas pouvoir les faire revenir», indique celui qui ajoute aussi qu’une pause d’une année, ça aurait été un trop grand risque de démobilisation de la communauté.

Jacques Deshaies ne le cache pas: la première année de relance fut bien peu encourageante quant à son rendement. L’organisation avait fait un déficit de 450 000 $, ce qui l’a forcée à aller négocier de nouvelles commandites au fil du temps. Mais tout le monde impliqué dans la relance savait que les premiers temps seraient difficiles. C’était un pas en arrière pour mieux rebondir, au fond...

Et la Classique?

Pourrait-on espérer le même genre de scénario «conte de fées» pour la Classique internationale de canots de la Mauricie? Rien n’est impossible, nous dit-on sur le terrain, d’autant plus que, comme en 2003, l’annonce de sa mort a secoué bien des intervenants qui tiennent à ce que l’événement ne disparaisse pas.

Mais ça prendra un appui politique, martèle l’ancien maire Yves Lévesque. «Tout part toujours d’une volonté politique. Quand tu veux repartir un événement comme celui-là, il faut que le politique embarque et assure les arrières de l’organisation. Dans le cas du Grand Prix, c’était un créneau unique, spécialisé, et on n’avait pas intérêt à sauter une année parce qu’on allait perdre tout le monde, autant les courses que les bénévoles. Mais si on veut repartir un tel truc, il faut faire table rase. Repartir d’une page blanche et être soutenu financièrement par le politique, on ne peut pas passer à côté», croit-il.

Depuis trois jours, ça s’active dans les bureaux de la députée Marie-Louise Tardif, qui a pris sur elle de solliciter les intérêts pour mettre en place une relance. On dit que le téléphone sonne beaucoup, ce qui est très encourageant.

Ailleurs, on me murmure à l’oreille que plusieurs personnes s’activent sur le terrain, que ça commence à lever la main bien haut pour faire partie de l’aventure. On soutient que de nouveaux commanditaires seraient prêts à embarquer, et que ceux qui étaient déjà là pourraient même doubler la mise.

Mais pour cela, il faudra faire table rase, et mettre en faillite l’actuelle organisation pour repartir sur une page blanche. Il faudra penser à une toute nouvelle organisation, avec qui le lien de confiance ne sera pas rompu. Une organisation dans laquelle les idées de grandeur n’auront pas trop leur place et où l’on se concentrera, du moins pour les premières années, sur la mission première de la Classique: une course de canots. À ce sujet, plusieurs déplorent qu’on ait écarté les canotiers de l’organisation au fil du temps, eux qui devraient pourtant être les principaux consultés dans l’aventure. Si une relance devait survenir, c’est vers eux qu’il faudrait d’abord se tourner, convient-on.

Une relance sera également vaine sans l’apport incontournable des bénévoles. Si l’on doit se tourner vers un scénario de relance, encore faudra-t-il s’assurer qu’ils soient les premiers sur la ligne de départ, et qu’on mette la priorité sur leur rétention.

Et les fournisseurs qui perdront dans l’aventure? Certains suggèrent que l’appui politique devrait prévoir une forme de compensation pour eux. D’autres espèrent les voir revenir malgré les pertes, sachant qu’une relance pourra leur être bénéfique à long terme. Un sujet très délicat et pour lequel on ne peut que faire preuve de compassion pour les pertes encourues.

Peut-on espérer une Classique en 2024? Tous les espoirs ne sont pas encore vains. Et l’histoire nous rappelle encore une fois que la relance est possible, aussi modeste serait une première année. C’est vers le long terme qu’il faut rêver.

Comme on l’a fait un certain vendredi d’octobre 2003 à Trois-Rivières.

«Le Grand Prix de 2004, ça a été une année de misère. Mais cette misère-là, elle a fait que c’est aussi pour ça que le Grand Prix est encore là aujourd’hui. Moi je souhaite que la Classique survive, j’espère que cet événement historique va pouvoir continuer», confie Jacques Deshaies.